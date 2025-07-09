Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Многие исследования в области психологии и медицины посвящены физкультуре и борьбе с малоподвижным образом жизни. Например, авторы недавних публикаций выяснили, чем обусловлен антидепрессивный эффект физических упражнений и почему тренироваться вечером полезнее, чем утром.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона в Великобритании изучили, как связаны черты личности человека и его предпочтения в занятиях спортом. Результаты исследования появились в научном журнале Frontiers in Psychology.

Авторы статьи провели эксперимент, в котором участвовали 132 взрослых с разным уровнем физической подготовки. После оценки физической формы, личностных качеств и уровня стресса они начали проходить восьминедельную программу силовых и велосипедных тренировок.

Каждую неделю участники программы проходили три велосипедные тренировки на выносливость (легкая длительная, пороговая и интервальная высокоинтенсивная), а также одну силовую тренировку, которая включала в себя упражнения с отягощением, в том числе приседания, выпады, отжимания, ягодичный мост. Интенсивность каждого сеанса постепенно увеличивалась еженедельно.

Участники исследования оценивали все тренировки с точки зрения удовольствия, которое они получали. Когда программа завершилась, у людей, прошедших ее полностью (86 человек из 132), повторно измерили уровень физической подготовки и стресса. Все участники стали более сильными и подтянутыми вне зависимости от личностных качеств, однако обнаружились несколько закономерностей, связанных с удовольствием от занятий спортом.

Экстравертам, как правило, больше нравились высокоинтенсивные тренировки. Тем, в чьем характере преобладал нейротизм (предрасположенность к негативным эмоциям), — программы, предполагающие кратковременные, а не длительные нагрузки с высокой интенсивностью. Кроме того, последним было важно, чтобы за ними не следили во время тренировки, в том числе не регистрировали частоту их сердечных сокращений или другие показатели. Вероятно, во время занятий таким людям нравится быть независимыми и иметь возможность уединиться.

Участники исследования, основной чертой личности которых была добросовестность (деятельность, организованность), в основном изначально имели хороший уровень физической подготовки, однако не были склонны получать удовольствие от определеных видов упражнений. По мнению авторов статьи, это может быть связано с тем, что для таких людей важнее не эмоции от занятий спортом, а польза физической нагрузки для здоровья.

Исследователи также заметили, что для одной группы участников программа тренировок стала эффективным способом снизить уровень стресса:

«Участники, которые набрали более высокие баллы по личностной характеристике «нейротизм», продемонстрировали особенно сильное снижение уровня стресса, когда занимались фитнесом в рамках исследования. Вероятно, у людей с этой чертой характера есть особые преимущества в снятии напряжения с помощью спорта», — отметили авторы работы.

По мнению ученых, полученные результаты стоит использовать, чтобы адаптировать рекомендации по физической активности для конкретных людей. Если человеку будет приятно заниматься спортом, он с большей вероятностью сможет делать это регулярно, а значит как можно дольше оставаться активным.

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Полина Меньшова 374 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.