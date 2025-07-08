Дети и разница в доходах укрепили брак

Исследователи факультета экономических наук ВШЭ оценили факторы, влияющие на крепость брака. Оказалось, что главный гарант стабильности — наличие детей, а в семьях без детей важную роль играет разница в доходах супругов: чем она больше, тем крепче союз.

К такому выводу пришли исследователи факультета экономических наук ВШЭ, их статья опубликована в журнале «Прикладная эконометрика».

В последние десятилетия частота разводов во многих странах, в том числе и в России, значительно увеличилась. На 10 новых регистраций брака в стране приходится восемь разводов. Профессор факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко и ее аспирант Алексей Сек изучили, какие факторы повышают вероятность развода, а какие, наоборот, способствуют укреплению семьи.

Они проанализировали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ с 1994 по 2021 год. В выборку вошла информация более чем о 10 тысячах пар, накопленная почти за 30 лет. Ученые учитывали продолжительность брака, удовлетворенность супругов жизнью, их уровень образования и доходов, наличие общих детей. Чтобы оценить влияние разных факторов на риск развода, ученые использовали статистическую модель — регрессию Кокса.

Выяснилось, что пары с разницей в доходах гораздо реже разводятся по сравнению с парами с равными доходами. «При этом неважно, кто в паре зарабатывает больше — муж или жена, важен сам факт имеющихся различий», — отмечает Алексей Сек.

«Экономическое объяснение этих выводов во многом перекликается с классической теорией семьи Гэри Беккера о выгодах от разделения труда в браке. Супруги, чьи вклады в семейный бюджет неодинаковы, чаще выстраивают комплементарные роли: например, один больше времени уделяет работе и зарабатыванию денег, а другой — ведению домашнего хозяйства и заботе о бытовых нуждах. Такая специализация может делать совместную жизнь более эффективной и выгодной для обоих партнеров. В семьях, где супруги финансово независимы, меньше стимулов для сохранения брака в случае разногласий, и решающую роль играют качество взаимоотношений и наличие детей», — поясняет Елена Вакуленко.

Чтобы проверить результаты на устойчивость, авторы разделили выборку на пары с детьми и без детей. Оказалось, что различие в доходах укрепляет только семьи без детей. Наличие общих детей делает разницу в доходах статистически незначимой. То есть в данном случае не доходы, а дети выступают как фактор укрепления брака.

Среди других факторов, влияющих на крепость отношений, — удовлетворенность жены семейной жизнью и наличие постоянной работы у мужа. А вот различия в уровне образования не оказывают существенного влияния на вероятность развода.



Полученные результаты позволяют лучше понять экономические причины разводов и работать над мерами по укреплению семей и улучшению демографической ситуации в стране, отмечают исследователи факультета экономических наук ВШЭ.

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