Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
В статье, вышедшей в журнале Biology Letters, ученые из австралийского Университета Саншайн-Кост описали результаты посмертного исследования почти 500 местных птиц. В их числе — распространенные на континенте вороны-свистуны, смеющиеся кукабарры, хохлатые бронзовокрылые голуби, радужные и чешуйчатогрудые лорикеты. Оказалось, особи с реверсией пола у пяти рассмотренных видов встречались с частотой от трех до шести процентов.
Погибших пернатых для изучения передали расположенные в штате Квинсленд клиники для диких животных, куда птицы попали с травмами или заболеваниями. Специалисты сначала идентифицировали пол пернатых по репродуктивным органам. Затем половую принадлежность определили на генетическом уровне, исследовав образцы ДНК с помощью полимеразной цепной реакции.
Выяснилось, что 92% птиц, у которых выявили несовпадение между первым и вторым, обладали женским набором хромосом, но при этом имели мужские половые органы. Также ученые встретили обратную аномалию: у генетического самца кукабарры, который был репродуктивно активным, обнаружили крупные фолликулы и растянутый яйцевод, что указывало на недавнюю кладку яиц. У двух самок бронзовокрылых голубей одновременно имелись тестикулярные и яичниковые структуры.
Открытия говорят о том, что процесс установления пола у диких птиц может быть подвижнее, чем принято считать. Такого рода половые аномалии способны негативно влиять на репродуктивную успешность исчезающих видов, приводить к перекосу в соотношении самцов и самок или даже к сокращению популяций.
Кроме того, присутствие особей с неоднозначной половой принадлежностью ставит под сомнение точность данных, полученных с помощью традиционных методов определения пола — по генетическим маркерам, оперению или поведению. Теперь ученые знают, что результаты ДНК-тестов могут не всегда отражать истинный пол. Правильная оценка полового состава и репродуктивного статуса особей в популяции важна, в том числе для сохранения редких птиц.
Причины реверсии пола у австралийских пернатых пока не ясны, ученые говорят о необходимости дополнительных исследований в этой области. По одной из версий, на половое развитие птиц могли повлиять факторы внешней среды, например, высокий уровень гормонов стресса или химикаты, нарушающие работу эндокринной системы. Упомянутого выше генетического самца кукабарры обнаружили в одной из пригородных сельскохозяйственных зон, где возможен высокий уровень таких веществ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Поедатели человеческой плоти: от ушных червей до цитотоксических пауков
Руководство по поиску потенциально обитаемых планет
Зика: новая угроза
Десять сериалов для человека, увлеченного наукой
Животные-рекордсмены
Афродиты и троглодиты: кто такие палеолитические Венеры
Вредоносные программы: как защитить себя
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии