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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 июля, 18:04
Рейтинг: +1034
Посты: 2273

SpaceX «убила» проект разработки ядерного ракетного двигателя DRACO

Заместитель директора Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Роб МакГенри сообщил об отмене проекта по созданию космической ядерной двигательной установки, который разрабатывали с NASA. Решение приняли из-за переоценки перспектив проекта на фоне изменений в космической отрасли.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# технологии
Художественная иллюстрация ядерного ракетного двигателя DRACO в космосе / © NASA
Художественная иллюстрация ядерного ракетного двигателя DRACO в космосе / © NASA

Основной причиной закрытия проекта DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), по словам МакГенри, стало резкое снижение стоимости запусков, обеспеченное компанией SpaceX.

Кроме того, как отметил МакГенри, агентство столкнулось с «инфраструктурными барьерами», связанными с запуском ядерного реактора и возможностью проведения наземных испытаний.

Поэтому DARPA решила отдать предпочтение альтернативной технологии — ядерно-электрического двигателя (NEP), который обладает значительно большей эффективностью, чем ядерный ракетный двигатель, хотя и меньшей тягой. 

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