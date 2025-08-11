О мероприятии

Задача: в одном царстве к принцессе сватаются тысяча женихов. Один за другим они приходят знакомиться, и сразу после ей нужно решить — соглашаться на свадьбу или прогнать жениха навсегда. Если в итоге принцесса не выберет лучшего жениха, она с горя уйдет в монастырь…Оказывается, существует стратегия, которая дает принцессе шанс успеха около 37%. Это удивительно — ведь у невесты нет никакой информации, кроме количества женихов. На лекции популяризатор и преподаватель математики Ваня Яковлев переоткроет эту стратегию и докажет, что она оптимальна. Кроме того, что задача о невесте заложила основы целого раздела в теории вероятностей и теории игр, она вовсе не отвлеченная — в жизни часто приходится выбирать на ходу — согласиться на лучшее предложение, найти самую дешевую заправку по пути или определиться с планами на будущее. Эта лекция для тех, кто ищет новый способ решения задач в повседневной жизни.