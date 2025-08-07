Слушатели узнают о самых ярких, необычных и амбициозных архитектурно-градостроительных проектах Москвы, Парижа, Берлина и других крупных городов.

О мероприятии

Архитектор и экскурсовод Даниил Ведерников расскажет про самые известные попытки архитекторов и градостроителей прошлого столетия создать нового человека через радикальные проекты преобразования пространства и целых городов.

Лектор расскажет о том, как общественные потрясения, войны и революции становились источником утопического вдохновения для архитекторов и почему подобные идеи имели такую притягательную силу в эпохи перемен.

В ходе лекции слушатели разберут главный миф XX века – веру в то, что с помощью архитектуры возможно перестраивать не только города, но и саму жизнь людей.

Участники узнают о судьбе плана Вуазен для Парижа – проекта, который предлагал смелое разделение функций города и полное обновление облика столицы; о проектах масштабных изменений Берлина, из которого национал-социалисты мечтали сделать мировую столицу; о грандиозных замыслах реконструкции Москвы в 1930–50-х годах, когда в архитектуре воплощались амбиции и мощь советского государства; и о возведении новой столицы Бразилии – Бразилиа, воплотившей принципы модернизма, рационального планирования и утопии «города будущего» на практике.

Расписание Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация