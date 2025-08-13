Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов

Когда мы думаем о человеке, который подходит под определение психопата, то представляем безжалостного субъекта, неспособного к раскаянию и начисто лишенного сочувствия к другим. Этот пугающий образ глубоко укоренился в клинической психологии, не говоря уже о массовой культуре. Однако канадские ученые предположили, что все не так просто.

Расмус Ларсен и его коллеги из Университета Торонто (Канада) проанализировали 66 научных исследований. В них содержались данные об уровне эмпатии у лиц, которые оценивались по специальному опроснику специалиста в области криминальной психологии Роберта Хаэра как психопаты. Включенные в обзор исследования измеряли эмпатию с использованием различных диагностических инструментов и шести тестов на способность распознавать чувства других по выражению лиц на фотографии, интонациям или в гипотетической эмоциональной ситуации. Кроме того, испытуемым во время клинических исследований задавали различные вопросы, например: сопереживают ли они персонажам прочитанной книги или пострадавшим из телевизионных новостей о трагических происшествиях.

Несмотря на то что эти исследования были очень неоднородны, ученым удалось получить результаты, которые свидетельствуют: в 89 процентах случаев (в исследованиях участвовали 5711 человек) никакой связи между психопатией и низким уровнем эмпатии нет.

Конечно, исследование, результаты которого психологи изложили в журнале Psychology, Public Policy and Law, вызывает много вопросов. Во-первых, нельзя исключать, что опросник Роберта Хаэра, разработанный в еще в 70-х годах прошлого века и широко использующийся до сих пор во всем мире, попросту устарел и уже не позволяет достоверно оценивать наличие или отсутствие психопатических черт личности.

Во-вторых, способность к эмпатии рассматривается и оценивается исследователями по-разному, а устоявшегося определения, что такое эмоциональный интеллект, до сих пор нет. В-третьих, сама по себе психопатия, согласно Международной классификации болезней 11-го пересмотра, признанной ВОЗ основным инструментом клинический диагностики, не выделяется как отдельная патология и считается устаревшим понятием. Вместо этого МКБ-11 предлагает рассматривать так называемое расстройство личности как комплекс различных черт и степень их выраженности у человека.

Наконец, большая часть данных в проанализированных исследованиях получена на основании самооценки испытуемых, что предполагает их некоторую предвзятость.

Тем не менее работа канадских психологов имеет заметную ценность: они едва ли не впервые подвергли сомнению связь между психопатией (в привычном для многих значении) и низким уровнем эмпатии. Это позволит другим ученым в дальнейшем наметить новые пути для исследования проблемы.

Денис Яковлев 67 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», «Коммерсанте», Rusbase, РБК, Forbes Life и других. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.