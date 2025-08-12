О мероприятии

Чеснок и лук — культуры не капризные. Урожай, как правило, неплохой. Но вопросов остается немало. Как правильно выбрать посевной и посадочный материал? Как подобрать сорта? А сколько разных новинок ждет на прилавках магазинов. Какая часть урожая долежит до весны? Вырастить — это только половина дела. Настоящая забота начинается после: как правильно выкопать, просушить, перебрать и сохранить? Ответы на эти и другие вопросы даст агроном и биотехнолог Мария Полякова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация