Слушатели узнают, что такое фитоинвазия и как ее вовремя распознать.

О мероприятии

Заносные растения — чужаки в экосистеме. Они перемещаются за пределы своих природных ареалов и оказываются в новых регионах, где могут начать вытеснять местные виды, нарушать природный баланс и даже становиться угрозой для здоровья человека. Агрессивно распространяющиеся виды называют инвазионными. Эти биологические «захватчики» становятся предметом серьезных научных исследований. Одним из самых известных проектов считается «Черная книга флоры России». Что такое фитоинвазия и как ее вовремя распознать? Какие растения относят к инвазионным видам? Ответы на эти и многие другие вопросы даст ботаник, доктор биологических наук Алена Третьякова.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация