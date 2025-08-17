Уведомления
Нейробиологи раскрыли, как мозг объединяет сенсорные сигналы зрения и слуха для принятия решений
Чтобы понять, как именно мозг объединяет разные сенсорные сигналы, ученые проверили реакцию добровольцев на простые визуальные и слуховые стимулы, отслеживая изменения в движении точек на экране и в звуковых сигналах с помощью ЭЭГ. Результаты показали, что за обработку информации ответственны разные процессы, которые «сходятся» в едином механизме в решающий момент.
Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour, предоставили конкретное описание нейронной архитектуры, которая лежит в основе принятия многосенсорных решений. Первые эксперименты, проверяющие, как мозг интегрирует сигналы, поступающие от разных органов чувств, начали проводить в 2000-х годах. Понимание фундаментальных механизмов, управляющих простыми реакциями особенно важно, поскольку может помочь в диагностике и терапии нарушений, связанных с восприятием и вниманием.
Международная исследовательская группа под руководством Саймона Келли (Simon P. Kelly) из Университетского колледжа Дублина (Ирландия), попросила 43 добровольцев принять участие в эксперименте, разделив их на две группы. Все испытуемые следили за движущимися точками на экране и одновременно слушали серию звуковых сигналов. Как только они замечали изменения — визуальные, слуховые или комбинированные, — нажимали кнопку.
В это время ученые отслеживали процессы накопления информации в мозге с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) — неинвазивного метода исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации биоэлектрической активности. Интерпретируя результаты, исследователи сосредоточились на характерном ЭЭГ-сигнале (центропариетальная активность), который отражает постепенное накопление информации в мозге до принятия решения.
Анализ показал, что зрительные и слуховые стимулы вызывали разные амплитуды сигнала, что указывает на существование раздельных механизмов накопления данных. Финальный «порог» для запуска моторного ответа при этом оказался общим: независимо от того, какая модальность срабатывала, сигнал поступал в моторную систему, которая «принимала» решение о движении.
Для проверки результатов нейробиологи построили вычислительные компьютерные модели. В одной из них зрительные и слуховые процессы соревновались друг с другом за право первым достичь «порога» активации. В другой — суммировались и вместе влияли на моторный центр. Однако решающим оказался дополнительный сценарий с введением небольшой задержки между зрительными и слуховыми стимулами: такая модель интеграции точно описывала полученные результаты.
Таким образом авторы научной работы заключили, что слух и зрение действительно обрабатываются по разным «каналам», объединяясь в решающий момент. Результаты не только отвечают на фундаментальный вопрос о том, как мозг обрабатывает сигналы, поступающие из разных сенсорных систем, но и открывают путь к диагностике нарушений, часто встречающихся при расстройствах аутистического спектра, шизофрении и других неврологических состояниях.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Представьте, что вы решили куда-то сходить. Выходите из дома, поворачиваете налево и проходите примерно один квартал. Внезапно становится понятно: если бы сразу повернули направо — путь занял бы намного меньше времени. Еще достаточно близко, чтобы вернуться и пойти по более короткому маршруту, но сделаете ли вы это? Скорее всего, нет, считают американские ученые, которым удалось объяснить причины такого нерационального поведения.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
