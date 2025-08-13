О мероприятии

Как сказал классик, все врут. В особенности же изощренно все врут… самим себе. Вытеснение, диссоциация, регрессия, компенсация, замещение, идеализация и еще ряд способов уклонения сознания от встречи с реальностью: психика у людей очень изобретательная, она умеет прятать правду, переодевать стыд в благородство, подменять злость заботой и делать вид, что психологические травмы — это не более смешные истории для компании. Это и есть психологические защиты — способы работать с информацией в собственной голове так, чтобы до сознания добралась относительно безопасная версия событий.

Кандидат психологических наук Марина Андронова расскажет, как научиться читать людей и понимать свои реакции и иногда вовремя снимать броню.

