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Участники мероприятия узнают, как живут люди в КНДР.
О мероприятии
На протяжении долгих лет Северная Корея находится в изоляции от других государств. Очень редко главы других государств посещают Северную Корею или приглашают самого Ким Чен Ына. Одним из немногих гостей, посетивших Северную Корею в 2024 году, был президент Российской Федерации В.В. Путин.
Власти Северной Кореи организовали масштабный прием в городе Пхеньян. Торжественные мероприятия на центральной площади, посещение самых больших концертных площадок. Был объявлен всеобщий праздник, касающийся каждого жителя страны. Люди, удостоенные чести присутствовать на мероприятиях, считали это событие личным праздником и достижением.
Документальный фотограф, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков расскажет об этих мероприятиях.
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Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Сочетание уже подписанных решений конгресса и Белого дома на данный момент ведет к ситуации, когда после 1 октября 2025 года будет прекращено финансирование целого ряда активно работающих космических аппаратов. Речь идет об автоматических межпланетных станциях, разбросанных на девяти миллиардах километров. Все они технически вполне работоспособны и могли бы прослужить еще немало лет.
Практически все современные люди (кроме изолированных племен охотников-собирателей) поголовно страдают кариесом, а вот в палеолите он был крайне редок. Анализ зубов одного из неандертальцев, живших 45 тысяч лет назад и погибших от неизвестных каннибалов, показал, что даже в ту эпоху случались исключения — если, конечно, хозяева зубов достаточно увлекались провоцирующий кариес пищей.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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