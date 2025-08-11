Уведомления
Марихуана повысила риск шизофрении в сотни раз
Канадские психиатры посчитали: риск развития шизофрении у людей, которые пережили тяжелые расстройства психики из-за употребления марихуаны, повышается почти в две с половиной сотни раз по сравнению с контрольной группой.
Биохимический механизм воздействия марихуаны на физиологические функции и поведение оставался загадкой до тех пор, пока ученые не обнаружили, что основной психоактивный компонент каннабиса — это так называемый дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК). ТГК химически сходен с некоторыми нейромедиаторами — веществами, которые передают сигналы между нейронами. Это и позволяет ему так действовать на психику. Кроме того, длительное употребление марихуаны вызывает стойкие изменения в префронтальной коре головного мозга.
Содержание ТГК в марихуане, употребление которой в некоторых странах Европы и Северной Америки легализовано, за последние 20 лет выросло в пять раз — с четырех до 20 процентов, отметили ученые с медицинского факультета Университета Оттавы (Канада). В связи с этим растет число обращений в отделения неотложной медицинской помощи из-за резкого ухудшения психического здоровья.
Хотя частота возникновения психозов, вызванных употреблением каннабиса, оценивается сегодня как сравнительно незначительная — всего 0,47 процента, а половина таких пациентов выздоравливает примерно за сутки, длительная госпитализация (более недели) требуется от 54 до 76 процентам больных.
Велика и вероятность развития тяжелых психических болезней. Исследование на основе данных о 9,8 миллиона мужчин и женщин из канадской провинции Онтарио показало: в течение трех лет риск расстройств шизофренического спектра у таких пациентов в 241,6 раза выше, чем у остального населения Канады. Выводы ученые представили в публикации для издания Canadian Medical Association Journal.
Между тем, несмотря на высокий риск, почти половина участников недавнего американского опроса заявила, что предпочитают марихуану с более высоким содержанием психоактивных веществ и не намерены отказываться от ее употребления, выбирая более «безопасные» сорта или снижая дозу. Правда, особенности исследования не позволили ученым из Университета Южной Калифорнии (США) тогда прийти к однозначному выводу: повышает употребление марихуаны с высоким содержанием ТГК риск развития психических расстройств или же люди с определенными психическими проблемами (например, депрессией либо тревожностью) предпочитают употреблять более сильный каннабис.
