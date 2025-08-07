Уведомления
Слушатели узнают о самых ярких, необычных и амбициозных архитектурно-градостроительных проектах Москвы, Парижа, Берлина и других крупных городов.
О мероприятии
Архитектор и экскурсовод Даниил Ведерников расскажет про самые известные попытки архитекторов и градостроителей прошлого столетия создать нового человека через радикальные проекты преобразования пространства и целых городов.
Лектор расскажет о том, как общественные потрясения, войны и революции становились источником утопического вдохновения для архитекторов и почему подобные идеи имели такую притягательную силу в эпохи перемен.
В ходе лекции слушатели разберут главный миф XX века – веру в то, что с помощью архитектуры возможно перестраивать не только города, но и саму жизнь людей.
Участники узнают о судьбе плана Вуазен для Парижа – проекта, который предлагал смелое разделение функций города и полное обновление облика столицы; о проектах масштабных изменений Берлина, из которого национал-социалисты мечтали сделать мировую столицу; о грандиозных замыслах реконструкции Москвы в 1930–50-х годах, когда в архитектуре воплощались амбиции и мощь советского государства; и о возведении новой столицы Бразилии – Бразилиа, воплотившей принципы модернизма, рационального планирования и утопии «города будущего» на практике.
Литейный пр., д. 17-19
Вопросу, что мы едим, посвящено немало исследований, но для поддержания здорового веса не менее важно то, когда мы едим, выяснила команда испанских и американских ученых. Более того, ранние приемы пищи в течение дня способствуют «профилактике» ожирения при генетической к нему предрасположенности.
Алмаз, как самый твердый из известных природных минералов, ценится не только в ювелирной индустрии, но и — за счет исключительной теплопроводности и оптических свойств — в промышленности. Однако искусственно выращенные из графита алмазы превосходят натуральные по твердости, хотя синтезировать их очень сложно. Ученые из Китая смогли получить такой образец с гексагональной кристаллической решеткой без примесей.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
