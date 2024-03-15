  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Юлия Трепалина
2

Ученые определили, какая продолжительность компьютерных игр вредит здоровью

4.2

Во многих исследованиях о влиянии компьютерных игр на людей речь идет о вреде для психики из-за чрезмерного увлечения ими. Авторы других работ акцентируют внимание на том, что при умеренном времени, уходящем на такие развлечения, вред минимален. Ученые из Австралии решили сосредоточиться на последствиях именно длительного гейминга для физического самочувствия. В своей свежей работе они назвали конкретный временной лимит для игр, превышение которого ведет к проблемам.

Медицина
# Видеоигры
# геймеры
# здоровье
# компьютерные игры
Усталый геймер
© Shutterstock

Популярность компьютерных и онлайн-игр растет во всем мире. Среди их поклонников сегодня не только молодежь, но люди разных возрастов и интересов. Оценки в отношении числа геймеров разнятся: по некоторым данным, их глобальная аудитория в 2022 году превысила три миллиарда человек.

Хотя компьютерные игры радуют многих, с этим видом развлечений — как, впрочем, и с другими — важно соблюдать умеренность. Гейминг связан с гиподинамией и долгим пребыванием в статичной, часто неправильной позе. Всемирная организация здравоохранения ранее признала негативное воздействие видеоигр и включила зависимость от них в перечень болезней и расстройств.

Австралийские исследователи изучили результаты опроса почти 1000 любителей компьютерных игр, который проводился в 2022 году в рамках более обширного международного исследования International Gaming Study. Его участниками стали жители Канады, Австралии, США и Великобритании от 18 до 94 лет.

По ответам ученые проследили связь между временем непрерывной игры у респондентов и проблемами с самочувствием за последний год.

В целом анализ выявил, что чем выше частота игр, тем больше люди сталкиваются с негативными последствиями. Независимо от возраста и пола, игравшие в течение трех часов подряд и более за один раз чаще испытывали зрительное утомление, боли в запястьях, руках, спине и шее.

Интересно, что последствия для самочувствия при длительности игровых сессий от трех часов были аналогичны тем, о которых сообщали игравшие в течение шести часов и более. Их испытывали как игроки-любители, так и решившие стать профессиональными геймерами.

Участники более старшего возраста чаще сообщали о болях в руках и запястьях в результате длительных игровых сессий. Респонденты с повышенным риском игровых расстройств, который тоже оценивали в рамках опроса, отмечали дополнительные негативные симптомы, такие как головная боль и вялость.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Computers in Human Behavior, призвали повышать осведомленность о вреде длительных игровых сессий и предпринимать меры, стимулирующие к более здоровым сценариям гейминга. Для снижения отрицательных последствий специалисты рекомендуют игрокам регулярно прерываться, использовать эргономичные кресла и другое специализированное оборудование.

Между тем ученые недавно предупредили о еще одной опасности для здоровья геймеров. Метаанализ прошлых научных работ показал, что уровень громкости звука в видеоиграх часто близок или превышает допустимые нормы. Это может вести к необратимым последствиям, например к потере слуха или тиннитусу — постоянному шуму либо звону в ушах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# Видеоигры
# геймеры
# здоровье
# компьютерные игры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Мар
Бесплатно
Щурово: поселения и могильники I тысячелетия н.э.
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
16 Мар
600
Экскурсия в РКК «Энергия»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Берестяные грамоты и крокодилы: тайны древнего Новгорода
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Квантовая физика — от головоломки до технологий
ВЭБ
Москва
Лекция
16 Мар
600
Философская герменевтика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Мар
1000
Сны и то, чем они кажутся
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
16 Мар
500
Экспериментальная археология и живая история
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Мар
Бесплатно
Верблюд: происхождение, эволюция, дружба с человеком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Мар
600
Страдающее Средневековье: новые парадоксы сакрального искусства
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:40
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
Вчера, 16:35
Александр Березин

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.

С точки зрения науки
# NASA
# SpaceX
# StarShip
# Super Heavy
# Илон Маск
# космическая гонка
# Роскосмос
Выбор редакции
Позавчера, 18:12
Юлия Трепалина

Американцу грозит срок за эксперименты с выведением гибрида архара для охоты

В США владелец ранчо провернул целую схему, чтобы незаконно вывести гибрид горного барана небывалых размеров для продажи таких животных охотничьим хозяйствам. Теперь ему грозят внушительный штраф и тюремный срок.

Биология
# гибрид
# горный баран
# дикие животные
# овцы
# охота
# преступление
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
Вчера, 16:35
Александр Березин

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.

С точки зрения науки
# NASA
# SpaceX
# StarShip
# Super Heavy
# Илон Маск
# космическая гонка
# Роскосмос
Выбор редакции
Позавчера, 12:40
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые определили, какая продолжительность компьютерных игр вредит здоровью

    Только что

  2. Лингвисты разобрались, как субтитры влияют на просмотр видео на иностранном языке

    16 минут назад

  3. Самки шимпанзе играют со своими детенышами чаще в голодные времена, чем в сытые

    22 минуты назад

  4. В НИЯУ МИФИ предсказали строение новых двумерных углеродных материалов

    2 часа назад
Выбор редакции

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Вчера, 16:35

Последние комментарии

Виктор Ларионов
6 минут назад
М-да, ~ 27тыс км/ч ниже 100км для ракеты с аэродинамикой кирпича - многовато будет...

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу ЗемлиSpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Boris Poff
11 минут назад
Артур, ну так и есть, только тут более простой случай. Товарищи жрали друг друга без каких либо причин, просто конкурентов. А тут Березин напрямую

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Никто
25 минут назад
Магомед, я тебе вопрос задал, а ответа не получил. Понятно почему. Потому что сказать нечего. У Саудитов пока нет НИЧЕГО, КРОМЕ НЕФТЕДОЛЛАРОВ.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Виктор Ларионов
36 минут назад
Dmitriy, поживём - увидим8-) Смотря на подрастающее поколение, предпосылочки всё же есть...

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

ראובן פיאטיגורסקי
37 минут назад
Общие слова. Ни слова по делу. Явное загрязнение воздуха.

С информационной перегрузкой предложили бороться так же, как с загрязнением воздухаС информационной перегрузкой предложили бороться так же, как с загрязнением воздуха

Иван Колупаев
58 минут назад
Ярик, ну надо же какая интересная у вас жизнь🙄 Да никуда канал не делся расслабьтесь. Автор впрочем на меня обиделся и просил не заглядывать. Но

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Ярик Лизогубов
1 час назад
Ха, вот это круто, новая космическая гонка на носу. Хм, за жизненное пространство на Земле нужно повоевать, а на Марс нужно просто прилететь и

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Иван Колупаев
1 час назад
Артур, сайт создан https://flatstudio.co/story зарубежной студией так-то 😊 офис у которой где-то в Португалии. Пусть там и полно наших бывших соотечественников

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Никто
1 час назад
Мин, не знаю, сколько тебе лет и кто ты... Про олигархов вопрос отдельный, спор на этой ветке несколько о другом. "Мы в жопе" "Мы" это кто и в чём? я не

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Артур Атоян
1 час назад
Добрый, это необязательно означает недостаток в размерах одного конкретного органа — фигурально, в широком смысле, это означает большие

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Anatolii M.
1 час назад
Василий, а то что себестоимость этой нефти намного меньше! И как ты думаешь где техники легче проехать по болотам сибирским, или по пустыне?!

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Артур Атоян
1 час назад
Dmitriy, наша технологическая отсталость очевидна даже на этом сайте: чтобы ответить на Ваш комментарий, мне пришлось в ручном режиме и не через один

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Anatolii M.
1 час назад
Раиса, это не нефтяное счастье! Это правильный рассудок и правильно правление государством! Нефть у их Скоро кончится и они об этом знают поэтому и

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Никто
2 часа назад
ренат, не знаю. Знаю, что у нас доходы населения гораздо ниже, чем в Питере. Поэтому многие едут отсюда на заработки в Москву, Питер. И там заработали

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Артур Атоян
2 часа назад
Boris, зависит от того, сохранится ли вектор силы достаточно длительное время. 37-ой год наступил не сразу и сожрал не всех, но да: «товарищи» жрали и

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Никто
2 часа назад
Эльдар, ах да, дороги, сельское хозяйство. Мой регион Южный Урал, скажу то, что вижу. Я уж точно помню развал и ужас 90стых, Ельцинское "Берите

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Ярик Лизогубов
2 часа назад
Я чуть со стула не упал, когда в Телеграме не обнаружил канала "Научпопик", надеюсь он оживёт через пару дней, а не пропал с концами. Upd. Извините за

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Мин Мин
2 часа назад
Никто, вот поэтому мы на последнем месте, есть все и мы в жопе, так как все олигархи граждане земли обетованной.

Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строитСпутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Gordon Freeman
2 часа назад
Олег, уже ничто https://youtu.be/ridgz60GwUk?si=wMhNAVTfn0rkTbkv

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Gordon Freeman
2 часа назад
Михаил, тебе точно.

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить