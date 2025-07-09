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«Роскосмос» сэкономил на создании двух спутниковых группировок

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация отказалась от спутниковых группировок интернета вещей «Марафон-IoT» и аналога Starlink — системы широкополосного доступа в интернет «Скиф». Решение приняли ради экономии федерального бюджета.

Макет спутника группировки «Скиф» / © wikipedia

Однако созвездие спутников «Сфера», частью которой должны были стать «Скиф» и «Марафон-IoT», сохраняет актуальность. Изначально проект «Марафон-IoT» предполагал выведение на орбиту 264 спутников, которые связали бы воедино все беспилотные сервисы и позволили расширить возможности технологий умного дома до миллионов абонентов по всему миру.

Двенадцать аппаратов проекта «Скиф» должны были обеспечить широкополосный глобальный доступ в интернет. Ожидаемая пропускная способность всей группировки составила бы до 160 гигабит в секунду.