В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

В статье, вышедшей в журнале Biology Letters, ученые из австралийского Университета Саншайн-Кост описали результаты посмертного исследования почти 500 местных птиц. В их числе — распространенные на континенте вороны-свистуны, смеющиеся кукабарры, хохлатые бронзовокрылые голуби, радужные и чешуйчатогрудые лорикеты. Оказалось, особи с реверсией пола у пяти рассмотренных видов встречались с частотой от трех до шести процентов.

Погибших пернатых для изучения передали расположенные в штате Квинсленд клиники для диких животных, куда птицы попали с травмами или заболеваниями. Специалисты сначала идентифицировали пол пернатых по репродуктивным органам. Затем половую принадлежность определили на генетическом уровне, исследовав образцы ДНК с помощью полимеразной цепной реакции.

Выяснилось, что 92% птиц, у которых выявили несовпадение между первым и вторым, обладали женским набором хромосом, но при этом имели мужские половые органы. Также ученые встретили обратную аномалию: у генетического самца кукабарры, который был репродуктивно активным, обнаружили крупные фолликулы и растянутый яйцевод, что указывало на недавнюю кладку яиц. У двух самок бронзовокрылых голубей одновременно имелись тестикулярные и яичниковые структуры.

Открытия говорят о том, что процесс установления пола у диких птиц может быть подвижнее, чем принято считать. Такого рода половые аномалии способны негативно влиять на репродуктивную успешность исчезающих видов, приводить к перекосу в соотношении самцов и самок или даже к сокращению популяций.

Кроме того, присутствие особей с неоднозначной половой принадлежностью ставит под сомнение точность данных, полученных с помощью традиционных методов определения пола — по генетическим маркерам, оперению или поведению. Теперь ученые знают, что результаты ДНК-тестов могут не всегда отражать истинный пол. Правильная оценка полового состава и репродуктивного статуса особей в популяции важна, в том числе для сохранения редких птиц.

Причины реверсии пола у австралийских пернатых пока не ясны, ученые говорят о необходимости дополнительных исследований в этой области. По одной из версий, на половое развитие птиц могли повлиять факторы внешней среды, например, высокий уровень гормонов стресса или химикаты, нарушающие работу эндокринной системы. Упомянутого выше генетического самца кукабарры обнаружили в одной из пригородных сельскохозяйственных зон, где возможен высокий уровень таких веществ.

Юлия Трепалина 772 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.