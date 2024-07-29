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12 минут назад
Полина Меньшова
20

Компьютерная игра Fortnite Battle Royale улучшила качество жизни взрослых

5.2

Большинство исследований о том, как компьютерные игры влияют на человека, сосредоточены на негативном воздействии: вреде для психики, нарушении режима сна, социальной изоляции. Однако в последнее время ученые стали обращать внимание на положительный эффект онлайн-гейминга. В одной из последних работ норвежские специалисты обнаружили, что игра Fortnite Battle Royale способна расширить круг друзей и повысить общее качество жизни.

Психология
# Fortnite Battle Royale
# качество жизни
# компьютерные игры
# социальное взаимодействие
# социальные группы
Компьютерная игра Fortnite Battle Royale помогла взрослым расширить круг общения
Компьютерная игра Fortnite Battle Royale помогла взрослым расширить круг общения / © Epic Games

Fortnite Battle Royale — многопользовательская игра в жанре «королевская битва». В ней одновременно на огромной карте сражаются до 100 игроков, пока не останется один победитель. Пользователи могут играть в одиночку, в дуэтах, трио и сквадах (группах больше трех человек). Сколько сокомандников им нужно, геймеры определяют сами. Игра позволяет общаться с помощью микрофонов, жестов или чата.

Учитывая возможности для социального взаимодействия, которые предоставляет Fortnite Battle Royale, исследователи из Норвежского университета науки и технологий и Университета Агдера (оба — в Норвегии) провели опрос среди поклонников игры. Согласно его результатам, она положительно повлияла на жизнь и самочувствие пользователей. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Medical Technology.

В исследовании участвовали 278 человек старше 16 лет, средний возраст которых составил 32 года. Они отвечали на вопросы о влиянии игры Fortnite Battle Royale на количество друзей и знакомых, с которыми регулярно встречаются онлайн или офлайн, и на повседневную жизнь. Участники также оценили свое самочувствие по шкале положительного и отрицательного опыта, описали мотивацию к игре и сообщили важные сведения о себе, например наличие или отсутствие инвалидности и количество часов в неделю, которые посвящены игре.

Выяснилось, что игроки, которые были заинтересованы расширить круг знакомств с помощью игры и посвящали ей больше времени, действительно увеличили число друзей и знакомых, стали общаться с бóльшим количеством людей. Особенно сильной социальная мотивация была у женщин.

О положительном влиянии Fortnite Battle Royale на качество жизни сообщили пользователи разного пола и с разной мотивацией. Лучше себя чувствовали не только те, кто хотел найти новых знакомых, но и те, кого привлекала прежде всего новизна ощущений. Геймеры с ограниченными возможностями здоровья также отметили положительное влияние игры на повседневную жизнь.

На результаты исследования не повлияло наличие у игроков увлечения азартными играми, зато значимым фактором оказалось семейное положение. В частности, женщины, у которых был супруг или партнер, вне зависимости от того, были ли дети, сообщили о лучшем качестве жизни по сравнению с одинокими. У женщин, работающих полный день, благосостояние было выше, чем у безработных. Кроме того, девушки младше 20 лет сообщили о худшем самочувствии, чем женщины старше 40 лет.

«Время, проведенное за игрой, и социальная мотивация к игре в Fortnite Battle Royale были связаны с расширением социальной сети для всех участников. Также стоит отметить открытие, показывающее, что увеличение времени, проведенного за игрой, было связано с ощущаемым положительным влиянием на жизнь людей с ограниченными возможностями» — пояснили авторы исследования.

Полученные результаты могут быть полезны для психологов, использующих игры для тренировки социального взаимодействия и проработки личных проблем клиента. Аналогично ранее потенциал для терапевтического применения выявили у настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons, D&D).

Тем не менее, отметили ученые, у новой работы есть ограничения. Помимо того, что она посвящена только Fortnite Battle Royale и результаты необязательно будут такими же для других игр, нельзя исключать, что участники опроса просто могли давать социально одобряемые ответы.

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Психология
# Fortnite Battle Royale
# качество жизни
# компьютерные игры
# социальное взаимодействие
# социальные группы
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