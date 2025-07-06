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SpaceX «убила» проект разработки ядерного ракетного двигателя DRACO
Заместитель директора Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Роб МакГенри сообщил об отмене проекта по созданию космической ядерной двигательной установки, который разрабатывали с NASA. Решение приняли из-за переоценки перспектив проекта на фоне изменений в космической отрасли.
Основной причиной закрытия проекта DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), по словам МакГенри, стало резкое снижение стоимости запусков, обеспеченное компанией SpaceX.
Кроме того, как отметил МакГенри, агентство столкнулось с «инфраструктурными барьерами», связанными с запуском ядерного реактора и возможностью проведения наземных испытаний.
Поэтому DARPA решила отдать предпочтение альтернативной технологии — ядерно-электрического двигателя (NEP), который обладает значительно большей эффективностью, чем ядерный ракетный двигатель, хотя и меньшей тягой.
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Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
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