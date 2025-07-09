В продажу поступила первая настольная игра от Naked Science — «От моря до моря»

Naked Science совместно с одним из крупнейших магазинов настольных игр в СНГ Hobby.am выпустил свою первую настольную игру, посвященную одному из самых выдающихся правителей древности — Тиграну Великому. Кооперативная стратегия «От моря до моря» уже поступила в продажу.

Действие игры разворачивается в 95 году до нашей эры, когда Тигран II взошел на трон Великой Армении. Игрокам предстоит восстановить ход событий и построить империю от Каспийского до Средиземного моря — вопреки давлению Рима и неурядицам на подконтрольных землях. Каждый игрок берет на себя роль Тиграна II или одного из его сыновей.

«От моря до моря» — кооперативная игра на контроль территорий. Участники действуют сообща: перемещают армии и лидеров, строят города, управляют ресурсами, сражаются или ведут переговоры с правителями соседних земель, чтобы присоединить к Великой Армении 12 регионов. Захват может происходить разными путями — силой, дипломатией либо при соблюдении особых условий.

Цель игры — объединить регионы вокруг Великой Армении и устоять перед нарастающим давлением Римской республики. Победа достигается, когда игроки присоединяют все территории и разыгрывают финальное событие.

Однако игра может завершиться поражением, если Рим продвинется слишком далеко либо помешает армянской экспансии.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

По отзывам первых игроков, «От моря до моря» — напряженная стратегическая головоломка, в которой каждое решение критично. Игра требует постоянного командного взаимодействия и планирования на несколько шагов вперед. Она масштабируется от одного до четырех игроков, отличается высоким качеством компонентов и впечатляющей реиграбельностью.

Игра уже доступна на Wildberries и сайте Hobby.am. Она рассчитана на любителей истории, стратегий и совместного прохождения с максимальной вовлеченностью.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

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