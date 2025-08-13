  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Личная система самообмана

Слушатели узнают о психологической защите.

Зануда
17 августа, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Как сказал классик, все врут. В особенности же изощренно все врут… самим себе. Вытеснение, диссоциация, регрессия, компенсация, замещение, идеализация и еще ряд способов уклонения сознания от встречи с реальностью: психика у людей очень изобретательная, она умеет прятать правду, переодевать стыд в благородство, подменять злость заботой и делать вид, что психологические травмы — это не более смешные истории для компании. Это и есть психологические защиты — способы работать с информацией в собственной голове так, чтобы до сознания добралась относительно безопасная версия событий.

Кандидат психологических наук Марина Андронова расскажет, как научиться читать людей и понимать свои реакции и иногда вовремя снимать броню.

Расписание
17
Воскресенье
Август 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

13 августа, 13:52
Александр Речкин
1
# люди
# отношения
# Психология
Комментарии

