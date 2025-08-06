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6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина
40

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

❋ 5.3

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
Поздний дриас
Карта с примерным очертанием суши, затронутой кометной пылью / © YDB Research Group

Согласно новой гипотезе, пересечение потока кометных обломков вызвало сильные пожары и следом резкое похолодание. Многочисленные взрывы и ударные волны нарушили целостность ледниковых щитов, потоки пресной воды устремились в Атлантический океан, затормозив главные течения. 

Температура упала до 10 градусов Цельсия или ниже в течение года. Земля, где недавно наступило потепление, практически вернулась в ледниковый период. В геологической летописи это время продолжительностью 1200 лет называют поздним дриасом. 

Ученые исследовали образцы из скважин, пробуренных на дне моря Баффина, разделяющего одноименный остров Канадского архипелага и Гренландию. Для работ выбрали отдаленные участки, максимально незагрязненные промышленностью и непотревоженные, на глубине 2300 метров. 

Считается, что от встречи с потоком кометных обломков в атмосфере Земли осадились частицы внеземного вещества, а на поверхности образовались небольшие кратеры. Следы этого события нашли почти на всем континентах, а теперь появились доказательства и в осадках с морского дна. Соответствующая статья за авторством международного коллектива ученых, включая представителя Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ имени Шимдта РАН (Россия), под руководством Кристофера Мора из Университета Южной Каролины (США) вышла в журнале PLOS One.

Карта моря Баффина и точки, где бурили скважины / © Moore et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Главный результат работы — находка следов ударного события в слоях позднего дриаса океанского дна. Для анализа применили целый набор новейших методов. Так, комбинацию индуктивно-связанной плазмы (ICP) и времяпролетной масс-спектрометрии использовали для анализа отдельных частиц. Это позволило выявить обогащение платиной, иридией, никелем и по соотношению элементов установить внеземное происхождение частиц. 

Еще один важный источник информации об ударном событии — металлические пылевые частицы, химически схожие с кометными или метеоритными. Некоторые из них содержат низкокислородное железо и обогащены никелем. 

Изображения богатых железом и кремнием микрогранул (a, b) и пылевых металлических частиц — MDP (c, d), обнаруженных в скважине со дна моря Баффина. Желтые стрелки указывают на частицы FeSi, FeS, а также FeCr на микрогранулах, NiFe, low-O2 Fe и Fe на MDP / © Moore et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Кроме того, ученые обнаружили богатые железом и кремнием микрогранулы. Удалось показать, что они состоят из материала суши с небольшим количеством импактного вещества. Такое возможно, если обломок кометы взорвался над поверхностью. 

Эти новые данные свидетельствуют о геохимической аномалии в начале позднего дриаса, но напрямую не доказывают кометную гипотезу. Поэтому исследователи планируют уточнить происхождение микрочастицы по изотопам кислорода и гелия-3.  

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Татьяна Пичугина
157 статей
Журналист с опытом: обучалась в журнале «Химия и жизнь», работала в «Вокруг света», «Известия», «Вечерняя Москва», «ТрВ», «МК в Серпухове» и РИА Новости. За годы работы освещала темы науки, общества и культуры, стараясь излагать факты ясно и без излишних деталей. В работе предпочитает придерживаться сбалансированного и сдержанного стиля изложения.
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Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
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