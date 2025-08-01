Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

В эпоху высоких технологий и информационных войн крайне необходимо изучать, анализировать и предотвращать влияние деструктивных процессов на население страны. Исследование, посвященное уязвимости московских студентов к информационной антироссийской пропаганде, провели ученые Плехановского университета.

Культурный код, традиции, модель поведения, культурно-историческая память – эти и другие факторы являются основой национальной и культурной идентичности страны, – считают ученые. В рамках этого направления исследователи провели масштабное социологическое исследование информационной уязвимости студентов Москвы к антироссийской пропаганде, в результате которого созданы базы данных анкетирования студенчества по категориям показателей «Информационная уязвимость студентов», «Культурный код в условиях информационной войны», «Социальная напряженность в студенческой среде», «Образ России и ее достижений».

Социологическое исследование позволило провести анализ информационной уязвимости студентов к антироссийской пропаганде на основе выявления устойчивых структур их восприятия социально-политических явлений, образа и достижений страны, национальной культуры и традиционных ценностей. Социологическая диагностика проводилась на основе определения индикаторов, характеризующих процесс ее изменения, и параметров, определяющих условия ее существования. В качестве основного индикатора информационной уязвимости студенческой молодежи определено ценностно-рефлексивное (осознанное) отношение к России и ее культуре. Среди основных параметров – место патриотизма в повседневных практиках студенчества региона и роль культурно-образовательного пространства в формировании информационной защищенности студенчества от антироссийских нарративов.

Полученные данные свидетельствуют, что почти половина опрошенных студентов (53%) осознают, что являются наиболее уязвимой целевой аудиторией к антироссийской пропаганде. При этом, исследуя повседневные практики взаимодействия с информационной средой, ученые фиксируют, что групповая структура студенческой молодежи неоднородна. Несмотря на то, что среди молодых людей преобладает доля тех, кто внимательно относится к информационному контенту (58%), преимущественно доверяя официальным источникам, практически четверть проявляют доверие иностранным агентам и западной версии истории России (23%).

В то же время ученые указывают на группу студентов, которые не доверяют ни одному из источников и информации и не определились в отношении иностранных агентов (19%). Фиксируемые тенденции указывают на латентный характер информационной уязвимости молодежи и необходимость своевременного выявления проблемных зон в особых условиях развития информационного пространства.

Результаты исследования и созданная учеными база данных будут использованы органами государственной власти и информационно-экспертными центрами при разработке программ и планов сохранения традиционных ценностей, национального социокультурного кода, отечественной культуры в системе образования в условиях информационных вызовов.

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