Лекция
12+
Луковое чудо

Слушатели узнают, как правильно выкопать, просушить, перебрать и сохранить лук.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
18 августа, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Чеснок и лук — культуры не капризные. Урожай, как правило, неплохой. Но вопросов остается немало. Как правильно выбрать посевной и посадочный материал? Как подобрать сорта? А сколько разных новинок ждет на прилавках магазинов. Какая часть урожая долежит до весны? Вырастить — это только половина дела. Настоящая забота начинается после: как правильно выкопать, просушить, перебрать и сохранить? Ответы на эти и другие вопросы даст агроном и биотехнолог Мария Полякова.

18
Понедельник
Август 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

12 августа, 08:12
Александр Речкин
1
# биология
# лук
# Овощи
