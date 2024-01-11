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Только что
Юлия Трепалина
2

Неприязнь к овощам оказалась «заразной»

4.2

Из прошлых исследований известно, что большинство молодых людей едят мало овощей. В поиске способа исправить ситуацию ученые решили проверить, можно ли повысить привлекательность овощей для молодежи с помощью положительной реакции других людей. Эксперимент показал, что прием работает, но в направлении, противоположном исходному.

Психология
# брокколи
# здоровое питание
# Овощи
# пищевое поведение
# пищевые привычки
полезные овощи
© Pixabay/CC0 Public Domain

Согласно теории социального научения, человек учится как на собственном опыте, так и наблюдая за поведением других. Видя положительные последствия каких-то действий, люди с большей вероятностью будут их повторять, а при наблюдении негативных — наоборот, постараются избегать. Ученые называют это явление социальным моделированием и считают его одним из мощных социальных факторов, влияющих на пищевое поведение человека.

Не секрет, что в молодом возрасте люди часто не следят за питанием, это выражается в меньшем потреблении фруктов и овощей. Между тем овощи необходимы для здоровья, а сформированные в молодости пищевые привычки нередко сохраняются на всю остальную жизни.

Вот почему исследователи ищут пути, как улучшить пищевое поведение молодых людей. Команда психологов из Астонского и Бирмингемского университетов (оба — в Великобритании) решили прибегнуть к социальному моделированию. В научной литературе прием ранее уже описывался. Согласно одной из работ, наблюдение за тем, как люди с выражением отвращения или удовольствия смотрят на еду, способно влиять на желание испытуемых есть пищу, которая им нравилась либо не нравилась.

В новом эксперименте ученые подошли к вопросу детальнее, сосредоточив внимание на молодых женщинах, поскольку эффект социального моделирования у них может проявляться сильнее, чем у мужчин. Исследователи предположили, что реакция других людей при поедании сырой брокколи будет заразительна и поменяет отношение к продукту. Брокколи выбрали из-за того, что многим не нравится горьковатый привкус этого вида капусты.

Еще одной целью было установить, может ли наблюдение за тем, как люди с удовольствием едят какой-то овощ, повысить привлекательность похожих продуктов для испытуемых и сделать эту пищу желаннее.

Пример видео из эксперимента. Юноша ест сырую брокколи с отвращением на лице. / © Edwards, K. L., et al.

К эксперименту, который проводили онлайн, привлекли 205 молодых женщин от 18 до 30 лет. Среди критериев отбора, помимо возраста, было отсутствие пищевых расстройств, аллергии и диабета. Испытуемых случайным образом разделили на три группы. Участницы каждой впоследствии просматривали один из трех видеороликов, в которых мужчины и женщины ели сырую брокколи с улыбкой на лице, нейтральным выражением или отвращением.

После просмотра испытуемых просили оценить увиденное по заданным критериям. Затем участницы ответили на ряд вопросов с помощью онлайн-платформы Qualtrics. Наряду с анкетными данными и информацией об образе жизни женщины сообщили, насколько им нравится и хочется съесть брокколи, огурец и еще шесть дополнительных продуктов. Кроме того, участницы заполнили шкалы, характеризующие настроение и чувство голода, а также выполнили ряд заданий, не связанных с темой еды. Исследование заняло около 20 минут, за участие в нем среди испытуемых разыграли подарочный сертификат на покупки на сумму 50 фунтов стерлингов (более 5700 в пересчете на российские рубли).

Пример видео из эксперимента. Юноша ест сырую брокколи с улыбкой. / © Edwards, K. L., et al.

По результатам эксперимента предположения ученых подтвердились лишь частично. Заразительной оказалась негативная реакция. После просмотра видео, где сырую брокколи ели с отвращением, испытуемые ниже оценивали привлекательность овоща. Улучшить же отношение к брокколи с помощью видео, где ее едят с улыбкой, не получилось. Симпатию к овощу это не повысило. Также наблюдение за реакцией людей при поедании брокколи существенно не повлияло на желание есть этот и другие виды овощей.

Комментируя исследование, авторы отметили, что отвращение выполняет защитную функцию, не позволяя людям съесть что-то вредное. Поэтому негативная реакция на брокколи оказалась убедительнее. В то же время улыбка во время еды воспринималась как нетипичное поведение, что и не позволило добиться положительного эффекта.

Ученые планируют продолжить поиск подходов, способных побудить молодежь употреблять больше овощей.

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Психология
# брокколи
# здоровое питание
# Овощи
# пищевое поведение
# пищевые привычки
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