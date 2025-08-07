  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Архитектурные утопии XX века

Слушатели узнают о самых ярких, необычных и амбициозных архитектурно-градостроительных проектах Москвы, Парижа, Берлина и других крупных городов.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
19 августа, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Литейный пр., д. 17-19

О мероприятии

Архитектор и экскурсовод Даниил Ведерников расскажет про самые известные попытки архитекторов и градостроителей прошлого столетия создать нового человека через радикальные проекты преобразования пространства и целых городов.

Лектор расскажет о том, как общественные потрясения, войны и революции становились источником утопического вдохновения для архитекторов и почему подобные идеи имели такую притягательную силу в эпохи перемен.

В ходе лекции слушатели разберут главный миф XX века – веру в то, что с помощью архитектуры возможно перестраивать не только города, но и саму жизнь людей.

Участники узнают о судьбе плана Вуазен для Парижа – проекта, который предлагал смелое разделение функций города и полное обновление облика столицы; о проектах масштабных изменений Берлина, из которого национал-социалисты мечтали сделать мировую столицу; о грандиозных замыслах реконструкции Москвы в 1930–50-х годах, когда в архитектуре воплощались амбиции и мощь советского государства; и о возведении новой столицы Бразилии – Бразилиа, воплотившей принципы модернизма, рационального планирования и утопии «города будущего» на практике.

Расписание
19
Вторник
Август 2025
Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург
18:30
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Литейный пр., д. 17-19

7 августа, 04:24
Александр Речкин
2
# история
# строительство
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 августа, 12:58
Елена Авдеева

Медики определили оптимальное время приема пищи для контроля за весом и снижения риска ожирения

Вопросу, что мы едим, посвящено немало исследований, но для поддержания здорового веса не менее важно то, когда мы едим, выяснила команда испанских и американских ученых. Более того, ранние приемы пищи в течение дня способствуют «профилактике» ожирения при генетической к нему предрасположенности.

Биология
# генная медицина
# группы риска
# еда
# ожирение
# прием пищи
5 августа, 13:34
Елена Авдеева

Физикам удалось синтезировать чистый сверхтвердый гексагональный алмаз после 60 лет попыток

Алмаз, как самый твердый из известных природных минералов, ценится не только в ювелирной индустрии, но и — за счет исключительной теплопроводности и оптических свойств — в промышленности. Однако искусственно выращенные из графита алмазы превосходят натуральные по твердости, хотя синтезировать их очень сложно. Ученые из Китая смогли получить такой образец с гексагональной кристаллической решеткой без примесей.

Химия
# гексагональный алмаз
# кристаллическая решетка
# материаловедение
# синтез
# физика
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
4 августа, 15:12
Денис Яковлев

Психологи нашли связь между депрессией и датой рождения

Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.

Психология
# времена года
# депрессия
# психические нарушения
# тревожность
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

    6 августа, 20:59

  2. Психологи опровергли неизбежность кризиса среднего возраста

    6 августа, 15:05

  3. Психологи выявили четыре типа учащихся, сдающих экзамены

    6 августа, 14:12

  4. Медики определили оптимальное время приема пищи для контроля за весом и снижения риска ожирения

    6 августа, 12:58
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Виктор Новицкий
15 минут назад
В процессе положительной эволюции энерговооружённость организмов (количество добываемых калорий на грамм веса) росла. Это позволило организмам

Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?

Атаман Дутов
34 минуты назад
Кукрыникса, КЗоТ умер вместе с советским союзом, сейчас ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Виктор Новицкий
48 минут назад
Когда кругозор очень узок, во всём виним вождя. Когда кругозор чуть шире, круг причин несколько расширяется - к виновникам привлекаются ещё люди и

Почему развалился СССР?

Roman Frolov
1 час назад
А не слишком ли глубока кроличья нора, в которую вы решили заглянуть? Археологический консенсус запрещает такие катастрофические события, а

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Темирлан 1994
2 часа назад
Шухрат, Здравствуйте! А как вы живя в Ташкенте не знаете узбекского? Ведь там много тех кто не знает русский язык. И вообще много ли таких

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

1 2
3 часа назад
Из какого? Нормальная конструкция, вопрос в адекватном контроле состояния материала и соединений. У них был свой метод, запатентованный. Метод не

Следователи назвали виновного в крушении батискафа «Титан»

1 2
3 часа назад
*хрусь😏

Следователи назвали виновного в крушении батискафа «Титан»

Дождиков Антон
5 часов назад
КСВ - действительно крайне серьезная пррблема. Это - 5% ВВП страны. И вероятность наступления и тяжесть симптомов зависят от социального статуса и

Психологи опровергли неизбежность кризиса среднего возраста

Сергей Мишин
6 часов назад
Кукрыникса, они считали только рабочие дни.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Souffle
8 часов назад
Сергей, нет) и вообще такого термина нет

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Souffle
8 часов назад
Сергей, давно в психушку интернет провели?

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Евгений Мирошников
8 часов назад
Ну да, ну да, пошли мы нахер на севере с 52 днями оплачиваемого отпуска и раз в два года с оплачиваемым проездом к месту отпуска

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Иван Колупаев
8 часов назад
Да ваще какой-то бред. Ну ладно нет оплачиваемых отпусков в штатах но там и праздников нет что ли?

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

1 2
8 часов назад
Я напомню: человек потребляет первые десятки грамм кислорода в час, а типичная рыба -- первые граммы в час. Так что рыбам нет никакой нужды иметь

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Кукрыникса Кукрыниксова...
8 часов назад
В России, согласно ст.115 КЗоТ минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Откуда вы взяли 20?

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Alexander Lipkovich
9 часов назад
Антон, нет нельзя, у человека либо есть некие принципы, либо их нет, а не через раз..Если скромный правильный не подходит потому что он не такой как

Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Lumen
12 часов назад
Познавательно, спасибо

Новый род пауков-птицеедов назвали в честь сатиров из-за длины совокупительных органов

Evgenij Zhdanov
12 часов назад
Самый провальный девелоперский проект в истории.

Спутниковые снимки впервые показали строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия»

Дмитрий Глебов
13 часов назад
На БАКе таки родилась черная дыра, упала в центр земли и теперь растет

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Kate Kova
15 часов назад
Ещё бы запятые в заголовке правильно расставляли..

Ученая рассказала, почему клещи опасны даже, когда не заражены энцефалитом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно