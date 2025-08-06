О мероприятии

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года стали роковой вехой в истории человечества. Однако создание в СССР собственного ядерного оружия позволило избежать аналогичных трагедий.

Каким образом советские ученые смогли ликвидировать отставание в ядерной гонке от американцев? Какую роль в этом сыграли советские спецслужбы? Как ядерная энергия была преобразована в энергию созидания? Ответы на все эти и многие другие вопросы даст главный специалист АО «Ленгидропроект», историк и журналист Дмитрий Митюрин.

Расписание Новгородская ул., д. 27 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация