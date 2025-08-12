Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Ранее социологи из США на примере 923 женатых пар из своей страны показали, что встретившиеся онлайн чаще менее удовлетворены браком, чем те, кто нашел вторую половину другими способами: через друзей, родственников, на работе или в ночных клубах.

Однако другой опрос, тоже американский, не выявил значимых различий в качестве отношений в зависимости от того, как те начались — с личной встречи или со знакомства в дейтинговом приложении. Впрочем, авторы тогда сделали оговорку, что малые размеры выборки (233 человека) и преобладание в ней студенток одного вуза не позволяют распространить выводы на людей в целом. Ученые призвали повторить такого рода опросы на более крупной и демографически разнообразной группе.

Исследовать тему продолжили специалисты в области психологии и других гуманитарных наук из Вроцлавского (Польша), Австралийского национального и Стерлингского (Великобритания) университетов. Для нового опроса привлекли уже 6646 человек от 18 до 73 лет, состоящих в браке или других вариантах романтических отношений, из 50 стран. В список вошли государства Европы, Азии и Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралия.

У респондентов собрали демографическую информацию, данные о социально-экономическом статусе и деталях знакомства со второй половиной. Также они заполнили анкеты, направленные на оценку удовлетворенности отношениями и силы испытываемой любви с учетом трех ее компонентов: близости, страсти и преданности.

Анализ данных показал, что у 84% участников (5578 человек) встреча с романтическим партнером произошла в реальной жизни, а у остальных 16% — в цифровом формате. Среди людей, чьи отношения завязались после 2010 года, доля последних достигала 21%. Показатели также варьировались от страны к стране. Знакомство в интернете чаще предпочитали люди в менее продолжительных отношениях и с более низким экономическим статусом.

Выяснилось, что респонденты из группы онлайн-знакомства в среднем сообщали о более низкой удовлетворенности отношениями и интенсивности любви по всем трем компонентам, чем те, кто познакомился при личной встрече.

По словам психологов, результат можно объяснить несколькими факторами, в том числе тем, что у людей, завязавших отношения офлайн, как правило, отмечалась большая схожесть с партнерами в плане социальных характеристик и образования. Тенденция, вероятно, отражает и то, что онлайн-знакомства в последние годы чаще становятся способом найти партнера для случайной связи, а не для серьезных отношений.

Тем не менее ученые посчитали преждевременным делать вывод о том, что качество отношений в парах, встретившихся в интернете, по определению хуже. Сфера онлайн-знакомств разнообразна и постоянно развивается под влиянием множества факторов, в том числе намерений пользователей и расширяющихся культурных норм. Психологи призвали коллег продолжать исследования и предпринимать усилия, которые способствовали бы развитию здоровых и приносящих удовлетворение отношений независимо от формата знакомства пар.

Юлия Трепалина 768 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.