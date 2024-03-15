Ученые определили, какая продолжительность компьютерных игр вредит здоровью

Во многих исследованиях о влиянии компьютерных игр на людей речь идет о вреде для психики из-за чрезмерного увлечения ими. Авторы других работ акцентируют внимание на том, что при умеренном времени, уходящем на такие развлечения, вред минимален. Ученые из Австралии решили сосредоточиться на последствиях именно длительного гейминга для физического самочувствия. В своей свежей работе они назвали конкретный временной лимит для игр, превышение которого ведет к проблемам.

Популярность компьютерных и онлайн-игр растет во всем мире. Среди их поклонников сегодня не только молодежь, но люди разных возрастов и интересов. Оценки в отношении числа геймеров разнятся: по некоторым данным, их глобальная аудитория в 2022 году превысила три миллиарда человек.

Хотя компьютерные игры радуют многих, с этим видом развлечений — как, впрочем, и с другими — важно соблюдать умеренность. Гейминг связан с гиподинамией и долгим пребыванием в статичной, часто неправильной позе. Всемирная организация здравоохранения ранее признала негативное воздействие видеоигр и включила зависимость от них в перечень болезней и расстройств.

Австралийские исследователи изучили результаты опроса почти 1000 любителей компьютерных игр, который проводился в 2022 году в рамках более обширного международного исследования International Gaming Study. Его участниками стали жители Канады, Австралии, США и Великобритании от 18 до 94 лет.

По ответам ученые проследили связь между временем непрерывной игры у респондентов и проблемами с самочувствием за последний год.

В целом анализ выявил, что чем выше частота игр, тем больше люди сталкиваются с негативными последствиями. Независимо от возраста и пола, игравшие в течение трех часов подряд и более за один раз чаще испытывали зрительное утомление, боли в запястьях, руках, спине и шее.

Интересно, что последствия для самочувствия при длительности игровых сессий от трех часов были аналогичны тем, о которых сообщали игравшие в течение шести часов и более. Их испытывали как игроки-любители, так и решившие стать профессиональными геймерами.

Участники более старшего возраста чаще сообщали о болях в руках и запястьях в результате длительных игровых сессий. Респонденты с повышенным риском игровых расстройств, который тоже оценивали в рамках опроса, отмечали дополнительные негативные симптомы, такие как головная боль и вялость.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Computers in Human Behavior, призвали повышать осведомленность о вреде длительных игровых сессий и предпринимать меры, стимулирующие к более здоровым сценариям гейминга. Для снижения отрицательных последствий специалисты рекомендуют игрокам регулярно прерываться, использовать эргономичные кресла и другое специализированное оборудование.

Между тем ученые недавно предупредили о еще одной опасности для здоровья геймеров. Метаанализ прошлых научных работ показал, что уровень громкости звука в видеоиграх часто близок или превышает допустимые нормы. Это может вести к необратимым последствиям, например к потере слуха или тиннитусу — постоянному шуму либо звону в ушах.

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