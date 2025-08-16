Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»
Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 произвела фурор в ракетостроении. Снизив стоимость запусков, она открыла новую страницу в освоении космоса и доказала возможность создания подобных систем. Вследствие этого сегодня мы видим множество стартапов с аналогичными разработками. Однако еще в 1980-е годы в СССР существовал проект многоразовой ракеты.
В начале 1980-х годов началась разработка одной из самых передовых космических концепций — многоразовой транспортной системы «Энергия-2» (также известной как «Ураган»). Она задумывалась как двухступенчатая тяжелая ракета-носитель с полностью возвращаемыми элементами, что должно было сделать ее экономически более выгодной по сравнению с одноразовыми системами.
Конструкция и особенности
«Энергия-2» включала:
- четыре боковых ускорителя первой ступени с керосиновыми двигателями. Они должны были либо приземляться с помощью парашютов, либо совершать посадку на аэродром подобно центральному блоку. После отделения они предполагались к повторному использованию;
- вторую ступень в виде орбитального космолета, внешне напоминавшего «Буран», но с рядом отличий.
Космолет должен был оснащаться тремя маршевыми двигателями и системой коррекции орбиты, иметь размах крыльев около 26 метров и грузоподъемность до 40 тонн. Нижняя часть корпуса проектировалась с усиленной теплозащитой, рассчитанной на нагрев до 1500 °C при входе в атмосферу. После выполнения миссии космолет должен был автономно возвращаться на Землю, совершая посадку на обычный аэродром с укрепленной взлетно-посадочной полосой.
Некоторые идеи проекта перекликались с последующими разработками, включая многоразовый ускоритель (МРУ) «Байкал», созданный для ракеты-носителя «Ангара» в ГКНПЦ им. Хруничева совместно с НПО «Молния».
Судьба проекта
К концу 1980-х годов проект находился на стадии эскизных проработок, но с распадом СССР работы были свернуты. Несмотря на это, «Энергия-2» остается показателем того, что советская космонавтика стремилась к созданию многоразовых космических систем задолго до их реализации в других странах.
