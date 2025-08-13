  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?

Слушатели узнают о мифах русского народа.

Альпина нон-фикшн
19 августа, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1

О мероприятии

Миф — это ненаучный способ описания мира и одновременно система накопленных знаний об окружающей действительности. Другими словами, мифология — это народный аналог науки.
Этнолингвист, фольклорист, специалист по славянской традиционной культуре Елена Евгеньевна Левкиевская расскажет о мифах русского народа, первоначальный состав которых сложился к тому времени, когда из разрозненных восточнославянских племен образовалось государство — Древняя Русь. Мифы изложены на основе устных преданий, собранных этнографами и фольклористами за последние полтора века. Многие дохристианские верования все еще живы в народной традиции, а это дает возможность представить, какой была в древности мифология восточных славян.

Расписание
19
Вторник
Август 2025
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1

13 августа, 07:51
Александр Речкин
2
# история
# мифы
# Россия
