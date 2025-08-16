  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Владимир Симиненко
Владимир Симиненко
16 августа, 21:53
Рейтинг: 0
Посты: 1

Финикийцы: что они дали миру?

Хотя Финикия в итоге оказалась подчинена более централизованным державам, её историческая роль не ограничивалась временем независимости. Даже будучи поглощённой, она определила будущее. Венеция, Генуя, позже Амстердам — это были города-государства, построенные не на сельском хозяйстве и территориальном господстве, а на контроле над торговыми линиями.

Сообщество
# Амстердам
# Венеция
# государства
# история
# капитализм
# письменность
# финикийцы
© Иллюстрация от ChatGPT
© Иллюстрация от ChatGPT

После краха хеттской державы, упадка микенской Греции и отхода Египта к долине Нила восточное Средиземноморье оказалось раздробленным, без единого центра силы. В этом пространстве возникли новые формы политической жизни — сеть городов-государств, среди которых особенно выделялись финикийские города на побережье Леванта. Эти общины, происходившие от ханаанских народов, оказались в уникальном положении: они впитали культурные влияния из Месопотамии и Сирии и в то же время стали мостом между Востоком и новыми центрами на западе.

Именно в условиях ослабления крупных империй финикийцы выстроили сложную морскую торговую систему. Их флот, порты и стратегическое положение позволили создать сеть обмена, охватывающую всё Средиземноморье. Они поставляли древесину, металлы, ткани, стекло, пурпур и знания — от алфавита до технологий. Упоминания в библейских текстах о торговле Тира с царём Соломоном лишь подчёркивают масштаб их влияния.

Ассирия пыталась подчинить финикийские города, налагая на них даннические обязательства. Однако у ассирийцев не было собственного флота, и в итоге они вынуждены были опираться на финикийцев как союзников и поставщиков кораблей. Впервые в истории города, опиравшиеся на морскую торговлю, могли сохранять относительную самостоятельность даже под властью сухопутных империй.

Такой подход позволил финикийцам основать десятки колоний, среди которых Карфаген стал самым могущественным. Этот город унаследовал финикийские принципы, но развил собственные институты и армию, превратившись в самостоятельную силу, соперничающую с Римом. При этом Карфаген сохранял элементы гибкости: зависимые поселения пользовались определённой автономией, а сама система напоминала не классическую империю, а торговую державу со сложной сетью связей.

Даже после падения самих финикийских городов под ударами Вавилона и Персии морская культура не исчезла. Персидские цари не разрушили финикийские институты, а напротив — активно использовали их, прежде всего флот, в своих войнах. Торговые города продолжали существовать как часть более широкой системы, не теряя собственной идентичности.

Окончательное разрушение Тира Александром Македонским в 332 году до н. э. положило конец политической независимости финикийских центров, но не их традиции. Карфаген и его колонии продолжали держаться ещё столетия, вплоть до разрушения города Римом в 146 году до н. э. Историческая устойчивость финикийской модели показывает: даже без завоевания суши и огромных армий можно было формировать зону влияния, основанную на обмене и морской логике. Эта форма оказалась столь же жизнеспособной, как классические империи, а в некоторые эпохи — даже более гибкой.

Финикийский «капитализм»

Финикийская торговля стала качественно новым явлением в истории древнего мира. В отличие от прежних форм обмена, встроенных в централизованные системы Шумера, Египта или Вавилона, финикийцы развивали хозяйство на основе гибкости и инициативы. Конечно, это ещё не капитализм в современном смысле, но у них проявились черты рыночной экономики: независимость купца, ориентация на прибыль и производство для торговли.

Ранее купцы действовали в основном от имени государства или храма, выполняя роль посредников между центром власти и внешним миром. Их деятельность регулировалась сверху: что ввозить, что вывозить, по какой цене и в каких объёмах. Все основные ресурсы — земля, рабочая сила, сырьё — принадлежали государству.

Финикийцы изменили характер торговли. Они не просто перевозили товары, но и становились участниками всего производственного цикла: заготавливали древесину, выплавляли металлы, ткали ткани, производили стекло, окрашивали пурпуром, строили корабли и основывали колонии. Экономика превращалась из административной в производственную, а роль купца — из посредника в предпринимателя.

Работа ремесленников постепенно выходила из-под контроля храмов и дворцов и организовывалась на частной основе, ориентируясь на спрос. Сделки совершались напрямую, рынки формировались там, где встречались интересы продавцов и покупателей. Появлялись устойчивые маршруты, финансовые практики и даже формы кредитования — элементы, которые в последующие века станут основой рыночной экономики.

Богатство перестало быть исключительно следствием военной экспансии или налогов. Оно стало продуктом инициативы, труда и риска. Это означало переход к другой логике: от раздачи — к обмену, от контроля — к договору. Финикийцы не просто развивали торговлю, они создали культуру торговли как формы свободы.

Финикийский алфавит

Финикийцы довели до завершённой формы и распространили алфавитное письмо, восходящее к более ранним протосинайским системам. Их версия включала 22 согласных знака и оказалась максимально простой и удобной для повседневного использования. Благодаря финикийцам алфавит распространился по всему Средиземноморью: греки адаптировали его, добавив обозначения гласных, а позднее на его основе возник латинский алфавит.

В отличие от клинописи и иероглифов, требовавших многолетнего обучения, финикийский алфавит был доступен не только жрецам и писцам. Купцы могли составлять договоры, ремесленники — записывать заказы, капитаны — вести списки грузов. Письмо стало инструментом работы и общения, а не только сакральным знанием.

Распространение алфавитного письма стало фактором социальной трансформации. Письменная культура переставала быть привилегией: торговцы, военные и местные управленцы получили доступ к коммуникации, ранее монополизированной элитой. Информация могла циркулировать быстрее, минуя традиционные фильтры власти.

Финикийские финансы

Финикийцы не только создали мощную морскую торговую сеть и революционизировали письмо, но и стали одними из тех, кто подготовил переход от натурального обмена к денежной экономике. Их вклад в эту трансформацию оказался настолько глубоким, что последствия ощущались веками.

В дописьменные эпохи торговля опиралась на бартер: товар менялся на товар, без общей единицы стоимости. Позднее появились весовые эквиваленты — металл измеряли по весу, чтобы упростить расчеты. Но и эта система зависела от чиновников, которые проверяли точность и соблюдали стандарты. В условиях интенсивной и подвижной торговли, охватывавшей все Средиземноморье, такой подход становился тормозом.

Финикийские купцы, всегда на шаг впереди административных империй, начали использовать более удобную форму — штампованные слитки металла. Они могли быть серебряными или бронзовыми и имели гарантированное содержание и вес. Это был не просто металл, а уже знак стоимости, не зависящий от конкретной власти. Такие слитки свободно обращались в торговом мире — в портах и на рынках. Эти практики способствовали появлению идеи монеты — стандартизированного, узнаваемого и доверенного носителя ценности.

Первые настоящие монеты появились в Лидии, а затем в греческих городах, но предпосылки для их появления были заложены именно там, где шел интенсивный обмен, и прежде всего — в финикийском торговом пространстве. Монета упростила торговлю, позволила устанавливать цены, накапливать капитал и вести расчеты на больших расстояниях. Более того, она изменила само представление о богатстве. Если прежде богатство ассоциировалось с землей, скотом, зерном или храмовыми хранилищами, теперь оно могло храниться в кармане, передаваться из рук в руки и использоваться в любой точке морского мира.

Это изменение имело далеко идущие последствия. С появлением монеты стало возможно организовывать наемные армии: не просто кормить воинов, а платить им жалование. Появились слои населения, для которых деньги стали основой жизни, — купцы, наемники, ремесленники. Возникли рыночные отношения, в которых власть уже не контролировала каждый шаг, а выступала скорее в роли гаранта и арбитра.

Таким образом, финикийцы стали важными участниками в создании новой экономической модели, в которой денежное обращение, письменность и частная инициатива взаимно усиливали друг друга. Это была не просто экономическая трансформация, а рождение мира, где власть могла основываться не только на захваченной земле, но и на торговых путях, соглашениях и доверии к знакам стоимости. Именно из этой логики позднее возникнут торговые города-государства, морские республики и финансовые системы — наследники финикийского опыта.

Хотя финикийская цивилизация со временем утратила политическую самостоятельность и оказалась подчинена более мощным державам — сначала Вавилону, затем Персии, а позже и эллинистическим завоевателям, — ее историческое значение не исчезло. Напротив, идеи и практики, рожденные в финикийском мире, продолжили существовать, трансформируясь и прорастая в иных формах.

Главный урок, который дала история финикийцев, заключался в том, что власть может основываться не на захвате земли, а на управлении потоками: людьми, товарами, информацией, знаниями. Это была власть без централизованного аппарата, без замков и армий — но с кораблями, рынками и узловыми точками обмена. Там, где империи стремились к территории, финикийцы строили маршруты. Там, где другие государства управляли подданными, они управляли интересами. Эта логика оказалась удивительно устойчивой.

Греция, а затем Рим многое унаследовали от финикийцев — и в технике мореплавания, и в устройстве торговли, и в символической экономике письма и денег. Но особенно ярко это наследие проявилось спустя столетия — в городах-государствах средневековой Европы. Венеция, Генуя, позже Амстердам — это были политические образования, построенные не на сельском хозяйстве и территориальном господстве, а на господстве над торговыми линиями. Они создавали флотилии, торговые фактории, систему финансовых гарантий и коммерческих союзов — как когда-то Тир, Сидон и Карфаген.

Финикийцы, не имея в своем распоряжении гигантской армии или обширной территории, выработали модель власти, основанную на компетентности, гибкости, информационной скорости и доверии. Эта модель не исчезла вместе с их городами — она стала частью политической и экономической культуры, пережив многие империи и оставаясь удивительно современной. В этом и заключается один из главных парадоксов их наследия: будучи поглощенными, они в то же время стали теми, кто определил будущее.

Дополнение. Об алфавите

Вспомните, как нас в детстве учили писать изложение по картине. Символическое письмо (иероглифы) работает как картина — вы воспринимаете смысл целиком, мгновенно. Алфавит заставляет двигаться по строчке слева направо, буква за буквой. Это кардинально меняет работу мозга: вместо одномоментного восприятия образа мы привыкаем к пошаговому анализу. Алфавит — гениальное изобретение: несколькими десятками символов можно передать практически любую мысль. Но за эту универсальность приходится платить. Буква «А» не имеет никакой связи с предметом — это чистая условность. Этот разрыв между знаком и вещью освобождает мышление от конкретики, делает возможной абстракцию. Абстракция делает возможной науку… Технологии создавали в древнем Китае, но науки в европейском смысле там не сложилось.

Переход от символического письма к фонетическому алфавиту, как показывает Маршал Маклюэн, был не просто техническим изобретением, а глубочайшим культурным разломом. Он изменил не только способы передачи информации, но и саму структуру человеческого сознания. Этот переход сопоставим с тектоническим сдвигом: привычный образ мира, удерживавшийся коллективной памятью и ритуалом, был разорван и заново собран — уже в алфавитной последовательности, в аналитической, визуально ориентированной и рациональной форме.

В символическом письме — будь то египетские или китайские иероглифы — каждый знак несет не звук, а идею, образ, контекст. Их восприятие не подчинено линейности: смысл разворачивается одновременно, как фреска, а не как нить. Такое письмо поддерживает мозаичное мышление, близкое к устной культуре — с ее телесной памятью, коллективными ритуалами, мифами и эмпатическим знанием. Там, где смысл чувствуешь, а не доказываешь, знание передается не логикой, а участием. Фонетический алфавит устраняет эту синхронную целостность. Он дробит речь на звуки, которые сами по себе ничего не значат. Чтение превращается в пошаговую процедуру: буквы, слоги, слова. Это создает особый когнитивный режим — абстрактный, линейный, аналитический.

Вместо восприятия целого — последовательность. Вместо образа — рассудок. Алфавит вытягивает человека из телесного и слухового пространства в мир абстрактной визуальности. Усиливая зрение, он ослабляет остальное восприятие, приучает думать не через ощущение, а через схему. В этом — фундамент новой, рациональной ментальности.

Но сдвиг затронул не только мышление — он изменил антропологию. В устной культуре сознание коллективно. Истина живет в памяти, в теле, в племени, в повторяющемся обряде. В культуре алфавита появляется субъект, способный мыслить в одиночку. Письмо освобождает от зависимости от живого рассказчика. Возникает внутренний голос, монолог сознания, логика, доказательство. Чтение требует изоляции, сосредоточенности, отстранения от мира — оно формирует автономную личность. Там, где раньше было включенное переживание, теперь — наблюдение. Алфавит делает возможной научную мысль и правовую систему. Он вводит в культуру последовательность, причинность, симметрию.

Пространственная линейность письма превращается в основу рационального упорядочивания опыта. Математика, логика, бюрократия, систематизация знаний — все это становится возможным именно потому, that язык теперь можно зафиксировать и расчленить, не теряя его структуры. Символическое письмо сохраняло магическую связь между знаком и реальностью: знак был чем-то вроде амулета, вещью, впитанной в сам предмет. Алфавит разрывает эту связь. Он вводит произвол: буква «А» — это не звук, не идея, не образ, а условность. Такое отделение знака от вещи рассекает миф, лишает мир сакрального ореола. Оно «рассекает волшебство», разрушает слияние человека и мира.

Алфавит — это техника десакрализации знака, первый шаг на пути к демифологизации, к научной картине мира.

Социальные последствия были столь же радикальны. Коллективная культура устного мира — общинна и телесна. Алфавит требует институций: школ, архивов, законов. Он создает дистанцию между властью и народом, потому что только владеющие письмом способны к управлению. Возникает элита грамотных, а вместе с ней — государственность, централизованные кодексы, авторитет текста. Алфавитный мир — это мир, в котором сила принадлежит не шаману, а писцу. Маклюэн видел в этом переходе не просто культурную трансформацию, а смену человеческой формы. Человек мозаичной, телесной, коллективной чувствительности стал человеком зрительного, линейного, абстрактного мышления. Место коллективной души заняло автономное «Я». Ритуал заменился правилом, эмпатия — логикой, переживание — наблюдением. Западная цивилизация, со своим культом закона, разума, индивидуального права, научной мысли, формировалась в этом новом когнитивном поле. И в ее основании — не столько философия, сколько технология письма, преобразовавшая способ восприятия мира.

Алфавит — это не просто удобный способ фиксации речи. Это операция, изменившая не содержание мышления, а его структуру. Как микроскоп изменяет не объект, а взгляд, так и алфавит изменил не знания, а сознание. В этом — его подлинная революционность.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 августа, 08:50
Юлия Трепалина

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# половые различия
# самки
# самцы
# смена пола
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
16 августа, 09:00
Денис Яковлев

Психологи описали новое когнитивное искажение

Представьте, что вы решили куда-то сходить. Выходите из дома, поворачиваете налево и проходите примерно один квартал. Внезапно становится понятно: если бы сразу повернули направо — путь занял бы намного меньше времени. Еще достаточно близко, чтобы вернуться и пойти по более короткому маршруту, но сделаете ли вы это? Скорее всего, нет, считают американские ученые, которым удалось объяснить причины такого нерационального поведения.

Психология
# когнитивные искажения
# мышление
# ошибки
# предрассудки
# стереотипы
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
14 августа, 08:50
Юлия Трепалина

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# половые различия
# самки
# самцы
# смена пола
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

    16 августа, 19:09

  2. Научно-фантастические миры Шона Харгривза

    16 августа, 14:31

  3. Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

    16 августа, 11:58

  4. Ученые рассказали, как СМИ спекулировали о поиске внеземной жизни

    16 августа, 10:11
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Anatoly Smalchenko
26 минут назад
tab, огромное количество открытий в науке произошло случайно: пенициллин, тефлон, эфир для анестезии. Отсутствие понимания сути процессов не

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Александр Березин
2 часа назад
Sam, дело в том, что пехлораты на поверхности есть не только на Марсе. Например, Атакама, Амаргоса и т.д. Но это не мешает этим пустыням иметь живые

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Sam Dowson
3 часа назад
Как-то все махом забыли про перхлораты на поверхности марса. Если уж и пытаться найти моноглицериды, то в кернах при бурении. И чем глубже, тем

Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами

Иван Колупаев
4 часа назад
Плывут Петка с Чапаевым через реку, доплыли до середины тут Чапай говорит - не, Петька, далеко, не доплывем, поворачивай обратно.

Психологи описали новое когнитивное искажение

Vlad Vlad
5 часов назад
Моя претензия была в том, что сам парус для межзвездных путешествий - вещь вполне себе реальная, если не вотпрямщас, то в ближайшем будущем. А

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

tab
5 часов назад
HoD, совершенно верно. Для того, чтобы создать ИИ, надо хоть в общих чертах представлять, что такое Е(стественный)И.

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Anatoly Mordvinov
5 часов назад
Леонид, "Они не обладают самосознанием, не понимают смысла своих ответов и не имеют собственной мотивации" Вы описали живое существо. Робот по

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Vladimir Gederim
7 часов назад
Знаете… сколько людей, столько и мнений. Я читал рассуждения и Силантьева, и Маркуса, и многих других… но для меня всё это похоже на ситуацию, когда

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Arkady Kolbenev
7 часов назад
Полагаю что ученым это тоже выгодно. Ибо возможны гранты от меценатов. А меценаты простые люди которым надо обьяснять куда пойдут эти деньги.

Ученые рассказали, как СМИ спекулировали о поиске внеземной жизни

Shestavin Olga
8 часов назад
Слышала не раз рассказы, что куры, при отсутствии петуха могут становиться самцами. Вроде как, самая крупная, и по репродуктивному возрасту старая

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Иван Колупаев
9 часов назад
Парейдолия у этой Дейзи ))) https://medvestnik.by/dosug/parejdolicheskaya-illyuziya-ili-pochemu-my-vidim-litsa-v-neodushevlennykh-predmetakh #

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Aziza Zhunusova
10 часов назад
Технология трансформеров подразумевает обратное экспоненциальный рост gpu для подключения небольших изменений в интеллекте. Это просто сама суть

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

antonoffaleksei
11 часов назад
Marie, никто не считает чатгпт за ии, ии изобретут не скоро, это совсем другая история, где то в 2060 ожидают аналитики Отличия ии от языковой модели

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Viacheslav Vyacheslav
11 часов назад
Marie, исходя из текста, грамотность даже ИИ поднять не сможет. Для отдельных индивидов и табурет обладает интеллектом.

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Фантом Призрак
14 часов назад
Это же шляпа Незнайки, который все таки был на луне)))

Perseverance нашел на Марсе камень странной формы

Океан Тайги
22 часа назад
emir, важен контекст, ибо всё относительно - ТО Эйнштейна рулит ! Так, в контексте мироздания - бесконечно много, ибо Суперпозиция определяет там всё. В

Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей

1 2
23 часа назад
"Это отличная новость для коммерческой космической отрасли, и особенно для Маска, чья компания SpaceX остается безусловным лидером. Но это не очень

Трамп отменил проверки, охранявшие дикую природу от последствий ракетных запусков

а.
24 часа назад
"Люди не только путают нейросетевую поэзию со стихами классиков, но и отдают ей предпочтение." А эти люди сейчас с нами в одной комнате? Да, иногда

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Влад Булыжник
1 день назад
Ну начнут... А когда?

В России начнут лечить пародонтит с помощью зубной шины из циркония

Иван Рябов
1 день назад
Позорище!!! Надо было предупредить за месяц хотя бы, а лучше за три месяца. Одним днём подставить граждан России в неудобное положение по

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно