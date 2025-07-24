Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Большинство мужчин с возрастом сталкиваются с болезнью, которая не дает им нормально спать по ночам и без лечения заканчивается постоянным неконтролируемым мочеиспусканием малыми порциями. Ранее существовавшие способы ее лечения несли с собой риски для мужской половой функции и даже способности иметь детей. О том, как изменилась ситуация в последние годы, и почему современные подходы позволяют эффективно лечить болезнь без серьёзных побочных эффектов, мы поговорили с врачом-урологом, андрологом, главным специалистом «СМ-Клиника» Владимиром Степановым.

— Научные исследования и медицинские рекомендации дают самые разные данные по количеству мужчин, которые страдают от аденомы простаты. В одних источниках указывается, что заболевание встречается у 30% мужчин, в других — у 76%. В чем дело? Может быть, такие разные значения потому, что порог аденомы простаты где-то указывается в 20 кубических сантиметров, а где-то в 30 и 40?

Владимир Степанов: — Вероятность получить это заболевание существенно меняется с возрастом. Первые изменения могут начаться уже после 35 лет, а к 50 годам риск существенно возрастает. К 80 годам признаки аденомы простаты выявляются примерно у 90% мужчин. Поэтому в разных возрастных группах статистика действительно может значительно отличаться.

Норма объема простаты с медицинской точки зрения — 20-25 кубических сантиметров. Если объем больше, уже можно говорить, что идет формирование аденоматозных клеток. Это доброкачественное разрастание, не рак, но и оно небезвредно.

На первом этапе разрастание происходит незаметно для пациента. Симптомы появляются, когда увеличенная предстательная железа начинает сдавливать мочеиспускательный канал. Мочевой пузырь пытается компенсировать это воздействие — «продавить» помеху, давлением обеспечить полное опорожнение, когда моча, пусть и с трудом, но может его покинуть. Затем аденома становится больше, и начинаются уже изменения мочевого пузыря — он увеличивается в объеме и опорожняется уже не полностью.

Слева схематически показана ситуация с нормальным объемом простаты, она не мешает мочевому пузырю (bladder на схеме). Справа показаны последствия аденомы простаты: отток мочи из мочевого пузыря серьезно затрудняется / © Wikimedia Commons

Если лечение не проводится и на этой стадии (что редкость), со временем мочевой пузырь перестает справляться, и развивается состояние, при котором моча начинает выделяться постоянно — малыми порциями, самопроизвольно, что серьезно снижает качество жизни мужчины. Особенно острой проблема становится, например, после полового акта — порой начать мочеиспускание не получается даже при сильных позывах. И хотя напрямую аденома простаты не влияет на эрекцию, ухудшается общее психологическое состояние мужчины — появляются тревожность, неуверенность в себе, что может негативно сказаться на либидо.

Физиологически эректильная функция больше зависит от состояния сосудов, поэтому проблемы с ней чаще связаны с нарушением кровообращения. Однако психологический компонент также играет значительную роль в мужском здоровье.

Разрастание ткани простаты требует времени, поэтому большинство случаев аденомы простаты и обнаруживается после 50 лет. Но процесс может начаться и раньше.

— Обычно врачи рекомендуют бороться с заболеваниями до того, как они примут тяжелую форму. Можно ли так действовать с аденомой простаты?

— До недавнего времени — не особенно. Основным способом лечения считалась лазерная абляция, которая долгое время была «золотым стандартом». Во время нее мужчине через уретру вводили тончайшую трубку, лазер через рабочий канал удалял аденоматозные клетки. Технология была большим шагом вперед — без разрезов, с коротким восстановительным периодом, но все же не без недостатков. Например, лазерную абляцию не применяли при небольших размерах аденомы. То есть на ранних стадиях заболевания его не использовали и, как правило, назначали уже людям с серьезными проблемами с мочеиспусканием.

Была у лазерной процедуры еще одна проблема. При ней часто повреждалась шейка мочевого пузыря, из-за чего сперма при эякуляции не выходила наружу, а попадала в мочевой пузырь. Естественно, для мужчин, которые еще не завели детей, это проблема.

Но даже в тех случаях, когда репродуктивные планы не актуальны, отсутствие привычных признаков эякуляции может вызывать психологический дискомфорт. Половая сфера у мужчин чувствительна к любым переменам, и такие изменения зачастую негативно влияют на самооценку и общее качество жизни.

— Вы сказали «до недавних пор». А сейчас?

— Сейчас ситуация изменилась. Около десятка лет назад была разработана технология Rezum, при которой для лечения аденомы простаты используют водяной пар. В «СМ-Клиника» мы начали применять ее с июля 2024 года — скоро будет ровно год. И без ложной скромности можем сказать, что обладаем самым большим опытом применения Rezum в России.

Лично я провёл уже 115 таких малоинвазивных процедур. И сейчас мы с вами разговариваем буквально в перерыве между операциями. Следующий пациент — гражданин Австралии, который решил пройти процедуру у нас перед возвращением домой.

Часть оборудования, используемого при операциях по новой технологии / © СМ-Клиника

Rezum подходит даже для тех пациентов, у кого аденома простаты пока не достигла больших размеров — в диапазоне 30–40 кубических сантиметров. Это как раз тот случай, когда можно вмешаться на ранней стадии, не дожидаясь серьезных нарушений мочеиспускания.

Rezum эффективно заменяет и прежние технологии — например, лазерную абляцию — при этом не затрагивает шейку мочевого пузыря. А значит, исключается риск ретроградной эякуляции, когда сперма во время оргазма попадает не наружу, а в мочевой пузырь. Это особенно важно для мужчин, которые планируют отцовство.

Примечательно, что совсем недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило использование Rezum при аденоме простаты объемом до 150 кубических сантиметров. В России пока такие рекомендации в стадии разработки, но сам факт подтверждает эффективность и безопасность процедуры не только при малых, но и при очень больших объемах простаты.

— А разрастание простаты до 150 кубических сантиметров бывает редко?

— Почему же, такие случаи вовсе не редкость. Бывает и больше. У меня лично с новой процедурой была практика и при объеме 200, а мировой рекорд — 250 кубических сантиметров, этот случай был в Каире. Конечно, в особо запущенных случаях терапия ведется не один раз. Но даже в таких ситуациях Rezum остается эффективным и позволяет достичь значительного улучшения состояния пациента без открытого хирургического вмешательства.

— Расскажите, как проходит само лечение. Что ожидает пациента?

— В целом, как многие малоинвазивные операции. Пациент проходит предоперационную подготовку, сдает ряд анализов, после чего его приглашают на операцию. Процедура проводится под местной анестезией, без общего наркоза и занимает около 15 минут.

Операция проводится без разрезов: горячий пар подается через тонкий эндоскоп, введенный в уретру, и воздействует на ткани аденомы простаты, разрушая их. После этого мы ставим человеку уретральный катетер для отведения мочи. При умеренных размерах аденомы катетер остается примерно на трое суток. Отвод из катетера идет в герметичный мешочек у ноги — он незаметный. Бывали случаи, когда люди после операции буквально на следующий день шли на совещание с ним под брюками без каких-либо проблем.

Врач во время операции по технологии Rezum / © СМ-Клиника

Кстати, об анестезии. Не секрет, что у пожилых мужчин часто бывают проблемы с сердцем и сосудами. В таких случаях анестезиологи вполне обоснованно отказываются от общего наркоза: слишком высок риск, что пациент просто не проснется. И при традиционных способах лечения аденомы это становилось серьезным препятствием — операцию откладывали, риски росли.

А Rezum может проводиться без общей анестезии, только под местной, которая доступна и людям с болезнями сердца и сосудов. Это значит, что мы можем помочь даже тем пациентам, кому раньше просто не могли предложить полноценное хирургическое лечение. Более того, сама процедура переносится легко, без нагрузки на сердце и общее состояние.

Первые результаты чувствуются уже через две недели, а через три месяца в большинстве случаев все симптомы исчезают.

— Бывают ли люди, которым такое лечение противопоказано?

— Определенный список противопоказаний есть, но он во многом обсуждаемый. Например, при наличии гидравлического фаллопротеза операцию следует проводить с осторожностью. Однако практика показывает, что даже в таких случаях вмешательство возможно и может быть выполнено успешно.

Абсолютное противопоказание есть только одно: если у человека идет воспалительный процесс в мочеполовой системе. Но это временное ограничение: воспаление в любом случае требует лечения, поскольку само по себе опасно для здоровья. После того как острое состояние будет купировано, к вопросу об операции можно вернуться.

— Ваш способ лечения повреждает клетки аденомы простаты, но не саму простату. Это, с одной стороны, хорошо, учитывая ее важность, с другой — а как конкретно это происходит? Как пар «понимает», что вот эти клетки надо уничтожать, потому что они аденоматозные, а вот эти, рядом — нет, потому что это уже сама работающая часть простаты?

— Это хороший вопрос. Облако пара распространяется на два кубических сантиметра и при правильном выполнении процедуры не затрагивает ткань простаты.

В случае с паровой абляцией аденомы простаты важный момент в том, что у пара со строго определенной температурой (+103 градуса) как раз очень ограниченный район поражения клеток. Вот он разрушил непосредственно те, с которыми контактировал, и все, потерял температуру, его же немного, тепло он отдает быстро. Это и позволяет опытному специалисту контролировать район, где поражаются клетки и не трогать здоровую часть предстательной железы.

— Если с описанным вами способом лечения все так хорошо, почему на практике он не самый массовый?

— Технология действительно перспективная, но ее широкое распространение требует времени. За прошедший год мы закупили необходимое оборудование, организовали обучение специалистов, в том числе с участием зарубежных экспертов. Сейчас несколько врачей находятся в процессе подготовки — а значит, количество операций постепенно будет расти.

6 марта 2025 года мы провели научно-практическую конференцию, на которой рассказывали о результатах лечения с помощью Rezum. Доклады вызвали большой интерес среди урологов из разных регионов России. Сегодня к технологии начинают присматриваться не только частные, но и государственные клиники. Да, в госсекторе внедрение новых подходов занимает больше времени, но процесс уже запущен. У Rezum определенно есть большое будущее.

— Мы как научно-популярное издание не могли не заинтересоваться научной стороной проблемы. Но так и не нашли в научной литературе работающих объяснений того, почему возникает аденома простаты. Только в одной работе народность цимане из амазонских джунглей показала крайне низкую частоту такой болезни — больше 40 кубических сантиметров у них только у 0,56% населения, это в 36 раз меньше, чем в США. Как вы думаете, могут ли такие наблюдения по народам вне современной цивилизации указать путь к лечению?

— Ученых тут можно понять. Провести исследование аденомы простаты у амазонских индейцев — это красиво: необычный материал для научной работы, экзотика. Можно ли из этого сделать какие-то конкретные выводы, почему так получилось у амазонских индейцев, а у нас хуже? С практической точки зрения — нет.

— Да, авторы работы не пришли ни к какому выводу о причинах.

— Тут еще стоит учитывать антропометрические параметры разных популяций. Амазонские индейцы — народ невысокий [средний рост мужчин цимане — 162,3 сантиметра, прим. ред.] А у людей меньшего роста, как правило, и внутренние органы имеют иные размеры, включая органы мочеполовой системы. Так что неудивительно, что и объём простаты у них в среднем меньше.

Причины аденомы простаты настолько неясны даже в наши дни, что часто идут споры о том, с какой частотой встречается это явление в разных районах одной и той же страны. В исследовании 2015 года для Китая распространенность этой болезни среди всего мужского населения разнится от трети до двух третей, причины таких различий неясны / © Wenying Wang et al.

А вообще я скажу так: тот, кто установит причину, по которой возникает аденома простаты, получит Нобелевскую премию, это безусловно. Потому что, если мы знаем механизм, мы можем на него воздействовать и предупреждать болезнь. Причем болезнь крайне неприятную: напомню, что к 80 годам с ней сталкиваются до 90% мужчин. Такое открытие стало бы настоящим прорывом и благом для человечества.

Но объективно говоря, пока мы далеки от такого понимания. И я лично очень рад, что у нас есть возможность лечить людей от этого заболевания прямо сейчас. Не дожидаясь получения Нобелевской премии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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