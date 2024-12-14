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5 минут назад
Александр Чернокульский
24

Информация о прошлом климате тает вместе со льдом

5.8

Климатология в наши дни явно переросла ту описательную науку на стыке географии и физики, какой она была последние несколько столетий. Причиной стремительного роста интереса к климатологии стало наше осознание непреднамеренного влияния на климат Земли, который в последние годы существенно меняется, все дальше отклоняясь от привычных нам состояний. Сначала ученых заинтересовали сами эти изменения, затем — их причины, связанные с ними последствия и, наконец, возможные меры противодействия. Такие разные задачи требуют и разных инструментов для их решений, и разных навыков и компетенций у ученых. Все это разнообразие сейчас и составляет климатологию.

Климат
С точки зрения науки
# атмосфера
# климат
# климатология
# метеорология
Выбор редакции
Иллюстрация сгенерирована ИИ / © Midjourney

Ученые-климатологи получают информацию о свойствах и параметрах основных климатических оболочек (атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера и криосфера) и обменных процессах между этими оболочками с помощью хорошо развитой системы наблюдений. И хотя именно как система глобальная система наблюдений за климатом сформировалась только в начале 1990-х годов, ее отдельные компоненты уже насчитывают десятки лет. В целом эра инструментальных наблюдений за климатом длится уже более 170 лет и включает различные наблюдения. Средства наблюдений непрерывно совершенствуются, повышается точность и охват, исследуются все более «тонкие» вещи. Например, потоки парниковых газов из экосистем, накопление тепла в океане, объем льда в ледниках, поглощающие свойства аэрозолей, расположение и интенсивность молниевых вспышек и т. д. 

Если в XIX веке основными наблюдениями были инструментальные судовые наблюдения или наблюдения на метеорологических станциях, то сейчас основной поток информации идет от автоматических средств наблюдений. Это и контактные наблюдения, например автоматические метеостанции, буи, глайдеры, датчики, которые ставятся на самолеты и коптеры и так далее, так и средства дистанционного зондирования — спектрорадиометры, радары, лидары, содары. Располагаются такие приборы как на Земле, так и в космосе, на спутниковых аппаратах. Например, по измерению аномалий гравитационного поля Земли ученые изучили сокращение объема льда в Гренландском и Антарктическом ледовых щитах. А по тем или иным изменениям приходящего солнечного излучения в узких спектральных каналах климатологи фиксируют свойства аэрозолей, мельчайших твердых и жидких взвешенных в воздухе частиц, существенным образом влияющих на физику облаков, качество воздуха и климат планеты. Большую роль внесли длительные программы наблюдения за океаном и атмосферой, например программы ПИГАП (Программа исследования глобальных атмосферных процессов), «Разрезы» и другие.

Российские и советские ученые внесли существенный вклад в развитие климатологии. Так, М. Ф. Спасский одним из первых сформулировал задачу оценки климата как задачу физики, А. И. Воейков составил одни из первых климатических атласов мира и начал исследовать энергетический бюджет поверхности, А. М. Обухов описал фундаментальный закон турбулентности атмосферы, М. И. Будыко рассчитал тепловой баланс Земли и создал одну из первых полуэмпирических моделей климата Земли, оценив с помощью нее условия равновесного климата (подробнее см.ниже главу «Нужно кое-что объяснить»). Г. И. Марчук внедрил методы расщепления в численное моделирование погоды и климата, С. С. Лаппо открыл наличие глобальной термохалинной циркуляции в океане. Это далеко не полный список открытий — перечисление и осмысление всех достижений российской климатологии могло бы занять не одну страницу. Сейчас в России исследованиями в области климата и смежных областях (адаптации, смягчении) занимаются научные коллективы из десятков организаций Российской академии наук, Росгидромета, высшей школы.

Именно благодаря наблюдениям мы знаем о том, что в последние десятилетия очень быстро растет концентрация парниковых газов в атмосфере (в первую очередь углекислого газа, но также метана, закиси азота). Наблюдения за изменением изотопного состава СО2 в атмосфере позволили уверенно атрибутировать причину этого роста — сжигание ископаемого топлива, в котором практически нет неустойчивого изотопа 14С. Об этом же говорят и наблюдения за потоками парниковых газов. (подробнее см.ниже главу «Нужно кое-что объяснить»)Рост концентрации парниковых газов в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта: это усиление хорошо фиксируют мультиспектральные наблюдения за встречным длинноволновым излучением атмосферы. Благодаря развитой сети наблюдений ученые видят и результат этого усиления: потепление в нижних слоях атмосферы и на поверхности (например, 2023 год стал теплее второй половины XIX века на 1,45 ºC) и резкое выхолаживание в высоких слоях атмосферы. 

Усиление парникового эффекта из-за антропогенных потоков СО2 постоянно отклоняет планету от радиационного равновесия. Спутниковые системы фиксируют энергетический небаланс Земли: мощность приходящей лучистой энергии от Солнца составляет 340 Вт·м–2, а мощность уходящей в космос радиации — только 339 Вт·м–2. В последние годы развитые системы наблюдений позволили замкнуть этот небаланс, и понять, куда «уходит» этот 1 Вт·м–2: ученые установили, что в первую очередь эта разница идет на нагрев океана (около 90%). 

Также важным достижением последних лет стало определение всех составляющих наблюдаемого роста океана, который ускорился с 2 мм в год в 1990-е годы, почти до 5 мм в год в наши дни. Ученые установили, что сейчас основной вклад в этот рост вносит таяние ледников, и в первую очередь — льда в Гренландии. 

Тающие льды потихоньку уносят с собой информацию о прошлом климате, исследование которого по-прежнему представляет большой интерес. Здесь ученые используют природные «архивы», содержащие полезный сигнал о прошлом климате: изотопы в кольцах деревьев и в донных отложениях, состав воздуха в пузырьках, вмороженных в лед, и так далее.

Роль океана, в том числе Арктики, в климатических изменениях активно исследуется в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, Тихоокеанском океанологическом институте им. В. И. Ильичёва ДВО РАН. Гидросфера суши как часть климатической системы исследуется в Институте водных проблем РАН, Государственном гидрологическим институте, а вопросами криосферы и процессов в многолетнемерзлых грунтах занимаются ученые Института криосферы Земли СО РАН, Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. 

Глобальная система наблюдений за климатом / © gcos.wmo.int/en/networks

Дополнительныt примеры наблюдений мы приводим ниже в главе «Нужно кое-что объяснить».

Моделирование и прогноз климата

В науке крайне важна возможность поставить и провести эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу. Поэтому климатология живет не только наблюдениями и палеореконструкциями. Для уточнения отдельных механизмов работы климатической системы организуются и проводятся наблюдательные кампании. Так, еще в конце XIX века Ф. Нансен выдвинул гипотезу о наличии трансполярного дрейфа в Арктике и проверил ее, вморозив свой корабль Фрам во льдах моря Лаптевых и освободившись ото льда в районе Шпицбергена. 

Но что если надо провести глобальный эксперимент? Например, если надо понять, как отреагирует температура и изменится циркуляция, если мы ускорим вращение планеты, например, в два раза? Или уменьшим количество энергии, поступающей от Солнца на 10%? Или удвоим в атмосфере концентрацию парниковых газов? С пониманием отклика циркуляции атмосферы отчасти могут помочь гидродинамические лабораторные эксперименты с вращающимися системами. Но как быть с глобальной температурой? Ведь второй планеты под боком нет, чтобы провести на ней натурный эксперимент. 

Выход найден в построении моделей климата, своеобразных двойников климата, и экспериментов уже с такими моделями. Подобные модели, развиваясь от простых концептуальных или энерго-балансовых, в наши дни доросли до моделей общей циркуляции атмосферы и океана, в которых с помощью конечно-разностных схем (см.ниже главу «Нужно кое-что объяснить») вычисляются уравнения гидродинамики, переноса излучения, фазовых переходов воды и т. д. По сути, современные климатические модели представляют собой модели прогноза погоды с несколько загрубленным разрешением в атмосфере (вместо километров — десятки километров), но зато с другими интерактивными компонентами (например, растительностью, глубинным океаном, ледниками, углеродным циклом), которые для прогноза погоды не нужны, но для климатических исследований жизненно необходимы. 

С климатическими моделями сейчас проводится большое количество экспериментов, в том числе ансамблевых (когда делается не один запуск модели, а десятки и сотни запусков), скоординированных между научными группами (модели сравниваются между собой). Исследуется роль облаков и аэрозолей в климате, роль парниковых газов и естественной изменчивости. В частности, модели показывают, что учет только природных факторов (таких как изменчивость солнечной активности, параметров орбиты, извержения вулканов) не может объяснить современное потепление, а при учете и природных и антропогенных факторов модели воспроизводят потепление достаточно уверенно. Прогнозы климата на основе климатических моделей, сделанные десятки лет назад, успешно оправдываются: модельные расчеты 1970-х годов успешно предсказали рост температуры, более поздние расчеты предсказали и рост океана, и даже ускорение этого роста. Причем оправдались прогнозы, сделанные не только в исследовательских институтах, но и, например, в крупных корпорациях. Ученые по заслугам оценили достижения климатологов, в 2021 году Нобелевская премия по физике была вручена за «физическое моделирование климата Земли, количественный анализ изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления», ее получили С. Манабе и К. Хассельман.

В России численное моделирование климата активно развивается в Институте вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН (ИВМ РАН), Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО), Гидрометцентре России, Институте физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН (ИФА РАН). В ИФА РАН также активно ведется исследование причин климатической изменчивости, связь изменений климата с опасными погодно-климатическими явлениями, эти же вопросы изучаются в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН и ряде других организаций. 

Успешность моделей в прогнозировании изменений за последние десятилетия позволяет предполагать и корректность прогнозов на следующие десятилетия. Такие прогнозы составляются исходя из сценариев изменений солнечной активности, параметров орбиты, антропогенной деятельности. Представители общественных наук создали несколько возможных сценариев развития общества, при которых по-разному будет развиваться численность населения, урбанизация и образование, тип энергетики, транспорта, сельского хозяйства, что в итоге будет приводить к разным эмиссиям аэрозолей и парниковых газов. В итоге разные сценарии будут приводить и к разному отклику климатической системы: при сценарии устойчивого развития температура к концу века вырастет еще на полградуса, уровень океана поднимется на 40 см, а при сценарии активного использования углеводородов температура к 2100 году может подрасти еще на 3 ºC, уровень моря вырастет почти на метр. 

Слева: изменение глобальной приповерхностной температуры воздуха за последние 2000 лет, по данным наблюдений и реконструкций, а также оценка наиболее теплого многолетнего периода за последние 100 тысяч лет. Справа: глобальная приповерхностная температура, по данным наблюдений (черная линия) и по данным численных экспериментов с климатическими моделями с учетом только естественных факторов климатической изменчивости (зеленая заливка), а также естетсвенных и антропогенных факторов (коричневая заливка); Источник: МГЭИК, 2022

Как реагировать на изменение климата?

Глобальные изменения климата будут приводить к различным последствиям и соответствующим рискам. Границы климатологии начинают расширяться в поле научных дисциплин, захватывая помимо естественно-научных направлений (физика, география, химия, биология) и общественные науки (экономика, политология, социология) и медицинские. Ведь оценка последствий делается не в вакууме, всегда важен объект, находящийся под воздействием, например, оценивается влияние изменений климата на экономику страны, на хозяйственную деятельность региона, города, предприятия, на здоровье и образ жизни человека. Изменение климата может проявляться в разных преломлениях нашей повседневной жизни: от изменения дат отпуска до необходимости переезда в новые районы.

Важной частью климатологии становится наука о механизмах адаптации, приспособлении к новым климатическим условиям. У биологических видов она обычно реактивная: виды реагируют на уже произошедшие изменения и действуют в ответ. У общества и человека есть возможность действовать превентивно, упреждающе: корректно оценив прогнозируемые последствия и риски, ученые подсказывают, что можно сделать уже сейчас, чтобы снизить эффект от отрицательных последствий и усилить — от положительных. Например, климатологи делают прогноз изменения продолжительности навигационного пути на Северном морском пути, прогноз изменения ареалов растениеводства и урожайности, прогноз роста уровня океана и усиления штормовых нагонов, прогноз деградации многолетней мерзлоты и так далее. Имея такие прогнозы на руках, принимающие решения люди лучше понимают необходимость развития портовой инфраструктуры в Арктике, расширения сельскохозяйственных практик, укреплении берегов и так далее. Прогнозы климатологов по тем или иным рискам ложатся в основу планов адаптации регионов и отраслей.

В России вопросами адаптации к изменениям климата занимаются ученые из ГГО, Института географии РАН, Института глобального климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля (ИГКЭ). Ученые ИГКЭ также специализируются на вопросах оценки баланса парниковых газов между атмосферой и подстилающей поверхностью. Измерениями и оценкой потоков парниковых газов также занимаются и в ряде других институтов, например в Центре по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, в Институте космических исследований РАН, в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) и в ряде других организаций. Исследования экономических последствий изменений климата ведутся в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН и в Высшей школе экономики.

Важным результатом последних лет стали количественные оценки рисков при разном уровне глобального потепления: учеными было показано, что риски тем выше, чем выше ожидаемый уровень потепления. А этот уровень, в свою очередь, напрямую зависит от количества парниковых газов, которое человечество дополнительно выбросит в атмосферу. Поэтому бок о бок с изменениями климата происходит глобальный переход на низкоуглеродный путь развития: с каждым годом растет количество энергии, полученной от возобновляемых источников, вводятся новые практики в химической и металлургической отраслях, меняется транспорт, сельскохозяйственные практики. Много работ в последнее время ведется по усилению поглощения углерода экосистемами суши, по разработке систем прямого улавливания углерода из атмосферы. Низкоуглеродное развитие нацелено на сокращение этих выбросов и избежание опасно высокого уровня потепления. И в этой области в последние годы отмечается настоящий научно-технологический бум, в котором участвуют ученые разных направлений: энергетики, науки о материалах, химии, физики, биологии и т. д. 

Национальные планы по адаптации к изменению климата: страновой срез (источник: UNEP, Adaptation gap report, 2022)

Держат ученые в уме и «план Б»: на случай если низкоуглеродный переход затянется, потепление не остановится, а прохождение ряда критических точек приведет к катастрофическим последствиям. Поэтому на всякий случай оцениваются методы климатической инженерии — направленного воздействия на глобальный климат для получения запланированного результата. Например, есть расчеты по созданию аэрозольного «экрана» в стратосфере, или по воздействию на слоисто-кучевые облака над океаном. Такие исследования ведутся на теоретическом уровне и на уровне численных экспериментов с климатическими моделями: ученые оценивают эффективность методов и побочные негативные эффекты в надежде, что эти методы так и останутся лишь теоретическими и внедряться никогда не будут.

В России исторически много внимания изучению атмосферного аэрозоля уделялось и уделяется в ИФА РАН, МГУ, Институте оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, где также исследуется роль аэрозолей в обменных процессах, в климате, в том числе в климате городов. В МГУ активно развивается городская климатология. Физика верхней атмосферы и связь процессов в этих слоях с климатическими изменениями исследуется в Санкт-Петербургском государственном университете, в Институте солнечно-земной физики СО РАН, Институте космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН. 

Нерешенные задачи

Несмотря на то что сделанные более 40 лет назад климатологами прогнозы успешно работают, в климатологии остается большое количество вопросов, которые ждут решения. Так, в основе движения воздуха в атмосфере лежит уравнение Навье—Стокса, одно из великих нерешенных уравнений (одна из «задач тысячелетия»). 

Есть и более «приземленные» к климатологии задачи. Например, ученые до сих пор не могут сузить диапазон чувствительности — реакции глобальной температуры на рост концентрации парниковых газов. Так, равновесная чувствительность температуры к удвоению концентрации СО2 в атмосфере оценивается в диапазоне  2–5C°: не сужается этот диапазон ни в модельных расчетах, ни в палеоданных. Причины такого размаха кроются в десятках, а то и сотнях обратных связей, действующих в климатической системе на разных временных масштабах. Особую «головную боль» климатологам приносят обратные связи, обусловленные облаками: ведь облака могут как отеплять планету (за счет парникового эффекта, который каждый из нас может оценить, сравнив между собой температуру воздуха в ясную и пасмурную зимние ночи), так и охлаждать (за счет их альбедного эффекта, который можно ощутить, сравнив температуру в ясный и пасмурный летний день).

В последнее время большое внимание климатологи уделяют критическим точкам в климатической системе, прохождение которых может приводить к масштабным, ускоренным и зачастую необратимым климатическим изменениям. Например, такой точкой может служить прохождение точки стабильности ледника Западной Антарктиды, или прохождение точки перехода лесов Амазонии из поглотителей СО2 в его эмитенты.

Конечно же остаются вопросы в области климатического прогнозирования. Численные модели погоды и климата продолжают совершенствоваться, но до сих пор «серой зоной» прогноза остается диапазон от двух недель до десяти лет. До двух недель неплохо (а в первые дни так и очень хорошо) работает прогноз погоды — прогноз на начальных и граничных данных. Начиная с десяти лет уже удовлетворительно работает прогноз климата, как оценка реакции климатической системы на изменившиеся граничные условия. Но между этими диапазонами ситуация «провисает»: начальные данные в атмосфере «забываются» через две недели (вопрос, почему именно две недели, остается открытым, ряд ученых связывает это со временем полного обновления водяного пара в атмосфере, которое составляет как раз 10–14 дней), что и является пределом предсказуемости прогноза погоды. А граничные условия сильно измениться не успевают. Обывателям можно, конечно, использовать инерционный прогноз в духе «эта весна будет как предыдущая» и «следующий год будет как этот». Но все же ученые работают над проблемой, и сейчас выполняются специальные эксперименты по декадному прогнозу, в частности в моделях усваивается информация от более медленных компонент климата, обладающие более долгой «памятью», чем атмосфера — состояние океана, почвы, морских льдов. 

Требует решения и задача по детализации результатов климатического моделирования, по корректному воспроизведению процессов подсеточного масштаба, то есть таких, чей размер гораздо меньше модельной сетки — тех же облаков, или таких опасных явлений, как сильные ливни и шквалы. В подобных задачах могут помочь методы искусственного интеллекта, которые сейчас также широко применяются в климатологии.

Нерешенные задачи только подчеркивают важность науки и научных знаний о климате, которая ставится во главу угла при реализации климатической политики многих стран, в том числе и России, что закреплено в Климатической доктрине Российской Федерации. Адаптация к изменениям климата — одно из приоритетных направлений научно-технологического развития. (подробнее см.ниже главу «Нужно кое-что объяснить»)Поэтому существенная часть исследований ведется в рамках таких крупных программ, как Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021–2030 годы и Важнейший инновационный проект государственного значения, направленный на создание и развитие Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, реализуется Национальный план адаптации к изменениям климата (до 2025 года реализуются мероприятия второго этапа этого плана), создается сеть карбоновых полигонов — научно-исследовательских и образовательных полигонов для разработки, испытания и валидации технологий количественной оценки потенциалов эмиссии и поглощения парниковых газов различными типами природных экосистем. 

Подводя итог можно отметить, что климатология сегодня — это фундаментальная и прикладная важность научных задач, востребованность результатов обществом и государством, междисциплинарность, возможность заниматься теорией, экспериментами и натурными наблюдениями, обновляющаяся приборная база, сохранившиеся сильные научные школы и международное сотрудничество. Что еще нужно, чтобы заниматься любимым делом?   

Нужно кое-что объяснить (примеры и объяснения терминов)

Примеры наблюдений:

1 ARGO — большой наблюдательный международный проект, в котором участвуют научные организации более 30 стран, объединяющий сеть из автоматических наблюдательных буев, передающей спутниковой и принимающей наземной аппаратуры. Основу проекта составляет флот почти из 4000 буев, которые измеряют морские течения, профили температуры и солености в океане (на глубину до 2 км, некоторые буи — до 6 км). В последние годы также стал наблюдаться и химический состав морской воды.

2 Fluxnet — глобальная сеть наблюдений за потоками парниковых газов на метеорологических мачтах, установленных в характерных экосистемах того или иного региона. На сегодняшний день установлено более 900 станций в большинстве регионов мира. В России новые станции Fluxnet появляются в рамках программы «Карбоновых полигонов».

3 GRACE — система двух летящих друг за другом спутников, расстояние между которыми измеряется с очень высокой точностью, что позволяет восстанавливать колебания гравитационного поля Земли.

4 Aeronetмеждународная система наземных станций дистанционного мониторинга свойств аэрозоля, восстанавливаемых по измерению ослабления солнечного света в ясные дни. Система включает более 600 станций, расположенных на всех континентах планеты (и на некоторых островах в Мировом океане).

5 RAPID — система наблюдений за циркуляцией воды в Атлантическом океане (точнее — за Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией), включающая подводный кабель во Флоридском проливе, массив заякоренных буев в открытом океане, датчиков давления на дне океана, и данные спутниковых измерений.

6 Спутники Арктика-М — Спутниковые наблюдения — один из самых ценных источников информации о климатических процессах. Обычно наблюдения ведутся со спутников на высокой геостационарной орбите (такие спутники вращаются вместе с Землей, они как бы «зависают» в точке над экватором, позволяют получать информацию с дискретностью до 5 минут, но видят лишь небольшую область под собой) или на низкой околоземной (такие спутники делают обороты вокруг Земли, пролетают над всеми регионами, но у них большая скважность по времени). Интересная «комбинация» — высокоэллиптическая орбита. Такая орбита — у российских метеорологических спутников «Арктика-М», она позволяет им быстро пролетать над Антарктикой и как бы «зависать» над Арктикой.

8 Дрейфующие станции «Северный полюс» — уникальный дрейф вмерзшего в лед Фрама советские ученые решили «поставить» на регулярные рельсы. Дрейфующие станции «Северный полюс» (в первой участвовали видные ученые Папанин, Федоров, Ширшов), которые стали устанавливаться на многолетних льдинах в Арктике, позволили получить уникальную информацию в области океанологии, физики и динамики льдов, метеорологии, геофизики (наблюдения в ионосферном и магнитном полях), гидрохимии, гидрофизики, биологии моря. В последние годы в связи с таянием морского льда найти льдину, пригодную для установки аппаратуры становилось все сложнее, со 2 октября 2022 года наблюдения ведутся на современной станции (СП-41) — специально построенном научно-исследовательском судне, которое вмораживается в лед.

Дистанционное зондирование: Существенная часть информации о климате и процессах в климатических оболочках получены с помощью данных дистанционного зондирования — активных или пассивных. При активном зондировании прибор посылает сигнал (например, лидары посылают световой импульс, содары — звуковую волну, радары — радиосигнал) и потом принимает отраженный сигнал. Решение обратной задачи позволяет, сопоставляя эти сигналы, восстанавливать свойства среды. При пассивном зондировании приборы принимают излучение в разных длинах волн (в широких или узких спектральных каналах, в разных диапазонах — видимом, инфракрасном, микроволновом и т. д.) и дальше задача решается на основе сравнения этого фактического излучения с эталонным. Приборы могут располагаться на спутниках или на земле. Часто используется совокупность разных методов, например на запущенном в мае этого года спутнике EarthCare для исследования облаков и аэрозолей установлены и радар, и лидар, и пассивный зондировщик.

Изотопы углерода и изменение климата: «эффект Зюсса»: В природе существует три изотопа углерода — устойчивые 12С и 13С и неустойчивый 14С, чье время полураспада составляет 5700 лет. В середине 1950-х годов ученый Ханс Зюсс открыл изменение изотопного состава углекислого газа, а именно — сокращение изотопов 14С и 13С. Поскольку деревья в процессе фотосинтеза «предпочитают» фиксировать более легкий изотоп углерода (12С) и учитывая время полураспада 14С, в ископаемом топливе 13С и 14С содержатся в меньших пропорциях, чем в остальных оболочках климатической системы. Уменьшение доли этих изотопов в атмосферном СО2 —важное доказательство того, что источник- роста концентрации СО2 — именно сжигание ископаемого топлива. Эффект получил название «эффект Зюсса».

Ледниковые керны: Ледниковые керны представляют собой цилиндры льда, извлеченные из ледников и несущие в себе полезный сигнал о климате прошлого. В частности, пузырьки воздуха в таких кернах представляют собой полезную информацию о хорошо перемешанных газах (например, таких, как СО2 или СН4) и позволяют восстановить состав атмосферы на тысячи лет назад. Правда, учитывая особенность формирования льда и достаточно длительное замыкание пузырьков воздуха, временная точность восстановления ухудшается для более далеких от современности периодов. Прорывом стало появление непрерывной реконструкции количества парниковых газов в атмосфере для последних 400 тысяч лет, полученной на основании ледниковых кернов из Антарктиды со станции Восток. Сейчас более длительная реконструкция (на 800 тысяч лет) получена со станции EPICA Dome-C.

Модели климата: Модели климата развились от концептуальных (например, можно вспомнить модель климата Эратосфена, который выделял пять климатических поясов) до энерго-балансовых (в которых температура вычислялась в зависимости от величины приходящей и уходящей энергии) и далее — до моделей общей циркуляции атмосферы и океана (в которых численно решаются уравнения гидродинамики), и позже — моделей земной системы. В таких моделях наряду с динамикой атмосферы и океана происходят вычисления и в других «соседних» блоках: углеродный цикл, перенос радиации, трансформация аэрозолей, химия атмосферы, интерактивная растительность и т. д.

Конечно-разностные схемы: Совокупность схем (явные, неявные и т. д.), позволяющих получить приближенное решение дифференциальной задачи, сводя ее к конечной системе простых уравнений, по сути, представляя гладкую функцию в виде коротких прямых отрезков. 

Начальные и граничные данные: В прогнозе погоды важны и начальные и граничные условия, задающие поведение системы уравнений, которое решается в численных климатических моделях (включает в том числе уравнение гидродинамики, уравнение неразрывности, уравнение идеального газа). В климатических проекциях важны граничные условия, по сути — характер внешнего возмущающего воздействия, например, как будет меняться солнечное излучение, параметры орбиты, воздействие вулканов, поток аэрозолей и парниковых газов вследствие антропогенной деятельности.

Усвоение данных: Важная часть моделей прогноза погоды — блок по усвоению данных наблюдений, который, фильтруя по ходу некорректную информацию, переводит множество чисел, полученных с разных источников, в поле начальных условий, с которых «стартует» прогнозная гидродинамическая модель.

Меры адаптации: Как правило, может быть несколько различных вариантов адаптации того или иного объекта к климатическому воздействию — это могут быть как «твердые» меры, включающие какие-то технологические решения («серые мероприятия») или решения, основанные на природе («зеленые мероприятия»), так и «мягкие» меры (поведенческие, управленческие, законодательные подходы). Та или иная мера обладает разной эффективностью, и зачастую выгодно применять совокупность мер. Например, чтобы снизить влияние жары на городское население, можно заниматься установкой кондиционеров (хотя бы в транспорте, социальных объектах), увеличивать количество зеленых насаждений, добавлять водные объекты, просвещать население о поведении в жару, разрабатывать приложения с такой информацией, менять отпуска врачей, график работы, которая проводится под открытым небом и так далее. 

Прогноз Будыко: Советский академик Михаил Иванович Будыко был одним из ведущих климатологов мира в XX веке, оценивший в том числе тепловой баланс Земли, создавший первую энерго-балансовую модель (и просчитав с ее помощью вариант «Белой Земли» — планеты, покрытой льдом или снегом), предлагавший различные воздействия на региональный (нанесение сажи на арктический лед) или глобальный (добавление сульфатных аэрозолей в стратосферу) климат. В начале 1970-х Будыко на основе собственной энерго-балансовой модели сделал и достаточно точный прогноз изменений глобальной температуры, как функции роста концентрации СО2, который до сих пор оправдывается. Будыко сделал этот прогноз исходя из предположения роста темпов производства энергии (на 4–6% ежегодно). Прогноз не учитывает влияние других парниковых газов, например метана, но также и не учитывает охлаждающее воздействие аэрозолей, что, по-видимому, до определенной степени компенсирует друг друга. 

«Остановка Гольфстрима»: Одной из критических точек в климатической системе считается замедление (и возможная гипотетическая остановка) Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, которое происходит из-за усиления таяния морских льдов в Арктике и замедления образования соленых вод в море Лабрадора. В СМИ это явление ошибочно называют «остановкой Гольфстрима» (хотя Гольфстрим, являясь поверхностным течением, слабо связан с глубинной циркуляцией), особенную популярность приобрело после фильма «Послезавтра». 

Использование искусственного интеллекта в климатологии: Методы искусственного интеллекта используются в климатологии уже давно и находят применение в распознавании и классификации объектов и паттернов (например, поиск определенных объектов в данных спутниковых наблюдений), в улучшении разрешения выходных полей модели (например, для уточнения пространственного разрешения прогноза и воспроизведения мелких процессов подсеточного масштаба), в прогнозировании погоды и климата (например, в сверхкраткосрочном прогнозе опасных явлений при использовании данных погодных радиолокаторов, или в декадном прогнозе при моделировании динамических рядов данных). В целом климатология уже давно является наукой о данных (и о выявлении закономерности в данных), поэтому в ней применяется большинство существующих методов статистического анализа данных.

Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571(и всемерной поддержке Физтех-Союза)

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Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

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Оксана Ласкина
2 часа назад
Rii, Это все опять приблизительно. Согласна, что это не одна цифра, помножая на которую, мы узнаем возраст собак. С человеком-то не так все

Биологи нашли точную формулу для пересчета возраста собак в человеческийБиологи нашли точную формулу для пересчета возраста собак в человеческий

Вячеслав
3 часа назад
Чепуха какая-то. Дети тут не причем. Там дается какая-то абстракция со своей неоднозначной установкой плохой- хороший.

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

A_X_L
4 часа назад
Yura, О, да у нас тут учёный из НАССА появился😀

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

Александр Березин
5 часов назад
Dmitr, простите, вы веткой комментариев ошиблись. Здесь речь об этом вообще не шла. Да и не идет.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Valentine Nazarov
6 часов назад
alexey, человек - это всего лишь поляризованные мембраны, ионные каналы и ацетилхолин. Вопрос закрыт 😂

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Адитья Ом
6 часов назад
Бред полнейший. Чувства и эмоции могут быть только у тех у кого есть живое тело, кого родила мать.

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Анна Франскевич
7 часов назад
Анна, Благо общий паттерн поведения влияющего на выбор начинает формироваться с первого дня рождения. Если ребенок растет в доброй, любящей семье,

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Анна Франскевич
7 часов назад
Иван, Дети в таком возрасте без соответствующего опыта и обучения, при всем желании ученых, технически не могут понять последствия того или иного

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Dmitr Sha
8 часов назад
Александр, да и чем стрелять известно уж не первую пятилетку как. Вопрос только С ЧЕГО https://youtu.be/CHqrzPAni58

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Иван Колупаев
12 часов назад
Анна, в эксперименте проверяли достаточно конкретный навык - склонность помогать или мешать окружающим. Например переводить старушек через

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Анна Франскевич
13 часов назад
Странный эксперимент. В природе в принципе не существует понятия хорошо или плохо. А все остальные социальные взаимодействия и в том числе мораль,

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

володимир Кузнецов
13 часов назад
Это же Борисов, вы чего? Это тот человек который развивал беспилотную авиацию перед сво, тот кто просрал всю армейскую связь, он сбежал в Роскосмос

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

1 2
15 часов назад
О, так ты разобрался что к чему? Ну и, магма почему не течёт?

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

1 2
15 часов назад
А мне нравится, это содержание метана в адсорбенте - процентов 30 по массе, очень хороший показатель! Хотя сама идея требует периодической замены

Новый углеродный адсорбент повысит эффективность хранения сжиженного природного газаНовый углеродный адсорбент повысит эффективность хранения сжиженного природного газа

Yura Mochkov
15 часов назад
1, а почему, ты, даже начало статьи "профукал..", и задаёшь, максимально глупый вопрос; при этом, строя из себя - учёного из Насса... P. S. прочти начало

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

Иван Колупаев
16 часов назад
Сергей, https://vk.com/video112859308_170140013 "сервера гугла" тоже такие люди.

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Пётр Еремеев
17 часов назад
Сергей, насчёт "подороже" это как? Подороже можно технологию продать или изобретение. А фундаментальные знания бесценны потому, что задаром. И по

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Сергей Кротов
17 часов назад
Да соседи твари!

Ученые определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна влияют на самочувствиеУченые определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна влияют на самочувствие

Daemon Angel
17 часов назад
Бред сивой кобылы , это не учёные а шарлаианы ...

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Пётр Еремеев
18 часов назад
Напишите, пожалуйста, как по вашему, может ли материальное тело обогнать свет в вакууме?

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