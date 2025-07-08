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Энтузиаст разработал интерфейс «мозг — компьютер» в домашних условиях

Изобретатель и блогер AstroSam приступил к проекту по созданию интерфейса «мозг — компьютер» (BCI) в домашних условиях.

Визуализация того, как может выглядеть интерфейс «мозг — компьютер» (BCI), созданный в домашних условиях / © AstroSam

В основе устройства — специальная плата обработки, управляемая микроконтроллером Microchip ATmega32U2, который занимается считыванием сигналов мозга, синхронизацией с аксессуарами и обработкой USB-подключений.

Платформа построена из гладких круглых печатных плат диаметром 20 миллиметров, которые аккуратно укладываются друг на друга и соединяются штифтами.

Стек и различные платы / © AstroSam

Монтажный кронштейн, напечатанный на 3D-принтере, позволяет закрепить стек на задней части головы, а специальный кабель крепит плату к электродам. Четыре мультиплексора направляют сигналы в контакты микроконтроллера, создавая условия для захвата сигналов мозга.

Обычно подобные электроды хирургическим путем устанавливаются в голову человека. Однако версия AstroSam полностью посвящена прототипированию с использованием подручных деталей. Созданная энтузиастом рабочая платформа потенциально может управлять такими вещами, как роботизированные руки или компьютерные курсоры.

Миссия AstroSam в том, чтобы сделать технологию BCI доступной для всех. Правда, считывание сигналов мозга, даже неинвазивно, как минимум сложно. Данные запутаны, и система AstroSam должна фильтровать и осмысливать их — эта работа обычно требует сложных алгоритмов и машинного обучения.