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25 июля, 07:47
Адель Романенкова
8

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

❋ 5.3

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, полученное с помощью Европейской южной обсерватории, в движении
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, полученное с помощью Европейской южной обсерватории, в движении / © ESO/O. Hainaut

Когда в 2017 году через Солнечную систему пролетел знаменитый Оумуамуа, его обнаружили лишь «на отлете» — он тогда уже удалялся от нас. С полной уверенностью о нем можно сказать по большому счету две вещи: то, что он прибыл из межзвездного пространства, и то, что он имеет необыкновенно вытянутую форму. Первое ясно по гиперболической траектории, второе — по изменениям блеска объекта: он в полете вращался вокруг продольной оси.

Многочисленные изображения Оумуамуа в качестве длинного камня — художественные, это лишь предполагаемая его внешность, на самом деле вблизи мы его не видели. До сих пор ученые ищут достаточно убедительное объяснение тому, как в космосе астероид либо, допустим, отколовшийся планетный обломок мог получиться таким продолговатым.

В довершение всего в какой-то момент Оумуамуа внезапно оказался гораздо дальше, чем должен был по расчетам, то есть ускорился. По основной версии, это редкий пример «темной кометы», то есть «высохшей», но еще сохраняющей в себе немного летучих веществ, которые спорадически извергаются. Значит, эта длинная комета должна была «высохнуть» возле родного солнца, а затем покинуть свою систему и после долгих блужданий среди звезд оказаться в наших окрестностях.

Но некоторые ученые считают, что попытки найти всему этому естественное объяснение слишком сложны и на самом деле Оумуамуа может оказаться артефактом внеземной цивилизации — уже неуправляемым космическим мусором. Эту идею особенно активно отстаивает известный ученый Абрахам Леб, который за столь смелую логику прославился как «enfant terrible Гарвардской астрофизики».

Теперь он вместе с коллегами из исследовательского проекта Initiative for Interstellar Studies изучил недавно обнаруженный, уже третий (после кометы 2I/Борисова) межзвездный объект 3I/ATLAS. Напомним, он открыт 1 июля 2025 года и на сегодня считается кометой, потому что вокруг наблюдается кома и даже подобие короткого хвоста. В статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, ученые собрали целый список довольно любопытных фактов об этом объекте.

Межзвездный объект 3I/ATLAS на снимках телескопа «Хаббл» / © David Jewitt/NASA/ESA/Space Telescope Science Institute (STScI)

Во-первых, его траектория, можно сказать, почти лежит в плоскости эклиптики — той плоскости, в которой планеты Солнечной системы обращаются вокруг нашей звезды. Наклон по отношению к этой плоскости, по опубликованным данным, составляет всего пять градусов. Ученые заверили, что это само по себе уже редчайшее совпадение.

При этом объект летит ретроградно, то есть не в направлении движения планет по своим орбитам, а «против течения» — как бы навстречу им. Вероятность случайного сочетания таких обстоятельств в космосе исследователи оценили в две сотых доли процента.

Во-вторых, по ходу движения 3I/ATLAS близко пролетит мимо трех планет: Венеры, Марса и Юпитера. Астрофизики напомнили, что сближения с планетами в космонавтике используются для придания зонду ускорения, это называется гравитационным маневром. Шансы сразу на три таких «удачных» сближения составляют 0,005 процента, отмечается в статье. 

При этом, рассуждают авторы гипотезы, все как будто «нарочно» рассчитано для того, чтобы минимизировать возможность наблюдения предполагаемой кометы с Земли. К примеру, она прилетела из направления окрестностей нашего галактического центра, где в плотном скоплении ярких звезд легко не заметить маленький движущийся объект. К тому же в момент предстоящего максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем, 29 октября, наша планета будет по другую сторону своей орбиты.

Кроме того, ученые обратили внимание, что размеры объекта оценивают приблизительно в 20 километров. По их подсчетам, вероятность выброса такого крупного небесного тела из другой звездной системы и его прилета к нам тоже подозрительно мала. Наконец, даже насчет комы и хвоста астрофизики выразили некоторые сомнения: они полагают, что это может оказаться просто размытием изображения при съемке быстро летящего объекта.

Ученые подчеркнули, что абсолютно не утверждают искусственное происхождение 3I/ATLAS как факт, но считают неправильным полностью исключать такую возможность. Они призвали принять собранные данные во внимание даже в случае, если будет доказана естественность объекта: чтобы в будущем из-за заведомого предубеждения не упустить шанс совершить открытие, которое изменит историю человечества.

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Адель Романова
190 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
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Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
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