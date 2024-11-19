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- 6 минут назад
- Мария Азарова
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Live: шестой испытательный полет Starship и еще одна ловля первой ступени
Транспортная система Starship, состоящая из 50-метрового одноименного корабля и 71-метровой ракеты Super Heavy, должна отправиться в шестой испытательный полет со «Звездной базы» SpaceX в Южном Техасе, близ населенного пункта Бока-Чика, в 01:00 по московскому времени. Стартовое окно будет открыто 30 минут, решение о запуске принимается за 30 секунд.
«Цель следующего испытательного запуска Starship — расширить возможности корабля и первой ступени, а также приблизиться к повторному использованию всей транспортной системы в режиме онлайн», — отметили представители SpaceX.
Перед компанией Илона Маска во время этого запуска стоит несколько задач:
- после разделения ступеней вернуть ракету Super Heavy на стартовую площадку и поймать установкой Mechazilla спустя семь минут после старта (на этот раз процесс будет быстрее, а следовательно, сложнее и опаснее), но решение будет принимать директор полета;
- перезапустить один из шести двигателей Raptor в космосе;
- протестировать теплозащиту и маневрирование при входе корабля в атмосферу через 47 минут после запуска;
- приводнить Starship в Индийский океан при дневном свете.
Если первую ступень не удастся вновь поймать с помощью Mechazilla, то она по умолчанию выполнит контролируемое приводнение в Мексиканский залив. В общей сложности полет займет один час и почти шесть минут.
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