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В продажу поступила первая настольная игра от Naked Science — «От моря до моря»
Naked Science совместно с одним из крупнейших магазинов настольных игр в СНГ Hobby.am выпустил свою первую настольную игру, посвященную одному из самых выдающихся правителей древности — Тиграну Великому. Кооперативная стратегия «От моря до моря» уже поступила в продажу.
Действие игры разворачивается в 95 году до нашей эры, когда Тигран II взошел на трон Великой Армении. Игрокам предстоит восстановить ход событий и построить империю от Каспийского до Средиземного моря — вопреки давлению Рима и неурядицам на подконтрольных землях. Каждый игрок берет на себя роль Тиграна II или одного из его сыновей.
«От моря до моря» — кооперативная игра на контроль территорий. Участники действуют сообща: перемещают армии и лидеров, строят города, управляют ресурсами, сражаются или ведут переговоры с правителями соседних земель, чтобы присоединить к Великой Армении 12 регионов. Захват может происходить разными путями — силой, дипломатией либо при соблюдении особых условий.
Цель игры — объединить регионы вокруг Великой Армении и устоять перед нарастающим давлением Римской республики. Победа достигается, когда игроки присоединяют все территории и разыгрывают финальное событие.
Однако игра может завершиться поражением, если Рим продвинется слишком далеко либо помешает армянской экспансии.
По отзывам первых игроков, «От моря до моря» — напряженная стратегическая головоломка, в которой каждое решение критично. Игра требует постоянного командного взаимодействия и планирования на несколько шагов вперед. Она масштабируется от одного до четырех игроков, отличается высоким качеством компонентов и впечатляющей реиграбельностью.
Игра уже доступна на Wildberries и сайте Hobby.am. Она рассчитана на любителей истории, стратегий и совместного прохождения с максимальной вовлеченностью.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Ученые предложили математический инструмент, позволяющий точно рассчитать условия стабильной работы систем фазовой автоподстройки частоты, используемых в устройствах связи и навигации. Такие системы синхронизируют параметры собственных сигналов устройства, например телефона, с поступающими на него сигналами, например, от Wi-Fi-роутера. Предложенный метод расчетов позволяет избежать неточностей, которые допускали ранее используемые подходы, и предлагает инженерам простые формулы, удобные для применения в реальных проектах. Это позволит предотвратить ошибки в работе приборов спутниковой навигации и беспроводной связи.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Коллектив ученых из МФТИ, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева смоделировал обтекание воздушными массами крыла экраноплана. Установлена зависимость подъемной силы от конструкции крыла и режима полета.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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