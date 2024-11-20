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Социологи раскрыли подоплеку стереотипов о геймерах
Образ геймера часто ассоциируется с нездоровым стилем жизни и питания, неопрятностью в быту и даже асоциальным поведением. Конечно, это мнение возникло не на пустом месте и имеет под собой некоторую реальную основу. Однако датские социологи настаивают, что такие стереотипы верны лишь отчасти. По мнению ученых, представление о любителях компьютерных игр могли исказить прошлые исследования, которые уже не отражают современный половой состав геймерского сообщества и повседневные привычки его представителей.
Новая статья о геймерах и характерных чертах этой субкультуры вышла в журнале Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Ее авторы — социологи из Орхусского и Копенгагенского университетов (Дания) — изучили существующие работы по теме и сопоставили выводы с результатами собственных наблюдений. Данные собрали с помощью метода фокус-групп, интервью и анализа дневниковых записей 14 молодых геймеров. Возраст респондентов варьировался от 20 до 30 лет, восемь из них были мужчинами, а четверо — женщинами.
Рассмотрев предыдущие научные публикации, специалисты обнаружили, что во многих из них слишком большое внимание уделяли так называемым LAN-вечеринкам — собраниям для совместных компьютерных игр по сети. Количество игроков в них может колебаться от нескольких человек до десятков тысяч. Например, рекордное по числу участников мероприятие в Швеции в 2013 году посетили почти 23 тысячи геймеров.
На такого рода вечеринках изобилует нездоровая еда — пицца, чипсы, энергетические напитки и газировка. Перечисленные продукты стали своеобразным символом игровой субкультуры. Их поедание на подобных мероприятиях успело превратиться в традицию. Датские исследователи полагают, что это во многом повлияло на стереотип о любви геймеров к фастфуду.
Между тем у геймеров, как и у большинства других людей, повседневное меню обычно сильно отличается от еды по особым случаям. Проанализировав пищевые привычки игроков, социологи выяснили, что на них в большей степени сказываются возраст, пол и социальная активность.
Так, среди молодежи в целом распространено стремление что-то поскорее съесть, затратив на пищу и готовку минимум средств и усилий, чтобы затем вернуться к делам в офлайн или онлайн-среде. Соответственно, тенденция актуальна для молодых геймеров, особенно, если те живут одни. При этом люди могут выбирать как менее здоровые варианты, вроде пиццы, так и более полезные, например, сэндвич с ржаным хлебом и ломтиком куриной грудки.
Проживание с другим человеком способно изменить приоритеты и сделать привлекательнее совместную готовку и ужин, нежели быстрый перекус с целью скорее вернуться в компанию онлайн-игроков.
Исследователи также отметили, что отношение к еде и бытовые привычки у мужчин и женщин могут сильно отличаться: дамам свойственно больше заботиться о здоровье и поддержании чистоты. Это может накладывать свой отпечаток на предпочтения в среде любителей компьютерных игр. В прошлом ее состав был преимущественно мужским, что отчасти способствовало стереотипу о «геймерах-неряхах» с нездоровым образом жизни. Теперь же, с увеличением женского контингента, ситуация в этом плане изменилась.
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