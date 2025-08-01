Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

Позавчера, 30 июля 2025 года, произошло одно из сильнейших землетрясений на Камчатке — магнитудой 8,8. Оно стало шестым по силе землетрясением в истории инструментальных наблюдений. Причем его эпицентр располагался лишь в 150 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Обычно при такой близости число жертв и разрушений очень велико. В этот же раз никто в России от него не погиб. Рассказываем о причинах необычайной «мягкости» и геологической уникальности камчатского землетрясения.

Как зарождаются землетрясения на Камчатке?

Камчатка находится в зоне субдукции, там, где Тихоокеанская океаническая плита медленно опускается под Евразийскую континентальную плиту. Это происходит со скоростью примерно восемь сантиметров в год. Из-за того, что плиты не абсолютно гладкие, на них образуются особые запертые области, «тектонические зацепы», где они не могут смещаться друг относительно друга.

В подобных областях со временем накапливаются тектонические напряжения. Когда уровень напряжений становится максимальным и превышает прочность зацепов, те разрушаются и плиты резко проскальзывают. Именно во время проскальзывания высвобождается сейсмическая энергия и мы ощущаем землетрясения.

Эпицентры Камчатского землетрясения с магнитудой 8,8 (красный) и сильных афтершоков с магнитудой более 5 (оранжевый), начавшихся после главного события / © Алексей Остапчук

Откуда в этот раз высвободилась энергия?

Как правило, на картах указывают место откуда начинается разрушение тектонических зацепов. Точку старта разрыва и называют эпицентром землетрясения. Но для сильнейших землетрясений энергия выделяется не из точки, а из огромной области. Разрыв Камчатского землетрясения стартовал в Авачинском заливе возле Петропавловска-Камчатского и остановился южнее острова Парамушир (Курильский острова, город Северо-Курильск), распространившись на солидные 600 километров.

Как развивалось землетрясение?

Сейсмическая энергия высвобождается при быстром проскальзывании континентальной (Евразийской) плиты относительно океанической (Тихоокеанской). Чем больше при этом смещение друг относительно друга плит, тем больше высвобождается и энергии. Во время Камчатского землетрясения это высвобождение происходило неравномерно.

Зона субдукции, где Тихоокеанская плита медленно опускается под Евразийскую плиту. Эпицентр Камчатского землетрясения (красный) находился на границе двух плит на глубине 20 километров / © Алексей Остапчук

На первой относительно слабой стадии в зоне Авачинского залива распространение разрыва сопровождалось смещением плит на 3,5-4 метра. Тогда разрыв распространился на 100 километров за 40 секунд, достигнув 52о северной широты. Затем, по мере распространения разрыва на юго-запад, амплитуда смещения начала резко увеличиваться и через две минуты достигла максимальных значений в 10-15 метров.

Карта смещений в очаге Камчатского землетрясения. Цветом показана амплитуда смещения. Эпицентр землетрясения – красная точка. Пунктирными линиями показано распространение разрыва через каждые 30 секунд.

Карта смещений взята с сайта Геологической службы США / © earthquake.usgs.gov

Максимум энергии выделился в районе 50,5о северной широты, в 150 километрах от Северо-Курильска. Дальше разрыва пошел южнее 50о северной широты, с уменьшением амплитуды смещения и остановкой разрыва примерно через четыре минуты после начала.

Почему при чрезвычайно мощном Камчатском землетрясении не погибли люди?

Основные жертвы при землетрясениях случаются из-за разрушения зданий при прохождении сейсмических волны — а затем и волн цунами. В Камчатском крае с 1950-х годов XX века, не без влияния опыта землетрясения 1952 года, ведется сейсмоукрепление зданий и в целом строительство ведется по нормам сейсмостойкости. Именно сейсмозащита зданий в значительной степени и сохранила целыми дома, в которых были люди. Да, есть многочисленные трещины, но главное, что здания остались стоять.

Если от сейсмических волн здания можно защитить, выполняя специальные строительные нормы, то волнами цунами сложнее. Они просто смывают все на своем пути. Единственная реалистичная защита — оповещать об опасности цунами, чтобы люди успели убежать. В случае с Камчатским землетрясением все жители успели покинуть прибрежную зону. Волна цунами разрушила только часть прибрежной инфраструктуры.

Поэтому теперь можно уверенно сказать, что люди на Камчатке во многом научились и защищать себя от землетрясений, и правильно реагировать на них, выполняя указания оперативных служб.

В России у землетрясения не было жертв. Одна косвенная жертва была лишь в Японии: 58-летняя местная жительница эвакуировалась от цунами на машине и упала с утеса / © Chen Chang, XinHua, Global Look Press

И все же, при всей огромной важности человеческих действий, 30 июля 2025 года и природа преподнесла нам приятный сюрприз — или, быть может, просто пожалела? В первую минуту скорость энерговыделения достигла величины 8*1019 джоулей в секунду (80 миллиардов миллиардов джоулей). Это величина более характерная для землетрясений с магнитудой 7,5-7,8. Лишь затем скорость энерговыделения увеличилась в 2,5 раза, до 2*1020 джоулей в секунду. Если бы так было с самого начала, удар был куда сильнее. Но на деле земля уже была подготовлена предшествующими сотрясаниями — теми самыми, которые случились в самую первую минуту.

Опять-таки, удар первой минуты был лишь относительно слабым. Когда я пишу о первых «слабых» сотрясаниях, стоит помнить, что землетрясения с магнитудой 7.5-7.8 могут приносить колоссальные жертвы. Например, землетрясение в Турции и Сирии в 2023 году было такой силы, но из-за него погибли 57 тысяч человек.

В чем необычность Камчатского землетрясения?

Во-первых, выделившаяся сейсмическая энергия оказалась существенно ниже, чем обычно наблюдается при землетрясениях такой магнитуды. Вероятно, сила землетрясения снизилась из-за активного сейсмического процесса, который начался на Камчатке 20 июля 2025 года после землетрясения с магнитудой 7,4. Большое количество произошедших за 10 дней до 30 июля небольших землетрясений позволило уменьшить количество энергии, которое высвободилось в первые 40 секунд разрыва Камчатского землетрясения.

Во-вторых, при обычных землетрясениях происходит разрушение одного тектонического зацепа. Камчатское землетрясение сопровождалось разрушением не менее трех тектонических зацепов, что делает его очаг поистине уникальным.

Кандидат физико-математических наук Алексей Остапчук / © Алексей Остапчук

В-третьих, очаги камчатских землетрясений 1952 и 2025 годов — пятого и шестого по силе изо всех зарегистрированных — совпадают. И тут возникает главный вопрос: «Как такое огромное количество энергии успело накопиться в одной зоне очага землетрясения?»

Так как плиты смещаются с постоянной скоростью около восьми сантиметров в год, то «подготовка» Камчатского землетрясения должна была занять примерно 120-140 лет. А по факту прошло только 73 года…

Чего ждать дальше?

После столь сильных землетрясений наблюдается большое количество сильных афтершоков. Камчатское землетрясение привели к сильному, но не полному сбросу тектонических напряжений на границе двух плит. Полная релаксация их напряжений займет месяцы, в течение которых могут происходить землетрясения с магнитудой выше 7. Но активность и магнитуда таких афтершоков будет со временем снижаться.

Автор: Остапчук Алексей Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент МФТИ, заведующий лабораторией деформационных процессов в земной коре Института динамики геосфер РАН.

Исследование процессов зарождения сильнейших землетрясений поддерживается Российским научным фондом (проект № 22-17-00204-П).

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