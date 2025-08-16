Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нетронутые липиды позволят марсоходам найти жизнь уже существующими инструментами
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Задачу обнаружения внеземной жизни NASA активно преследовало в 1970-1980 годах. Аппараты «Викинг» провели с этой целью ряд анализов, большинство которых дали формально положительный результат, хотя большинство ученых пришли к выводу, что он был ложным. Впрочем, часть ученых считает иначе и полагает, что жизнь на Красной планете нашли именно тогда.
Та ситуация подчеркнула сложность поиска жизни ограниченным количеством научной аппаратуры. Если биолог в большинстве случаев может найти живой организм с помощью одного только микроскопа, автоматика таких возможностей не имеет. Ей нужно в качестве признака что-то, что не требует интеллекта, что можно обнаружить, не прилагая умственных усилий.
Поэтому авторы новой работы, которую они опубликовали в издании npj Space Exploration, попытались найти более простой и жесткий маркер жизни. Ими стали нетронутые полярные липиды, особая категория липидов из клеточных стенок многих земных бактерий и архей. Они обнаружили, что пиролитическая газовая хроматомасс-спектрометрия позволяет уверенно выявлять даже очень малые следы этих молекул в нагретом материале, содержавшем живые или очень недавно умершие бактерии, археи либо клетки эукариот.
Результатом нагрева при этом были моноглицериды. Эти молекулы достаточно хорошо обнаруживаются, причем с низким уровнем ошибок, а в интерпретации их обнаружения не будет каких-то двусмысленностей.
Важно отметить, что на борту Curiosity и Perseverance, действующих марсоходов NASA, прибор для подобной спектрометрии есть. Теоретически это значит, что уже имеющееся на четвертой планете оборудование можно «научить» недвусмысленно находить там жизнь. Поскольку нетронутые полярные липиды распадаются буквально через несколько часов после гибели живого организма, такие тесты не смогут принять древний марсианский организм за тот, что живет на Марсе в наши дни.
«Curiosity на Марсе уже 13 лет, но кто сказал, что вы не можете научить старую собаку новым трюкам?» — отметил в комментариях для СМИ один из авторов работы.
С практической точки зрения это важно, поскольку подготовка и отправка новой научной аппаратуры на Марс — дело, требующее многих лет. Задействовать уже развернутые там приборы можно буквально через месяцы. К сожалению, несмотря на оптимизм, существует серьезная вероятность того, что NASA не захочет использовать этот метод для нынешних марсоходов.
Специалисты по космосу, включая бывших сотрудников NASA, уже отмечали, что агентство с 1976 года избегало посылать на Марс автоматы, способные найти там современную жизнь. А те аппараты, что все же отправляли на четвертую планету, преднамеренно несли оборудование для обнаружения существующей жизни — только следов прошлой. Это сознательная политика организации, причины которой кратко изложены по ссылкам выше. Оставаясь в ее рамках, использовать новую научную работу не получится. С другой стороны, трудно исключать и то, что NASA все же откажется от своей политики избегания поисков современной жизни на четвертой планете.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Боль может возникать по разным причинам и в большинстве случаев исчезает после лечения или даже проходит самостоятельно. Но иногда она приобретает затяжной характер, превращаясь в тяжелую проблему и принося больному невыносимые страдания. Американские врачи разработали новый метод лечения хронической боли, который выглядит перспективно.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?
«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?
Разгром Наполеона на Березине: французская катастрофа, русская неудача?
От «Ледяного человека» до Вселенной: как ученые определяют возраст всего
Возобновляемая энергетика: фундамент для цивилизационной катастрофы?
Телескопы: в космосе, стратосфере и на Земле
Ответ и «Жнецу», и «Байрактару»: российские ударные БПЛА
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии