  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина
380

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

❋ 4.5

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
влюбленная пара
Кадр из фильма «Секс на две ночи» / © Entertainment One

Ранее социологи из США на примере 923 женатых пар из своей страны показали, что встретившиеся онлайн чаще менее удовлетворены браком, чем те, кто нашел вторую половину другими способами: через друзей, родственников, на работе или в ночных клубах.

Однако другой опрос, тоже американский, не выявил значимых различий в качестве отношений в зависимости от того, как те начались — с личной встречи или со знакомства в дейтинговом приложении. Впрочем, авторы тогда сделали оговорку, что малые размеры выборки (233 человека) и преобладание в ней студенток одного вуза не позволяют распространить выводы на людей в целом. Ученые призвали повторить такого рода опросы на более крупной и демографически разнообразной группе.

Исследовать тему продолжили специалисты в области психологии и других гуманитарных наук из Вроцлавского (Польша), Австралийского национального и Стерлингского (Великобритания) университетов. Для нового опроса привлекли уже 6646 человек от 18 до 73 лет, состоящих в браке или других вариантах романтических отношений, из 50 стран. В список вошли государства Европы, Азии и Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралия.

У респондентов собрали демографическую информацию, данные о социально-экономическом статусе и деталях знакомства со второй половиной. Также они заполнили анкеты, направленные на оценку удовлетворенности отношениями и силы испытываемой любви с учетом трех ее компонентов: близости, страсти и преданности.

Анализ данных показал, что у 84% участников (5578 человек) встреча с романтическим партнером произошла в реальной жизни, а у остальных 16% — в цифровом формате. Среди людей, чьи отношения завязались после 2010 года, доля последних достигала 21%. Показатели также варьировались от страны к стране. Знакомство в интернете чаще предпочитали люди в менее продолжительных отношениях и с более низким экономическим статусом.

Выяснилось, что респонденты из группы онлайн-знакомства в среднем сообщали о более низкой удовлетворенности отношениями и интенсивности любви по всем трем компонентам, чем те, кто познакомился при личной встрече.

По словам психологов, результат можно объяснить несколькими факторами, в том числе тем, что у людей, завязавших отношения офлайн, как правило, отмечалась большая схожесть с партнерами в плане социальных характеристик и образования. Тенденция, вероятно, отражает и то, что онлайн-знакомства в последние годы чаще становятся способом найти партнера для случайной связи, а не для серьезных отношений.

Тем не менее ученые посчитали преждевременным делать вывод о том, что качество отношений в парах, встретившихся в интернете, по определению хуже. Сфера онлайн-знакомств разнообразна и постоянно развивается под влиянием множества факторов, в том числе намерений пользователей и расширяющихся культурных норм. Психологи призвали коллег продолжать исследования и предпринимать усилия, которые способствовали бы развитию здоровых и приносящих удовлетворение отношений независимо от формата знакомства пар.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
768 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Обдорск купеческий
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
История Русского географического общества в почтовых марках
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
750
Как зажигаются звезды?
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Взгляд на звезды
ИЦАЭ
Нижний Новгород
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
11 августа, 11:10
Александр Березин

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Хлор для очистки воды заменят морскими водорослями и йодом благодаря разработке пермских ученых

    12 августа, 11:44

  2. Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

    12 августа, 11:29

  3. Ученые из России заставили пластик лучше проводить ток

    12 августа, 11:24

  4. Новая нейросеть предскажет кризисы на фондовом рынке России за 1-2 дня до начала

    12 августа, 11:00
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
Pavel, так напишите американскому специалисту по космическому праву, пусть она перестанет веять совком.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Алексей Гайворонский
14 минут назад
И хоть бы указание на нормативку которой руководствовались дали, в САНПИН 2.2.4.1191-03 допустимым уровнем указан 5кВ/м, а в статье 200 вольт на метр - пишут

В китайских гибридных авто обнаружено опасное излучение, превышающее нормы в восемь раз

nemoXX
37 минут назад
Есть убедительные расчеты, что уплотнение атмосферы Марса только до 1% земной - приведет к глобальному потеплению с таянием и испарением полярных

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

nemoXX
54 минуты назад
Всё верно! Кто первый застолбит Луну, а в перспективе - и Марс, тот будет диктовать условия использование ресурсов космических (!) масштабов. То, что

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Pavel
1 час назад
Что-то повеяло каким-то совком. "Американская военщина хочет завоевать Луну!" :D

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Pavel
1 час назад
Гена, сложно. Ядерный реактор проще и дешевле выйдет. И надёжнее.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Pavel
1 час назад
Дмитрий, а я что написал? :)

Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

nemoXX
1 час назад
На редкость толковая статья! Одна беда: призывать создавать сверхтяж можно, а создавать его - уже нет ни сил, ни средств. Понятно, что "патриоты" это

Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России

Arkady Kolbenev
1 час назад
Денис, спасибо

Марихуана повысила риск шизофрении в сотни раз

Masyanya Masyanya
2 часа назад
Только для идеально тихой воды, а где вы такую найдете?

Представлен малозаметный морской дрон-камикадзе, использующий эффект экраноплана 

Денис Яковлев
2 часа назад
Arkady, Большое спасибо за внимательность, но если вы заглянете в DSM-5, то вы увидите там именно "расстройства шизофренического спектра и другие

Марихуана повысила риск шизофрении в сотни раз

nemoXX
2 часа назад
Starship однажды полетит, как надо! Без него, говорить об освоении чего-либо далее орбиты - детский лепет. Главное, чтобы Маска не остановили на Земле. А

У SpaceX появился первый заказчик на полет к Марсу

Николай Цыгикало
3 часа назад
"Но мест, где водный лед близок к поверхности, пока известно не так много. Установив реактор рядом с такой точкой, можно получить легальный рычаг,

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Николай Цыгикало
3 часа назад
А если Китай доставит на Луну российский ядерный реактор, в рамках их провозглашённого совместного проекта - это будет чья зона влияния?

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Сергей Т
4 часа назад
Много ошибок видимо из-за неточности перевода. Необходимо задействовать ИИ. 😉

Марихуана повысила риск шизофрении в сотни раз

Tony Outis
4 часа назад
Ни разу ни удивительно. Наше отставание в космосе всё больше.

Запуск российской станции «Луны-27» состоится позже запланированного

Сергей Т
5 часов назад
С исследованиями можно согласиться. Однако по странам и социально-демографическим факторам будут разумеется большие расхождения. 🤔

Психологи нашли связь между заботой о других и пищевыми привычками

Сергей Т
5 часов назад
И это только стоимость услуг. Плюс: осмотр, препараты, материалы, проживание и т. п. накрутки. И конечно полную стоимость по телефону не озвучивают,

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Евгений Истомин
5 часов назад
С., Летели два крокодила. Один зелёный, а другой на юг. Это примерный смысл вашего набора слов. А теперь, как связаны штиль, Сименс, Хилти, какой-то

Названа стоимость вывода килограмма полезной нагрузки в космос ракетой «Союз-5»

Patrick Boafo
7 часов назад
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО МИРА Вступить в Братство Иллюминатов 666 — задача не из лёгких, но если вы достаточно смелы, чтобы столкнуться с другой

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно