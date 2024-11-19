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  • 6 минут назад
  • Мария Азарова
  • 20

Live: шестой испытательный полет Starship и еще одна ловля первой ступени

Космическая компания Илона Маска готова запустить ракету Super Heavy и корабль Starship в шестой испытательный полет. Кроме того, запланирована вторая, более быстрая и сложная, ловля первой ступени механизированной установкой Mechazilla. Стартовое окно откроется 20 ноября, в 01:00 по московскому времени.
Запуск Starship / © SpaceX

Транспортная система Starship, состоящая из 50-метрового одноименного корабля и 71-метровой ракеты Super Heavy, должна отправиться в шестой испытательный полет со «Звездной базы» SpaceX в Южном Техасе, близ населенного пункта Бока-Чика, в 01:00 по московскому времени. Стартовое окно будет открыто 30 минут, решение о запуске принимается за 30 секунд.

«Цель следующего испытательного запуска Starship — расширить возможности корабля и первой ступени, а также приблизиться к повторному использованию всей транспортной системы в режиме онлайн», — отметили представители SpaceX.

Трансляция запуска / © YouTube

Перед компанией Илона Маска во время этого запуска стоит несколько задач:

  • после разделения ступеней вернуть ракету Super Heavy на стартовую площадку и поймать установкой Mechazilla спустя семь минут после старта (на этот раз процесс будет быстрее, а следовательно, сложнее и опаснее), но решение будет принимать директор полета;
  • перезапустить один из шести двигателей Raptor в космосе;
  • протестировать теплозащиту и маневрирование при входе корабля в атмосферу через 47 минут после запуска;
  • приводнить Starship в Индийский океан при дневном свете.
Схема полета / © SpaceX

Если первую ступень не удастся вновь поймать с помощью Mechazilla, то она по умолчанию выполнит контролируемое приводнение в Мексиканский залив. В общей сложности полет займет один час и почти шесть минут. 

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Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск ракеты
# Илон Маск
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