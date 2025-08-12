Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

По самой распространенной гипотезе, более четырех миллиардов лет назад Земля столкнулась с планетой размером примерно с Марс. Предполагается, что в результате эта планета разрушилась полностью, а в околоземное пространство выбросило внушительные массы вещества. Из него впоследствии, согласно этой версии, и сформировалась Луна.

Теперь ученые заподозрили, что подобное драматическое событие примерно тогда же пережила Венера, только в данном случае это не создало для планеты естественный спутник, а наоборот, сделало ее безлунной. Эту версию ученые из Швейцарии изложили в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

Они объяснили, что на эти мысли навели два обстоятельства. Во-первых, широко известное очень своеобразное вращение Венеры вокруг своей оси: она делает один оборот за целых 243 земных дня. Интересно, что даже свой годовой вокруг Солнца она совершает быстрее — менее, чем за 225 земных суток. То есть возникает уникальная в Солнечной системе абсурдная ситуация, когда сутки на планете длятся дольше, чем год. При этом Венера вращается не в том направлении, что и все остальные наши планеты, а в обратном.

Вторая особенность Венеры, которая требует объяснения, — как раз то, что, в отличие от практически идентичной по габаритам Земли и даже гораздо меньшего Марса, у нее нет ни одного естественного спутника. Ученые решили выяснить, может ли привести к таким последствиям удар о Венеру другого крупного небесного тела, и сделали вывод: да, это вполне возможно.

Исследователи смоделировали более 80 разных вариантов такого столкновения. Выяснилось, что лучше всего положение дел объясняют два сценария: лобовой удар и «задевание» планеты по касательной. В обоих случаях роль ударника, по расчетам, должно играть тело массой максимум примерно в одну десятую Земли, то есть сопоставимое с Марсом — он действительно «весит» почти в 10 раз меньше нашей планеты.

Казалось бы, при лобовом столкновении по космическому пространству должно разбросать много материала. Но, как показывает моделирование для Венеры и предполагаемой небольшой планеты, для них такая встреча в основном заканчивается практически полным слиянием — на достаточно высокой орбите почти не оказывается обломков. При ударе по касательной образуется длинный шлейф, но шанса на появление луны это, опять же, не дает: обломки в основном улетают в космос или падают на Венеру.

Хронология смоделированного столкновения Венеры с гипотетической планетой, проходящей по касательной / © M. Bussmann et al, 2025

При этом к нынешнему ретроградному вращению планеты приводят лишь несколько рассмотренных сценариев, и все они предполагают «скользящее» столкновение. Как объяснили ученые, если гипотетический ударник прилетел навстречу изначальному «нормальному» направлению вращения Венеры, он способен «развернуть» это вращение в противоположную сторону.

