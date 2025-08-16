16 августа, 14:31
Редакция Naked Science
7

Научно-фантастические миры Шона Харгривза

Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.

Sci-Fi
# sci-fi art
# концепт-арт
# научная фантастика
# футуризм
# цифровое искусство
# цифровой художник

Шон Харгривз (Sean Hargreaves) — концепт-дизайнер и цифровой художник из Соединённых Штатов с более чем 30-летним опытом работы в индустрии развлечений.

Особенности его стиля — тщательная детализация космических кораблей и робототехники. Он словно показывает, каким может быть наш мир, в котором практически не осталось места для живой природы.

Обтекаемые, футуристические формы в сочетании с мрачной, лаконичной атмосферой лишь усиливают ощущение пред-апокалипсиса.

Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves
Футуристические концепты Шона Харгрейвса (Sean Hargreaves) / © Sean Hargreaves

