Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде
В эпоху высоких технологий и информационных войн крайне необходимо изучать, анализировать и предотвращать влияние деструктивных процессов на население страны. Исследование, посвященное уязвимости московских студентов к информационной антироссийской пропаганде, провели ученые Плехановского университета.
Культурный код, традиции, модель поведения, культурно-историческая память – эти и другие факторы являются основой национальной и культурной идентичности страны, – считают ученые. В рамках этого направления исследователи провели масштабное социологическое исследование информационной уязвимости студентов Москвы к антироссийской пропаганде, в результате которого созданы базы данных анкетирования студенчества по категориям показателей «Информационная уязвимость студентов», «Культурный код в условиях информационной войны», «Социальная напряженность в студенческой среде», «Образ России и ее достижений».
Социологическое исследование позволило провести анализ информационной уязвимости студентов к антироссийской пропаганде на основе выявления устойчивых структур их восприятия социально-политических явлений, образа и достижений страны, национальной культуры и традиционных ценностей. Социологическая диагностика проводилась на основе определения индикаторов, характеризующих процесс ее изменения, и параметров, определяющих условия ее существования. В качестве основного индикатора информационной уязвимости студенческой молодежи определено ценностно-рефлексивное (осознанное) отношение к России и ее культуре. Среди основных параметров – место патриотизма в повседневных практиках студенчества региона и роль культурно-образовательного пространства в формировании информационной защищенности студенчества от антироссийских нарративов.
Полученные данные свидетельствуют, что почти половина опрошенных студентов (53%) осознают, что являются наиболее уязвимой целевой аудиторией к антироссийской пропаганде. При этом, исследуя повседневные практики взаимодействия с информационной средой, ученые фиксируют, что групповая структура студенческой молодежи неоднородна. Несмотря на то, что среди молодых людей преобладает доля тех, кто внимательно относится к информационному контенту (58%), преимущественно доверяя официальным источникам, практически четверть проявляют доверие иностранным агентам и западной версии истории России (23%).
В то же время ученые указывают на группу студентов, которые не доверяют ни одному из источников и информации и не определились в отношении иностранных агентов (19%). Фиксируемые тенденции указывают на латентный характер информационной уязвимости молодежи и необходимость своевременного выявления проблемных зон в особых условиях развития информационного пространства.
Результаты исследования и созданная учеными база данных будут использованы органами государственной власти и информационно-экспертными центрами при разработке программ и планов сохранения традиционных ценностей, национального социокультурного кода, отечественной культуры в системе образования в условиях информационных вызовов.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Рейтинг колонизации Солнечной системы
10 самых больших телескопов
Вопросы читателей (ч. 2)
Виктор Амбарцумян — переоткрытие астрофизики
«Сармат»: что изменится в мире после принятия на вооружение новой межконтинентальной ракеты?
Кому принадлежит Луна
«Грач» против «Бородавочника»: российские амбиции vs американские реалии
Космонавты в Сети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии