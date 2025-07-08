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8 июля, 11:02
НИУ ВШЭ
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Дети и разница в доходах укрепили брак

❋ 5.1

Исследователи факультета экономических наук ВШЭ оценили факторы, влияющие на крепость брака. Оказалось, что главный гарант стабильности — наличие детей, а в семьях без детей важную роль играет разница в доходах супругов: чем она больше, тем крепче союз.

НИУ ВШЭ
# брак
# дети
# доходы
# разводы
# семья
В НИУ ВШЭ узнали, что укрепляет брак / © Dimitry B, unsplash.com

К такому выводу пришли исследователи факультета экономических наук ВШЭ, их статья опубликована в журнале «Прикладная эконометрика».

В последние десятилетия частота разводов во многих странах, в том числе и в России, значительно увеличилась. На 10 новых регистраций брака в стране приходится восемь разводов. Профессор факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко и ее аспирант Алексей Сек изучили, какие факторы повышают вероятность развода, а какие, наоборот, способствуют укреплению семьи.

Они проанализировали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ с 1994 по 2021 год. В выборку вошла информация более чем о 10 тысячах пар, накопленная почти за 30 лет. Ученые учитывали продолжительность брака, удовлетворенность супругов жизнью, их уровень образования и доходов, наличие общих детей. Чтобы оценить влияние разных факторов на риск развода, ученые использовали статистическую модель — регрессию Кокса.

Выяснилось, что пары с разницей в доходах гораздо реже разводятся по сравнению с парами с равными доходами. «При этом неважно, кто в паре зарабатывает больше — муж или жена, важен сам факт имеющихся различий», — отмечает Алексей Сек. 

«Экономическое объяснение этих выводов во многом перекликается с классической теорией семьи Гэри Беккера о выгодах от разделения труда в браке. Супруги, чьи вклады в семейный бюджет неодинаковы, чаще выстраивают комплементарные роли: например, один больше времени уделяет работе и зарабатыванию денег, а другой — ведению домашнего хозяйства и заботе о бытовых нуждах. Такая специализация может делать совместную жизнь более эффективной и выгодной для обоих партнеров. В семьях, где супруги финансово независимы, меньше стимулов для сохранения брака в случае разногласий, и решающую роль играют качество взаимоотношений и наличие детей», — поясняет Елена Вакуленко.

Чтобы проверить результаты на устойчивость, авторы разделили выборку на пары с детьми и без детей. Оказалось, что различие в доходах укрепляет только семьи без детей. Наличие общих детей делает разницу в доходах статистически незначимой. То есть в данном случае не доходы, а дети выступают как фактор укрепления брака.

Среди других факторов, влияющих на крепость отношений, — удовлетворенность жены семейной жизнью и наличие постоянной работы у мужа. А вот различия в уровне образования не оказывают существенного влияния на вероятность развода.

Полученные результаты позволяют лучше понять экономические причины разводов и работать над мерами по укреплению семей и улучшению демографической ситуации в стране, отмечают исследователи факультета экономических наук ВШЭ.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# брак
# дети
# доходы
# разводы
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# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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Комментарии

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3 Комментария
Иван Колупаев
Иван Колупаев
16 часов назад
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Насчет укрепления союза детьми или доходами достаточно на Илона Маска посмотреть. Сколь у него детей уже без грока не скажешь да и на доход не жалуется но сколько раз миллиардер разводился не сосчитать. И вроде опять в разводе.
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Питон Удав
Питон Удав
17 часов назад
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Что понять? Что для семьи нужен стимул? Что раньше, детей не воспитаешь без двух родителей, а хозяйство отнимало все силы? Поэтому и был институт брака. Внезапно. Как инструмент для воспитания детей и обеспечения хозяйства. А сейчас смысл брака? Один родитель может нормально зарабатывать, второй, живя отдельно - давать денег и встречаться. Техника практически все хозяйство на себя взяла. Зачем жить вместе, если один родитель может закрыть быт и воспитание? Отсюда и отмирание института брака. И детей меньше рожают, это следствие урбанизации. Пенсию самому проще обеспечить, чем за счёт детей, как раньше.
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    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    16 часов назад
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    Питон, вы таки за однополые семьи? Это когда ребенка воспитывает только мама или только отец. Отгадайте как такой институт безбрака скажется на психике ребенка.
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