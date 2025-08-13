Уведомления
Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов
Когда мы думаем о человеке, который подходит под определение психопата, то представляем безжалостного субъекта, неспособного к раскаянию и начисто лишенного сочувствия к другим. Этот пугающий образ глубоко укоренился в клинической психологии, не говоря уже о массовой культуре. Однако канадские ученые предположили, что все не так просто.
Расмус Ларсен и его коллеги из Университета Торонто (Канада) проанализировали 66 научных исследований. В них содержались данные об уровне эмпатии у лиц, которые оценивались по специальному опроснику специалиста в области криминальной психологии Роберта Хаэра как психопаты. Включенные в обзор исследования измеряли эмпатию с использованием различных диагностических инструментов и шести тестов на способность распознавать чувства других по выражению лиц на фотографии, интонациям или в гипотетической эмоциональной ситуации. Кроме того, испытуемым во время клинических исследований задавали различные вопросы, например: сопереживают ли они персонажам прочитанной книги или пострадавшим из телевизионных новостей о трагических происшествиях.
Несмотря на то что эти исследования были очень неоднородны, ученым удалось получить результаты, которые свидетельствуют: в 89 процентах случаев (в исследованиях участвовали 5711 человек) никакой связи между психопатией и низким уровнем эмпатии нет.
Конечно, исследование, результаты которого психологи изложили в журнале Psychology, Public Policy and Law, вызывает много вопросов. Во-первых, нельзя исключать, что опросник Роберта Хаэра, разработанный в еще в 70-х годах прошлого века и широко использующийся до сих пор во всем мире, попросту устарел и уже не позволяет достоверно оценивать наличие или отсутствие психопатических черт личности.
Во-вторых, способность к эмпатии рассматривается и оценивается исследователями по-разному, а устоявшегося определения, что такое эмоциональный интеллект, до сих пор нет. В-третьих, сама по себе психопатия, согласно Международной классификации болезней 11-го пересмотра, признанной ВОЗ основным инструментом клинический диагностики, не выделяется как отдельная патология и считается устаревшим понятием. Вместо этого МКБ-11 предлагает рассматривать так называемое расстройство личности как комплекс различных черт и степень их выраженности у человека.
Наконец, большая часть данных в проанализированных исследованиях получена на основании самооценки испытуемых, что предполагает их некоторую предвзятость.
Тем не менее работа канадских психологов имеет заметную ценность: они едва ли не впервые подвергли сомнению связь между психопатией (в привычном для многих значении) и низким уровнем эмпатии. Это позволит другим ученым в дальнейшем наметить новые пути для исследования проблемы.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
