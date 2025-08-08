О мероприятии

Общая численность участников Сопротивления в Европе неизвестна и 80 лет спустя после окончания войны, и вряд ли когда-нибудь их количество будет подсчитано окончательно.

А вместе с гражданами оккупированных стран плечом к плечу сражались и дети нашей необъятной Родины, русские эмигранты и советские граждане, азербайджанцы, грузины, молдаване, казахи, армяне, белорусы, евреи…

Известные и неизвестные лица вооруженного, интеллектуального, духовного — такого разного сопротивления бесчеловечности общего врага.

В подпольных группах, партизанских отрядах и иных формированиях на территориях стран Европы принимали участие более 40 000 эмигрантов и советских граждан.

Книги, газеты, архивы «Иностранки» — свидетельство о том, что никто не забыт и ничто не забыто. 1287 сынов и дочерей нашего Отечества упоминаются в материалах, хранящихся в Библиотеке иностранной литературы. Стремясь подчеркнуть важность вклада всех народов в борьбу против нацизма, сотрудники библиотеки расскажут и о тех, кто тем или иным образом связан с Россией, ее культурой и историей.

Кто и как привнес в работу библиотеки темы русского участия в Движении Сопротивления, какие яркие и неизвестные имена раскрывают фонды «Иностранки», какие задачи сегодня стоят перед сотрудниками и чем библиотека может помочь культуре памяти.

