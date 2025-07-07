Участники мероприятия узнают, как живут люди в КНДР.

О мероприятии

На протяжении долгих лет Северная Корея находится в изоляции от других государств. Очень редко главы других государств посещают Северную Корею или приглашают самого Ким Чен Ына. Одним из немногих гостей, посетивших Северную Корею в 2024 году, был президент Российской Федерации В.В. Путин.

Власти Северной Кореи организовали масштабный прием в городе Пхеньян. Торжественные мероприятия на центральной площади, посещение самых больших концертных площадок. Был объявлен всеобщий праздник, касающийся каждого жителя страны. Люди, удостоенные чести присутствовать на мероприятиях, считали это событие личным праздником и достижением.

Документальный фотограф, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков расскажет об этих мероприятиях.

Расписание Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация