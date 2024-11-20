  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
50 минут назад
Юлия Трепалина
218

Социологи раскрыли подоплеку стереотипов о геймерах

Образ геймера часто ассоциируется с нездоровым стилем жизни и питания, неопрятностью в быту и даже асоциальным поведением. Конечно, это мнение возникло не на пустом месте и имеет под собой некоторую реальную основу. Однако датские социологи настаивают, что такие стереотипы верны лишь отчасти. По мнению ученых, представление о любителях компьютерных игр могли исказить прошлые исследования, которые уже не отражают современный половой состав геймерского сообщества и повседневные привычки его представителей.

Психология
# геймеры
# здоровье
# компьютерные игры
# образ жизни
# питание
# пищевые привычки
# стереотипы
Типичный геймер
Типичный геймер из американского мультсериала «Южный Парк» / © Paramount Global Distribution Group

Новая статья о геймерах и характерных чертах этой субкультуры вышла в журнале Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Ее авторы — социологи из Орхусского и Копенгагенского университетов (Дания) — изучили существующие работы по теме и сопоставили выводы с результатами собственных наблюдений. Данные собрали с помощью метода фокус-групп, интервью и анализа дневниковых записей 14 молодых геймеров. Возраст респондентов варьировался от 20 до 30 лет, восемь из них были мужчинами, а четверо — женщинами.

Рассмотрев предыдущие научные публикации, специалисты обнаружили, что во многих из них слишком большое внимание уделяли так называемым LAN-вечеринкам — собраниям для совместных компьютерных игр по сети. Количество игроков в них может колебаться от нескольких человек до десятков тысяч. Например, рекордное по числу участников мероприятие в Швеции в 2013 году посетили почти 23 тысячи геймеров.

На такого рода вечеринках изобилует нездоровая еда — пицца, чипсы, энергетические напитки и газировка. Перечисленные продукты стали своеобразным символом игровой субкультуры. Их поедание на подобных мероприятиях успело превратиться в традицию. Датские исследователи полагают, что это во многом повлияло на стереотип о любви геймеров к фастфуду.

Между тем у геймеров, как и у большинства других людей, повседневное меню обычно сильно отличается от еды по особым случаям. Проанализировав пищевые привычки игроков, социологи выяснили, что на них в большей степени сказываются возраст, пол и социальная активность.

Так, среди молодежи в целом распространено стремление что-то поскорее съесть, затратив на пищу и готовку минимум средств и усилий, чтобы затем вернуться к делам в офлайн или онлайн-среде. Соответственно, тенденция актуальна для молодых геймеров, особенно, если те живут одни. При этом люди могут выбирать как менее здоровые варианты, вроде пиццы, так и более полезные, например, сэндвич с ржаным хлебом и ломтиком куриной грудки.

Проживание с другим человеком способно изменить приоритеты и сделать привлекательнее совместную готовку и ужин, нежели быстрый перекус с целью скорее вернуться в компанию онлайн-игроков.

Исследователи также отметили, что отношение к еде и бытовые привычки у мужчин и женщин могут сильно отличаться: дамам свойственно больше заботиться о здоровье и поддержании чистоты. Это может накладывать свой отпечаток на предпочтения в среде любителей компьютерных игр. В прошлом ее состав был преимущественно мужским, что отчасти способствовало стереотипу о «геймерах-неряхах» с нездоровым образом жизни. Теперь же, с увеличением женского контингента, ситуация в этом плане изменилась.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# геймеры
# здоровье
# компьютерные игры
# образ жизни
# питание
# пищевые привычки
# стереотипы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Щедрость и мозг
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
700
Соединения костей
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Магия машин: как искусственный интеллект стал новой магией
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Ноя
600
Красота по-палеолитически: приемы обработки и способы ношения украшений верхнего палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Трехмерная геномика: как укладка ДНК управляет работой генов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Улучшение и расширение функций здорового мозга
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Геометрия, физика и теория чисел — единство науки глазами математика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
600
Старение и иммунитет: взаимосвязи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
700
Систематический обзор птиц: бескилевые и «курогуси»
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:21
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

Биология
# домашние питомцы
# конфликт
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# ссора
# стресс
Позавчера, 14:21
Юлия Трепалина

Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Психология
# агрессия
# начальник
# персонал
# поведение
# работа
# руководство
# управление
12 часов назад
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
17 ноября
Юлия Позднякова

СКИФ: секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Интервью
# коллайдер
# синхротрон
# ускоритель частиц
# физика
# ядерная физика
Выбор редакции
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые построили роевой интеллект на принципах архитектуры нервной системы человека

    23 минуты назад

  2. Социологи раскрыли подоплеку стереотипов о геймерах

    50 минут назад

  3. Live: шестой испытательный полет Starship и еще одна ловля первой ступени (Upd.)

    9 часов назад

  4. Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

    12 часов назад
Выбор редакции

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Вчера, 13:03

Последние комментарии

Александр Хасанов
37 минут назад
"Расчеты другой научной группы из NASA показывают, что достаточно примерно пяти миллиардов тонн, чтобы на планете стало теплее на дюжину градусов"

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Акела Промахнулся
6 часов назад
а если менять сторону при каждой подаче ветер будет как то влиять на а игру?

Ученые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честнымиУченые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честными

Иван Колупаев
6 часов назад
Вячеслав, а вы говорили мы их теряем 🙂 наши-то илоны даже круче - только дай волю самому Маску накидают 😏

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

tv box
6 часов назад
Вот когда будет озвучена конкретная дата, и в эту дату не будет взлета. Вот только тогда вы можете написать о том что этого не произошло. А сейчас вы

Американская ракета SLS может никогда не полететь к ЛунеАмериканская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Дмитрий Филимонов
7 часов назад
Понятно, что способность стоять на одной ноге - один из миллиона способов проверить хорошую физическую форму, читай здоровье. Ваш Кэп

Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных измененийПоза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Кирпань Николай
9 часов назад
Дмитрий, забавно, когда не видно свисток и свистящего, а только звук - "жути" больше. Когда на ютубе смотрел как свиятят - не прочувствовал.

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхУченые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

Anton Khoryukov
10 часов назад
"Иначе разница в ускорениях между разными телами тела будет слишком некомфортной для людей." Разными *частями* тела, поправьте пожалуйста.

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

1 2
10 часов назад
Водородный Старшип? Я же говорю, в 1,7 раза больше объём нужен. Это в 1,2 раза больше диаметр и во столько же длина. Это "огромный"? Не, не огромный,

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

Акела Промахнулся
10 часов назад
"паразитов" так и не нашли самшит сгрызен полностью сто процентов 🤕

Минприроды: завезти насекомых-вредителей на сочинскую Олимпиаду могли специальноМинприроды: завезти насекомых-вредителей на сочинскую Олимпиаду могли специально

Андрей Сурин
10 часов назад
Так, а гравитации в 0,38 земной достаточно, чтобы кости и мышцы людей не деградировали? Ctrl+Enter всё ещё не работает... 1. >>>по размерам зонам ->

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Степан Жук
11 часов назад
Александр, ну это реально и не свист ни разу. Зачем было в статье так писать? Это действительно как некий крик или вопль. Но не свист вот вообще. Но

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхУченые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

Александр Березин
12 часов назад
Гена, "ещё одно условие забыто: и люди, живущие там, одновременно все забудут, что они умеют создавать пригодную для себя среду обитания." Если на

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Александр Березин
12 часов назад
Степан, я бы не сказал, что это любой свисток на свете. И близко нет: https://www.youtube.com/watch?v=wq_dt0-yfL4

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхУченые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

Артур Ковалёв
12 часов назад
Зачем она если стршип уже готов

Американская ракета SLS может никогда не полететь к ЛунеАмериканская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Вячеслав
12 часов назад
При использовании Старшипа участие этой ракеты становится избыточным.

Американская ракета SLS может никогда не полететь к ЛунеАмериканская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Иван Колупаев
13 часов назад
Лана, а мне показалось что там сериал-междусобойчик, всякие интриги и бла-бла-бла, про терраформирование как-то вскользь 😁

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Венария Шакирова
13 часов назад
Пермское вымирание! Надеюсь это не про нас)

Неизвестная Земля: путешествие в историю со скафандромНеизвестная Земля: путешествие в историю со скафандром

Венария Шакирова
13 часов назад
Дальше последует, учёные поняли, как с помощью сверхпроводимости, отправлять человека в капсуле на другую планету на пмж

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимостиФизики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Гена Пастухов
13 часов назад
Или жертва дула в него, чтобы испугать своих убийц.

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхУченые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

Гена Пастухов
14 часов назад
"Причина всегда одна и та же: на вашем острове могут появиться обстоятельства, которые сделают его непригодным для жизни." - ещё одно условие забыто:

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно