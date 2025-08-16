Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Генеральный директор SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял, что колонизация Красной планеты — это вопрос выживания человечества как вида. Но действительно ли колония на Марсе способна спасти нас от глобальных катастроф?

Художественная визуализация возможной марсианской колонии: жилые купола, системы жизнеобеспечения и транспортная инфраструктура на поверхности Красной планеты / © Midjourney, авторская визуализация

1. Астероидная опасность и извержения супервулканов

В истории Земли произошло пять крупных массовых вымираний, каждое из которых унесло более 70 % биоразнообразия. Причинами таких катастроф становились падения крупных астероидов или извержения супервулканов. Одно из таких событий произошло 66 миллионов лет назад и связывается с падением астероида диаметром 10–15 километров. Удар пришелся на область современного полуострова Юкатан в Мексике, где образовался кратер Чиксулуб. В результате исчезло около 75 % видов морских и наземных животных, включая динозавров. Подобный сценарий возможен и в будущем.

Сегодня предпринимаются попытки минимизировать астероидную угрозу. В 1998 году Конгресс США инициировал программу Spaceguard Survey, целью которой было обнаружить к 2008 году 90 % околоземных астероидов диаметром более 1 километра. Благодаря этой инициативе были открыты и поставлены на учет тысячи астероидов, и мониторинг продолжается до сих пор. Возникает следующий вопрос: что делать в случае обнаружения потенциально опасного объекта? Рассматриваются разные варианты — от применения ядерного заряда до изменения траектории с помощью столкновения. Наиболее реальным сегодня считается именно последний метод: 26 сентября 2022 года аппарат DART успешно столкнулся с астероидом Диморф, изменив его орбитальный период. Таким образом человечество приблизилось к созданию системы мониторинга и реагирования на астероидную опасность.

Но если с астероидами у нас уже есть первые инструменты защиты, то с извержениями супервулканов ситуация куда сложнее. На Земле известно около 20 супервулканов. И хотя ученые могут прогнозировать вероятность их активности, эффективных способов предотвратить извержение пока не существует. Глобальная катастрофа, вызванная падением астероида или серией извержений, способна уничтожить более 90 % жизни на Земле. К счастью, такие события крайне редки: они могут произойти через десятки тысяч лет, а могут и через миллионы.

2. Пандемия

В период 1346–1353 годов человечество пережило самую смертоносную пандемию в истории — бубонную чуму («Черную смерть»), которая унесла 75–200 миллионов жизней, то есть до 60 % населения Европы и значительную часть жителей Азии.

Повторение подобного сценария возможно из-за ускоренной урбанизации, глобальной мобильности населения и роста устойчивости патогенов к антибиотикам. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вопрос заключается не в том, произойдет ли новая пандемия, а в том, когда именно и насколько эффективно мировое сообщество сможет к ней подготовиться. История показывает, что пандемии повторяются, но сегодня у человечества гораздо больше инструментов для борьбы с ними.

3. Ядерная война

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая — палками и камнями». Эта фраза наглядно показывает разрушительный потенциал ядерного оружия.

Современные данные подтверждают эти опасения. По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году в мире насчитывалось около 12 500 ядерных боеголовок, из которых примерно 3 700 находились в развернутом состоянии и готовы к немедленному применению. По данным Bulletin of the Atomic Scientists, в 2024 году стрелки «Часов Судного дня» были переведены на отметку 90 секунд до «ядерной полуночи». Причины — эскалация региональных конфликтов с участием ядерных держав, разрушение системы договоров о контроле вооружений и развитие новых видов стратегического оружия. Эксперты подчеркивают: мир балансирует на грани, где одна ошибка или просчет могут привести к катастрофе.

И как колония на Марсе поможет с этими угрозами?

Астероидная опасность. На данный момент не обнаружено крупного астероида, который бы угрожал Земле, но его появление вполне возможно. Развитие технологий обнаружения и отклонения астероидов — более рациональный путь, чем попытки создать «резервную копию» человечества на Марсе.

Извержения супервулкана. В отличие от астероидной угрозы, извержение супервулкана остается абсолютно непредсказуемым событием. Например, в отношении Йеллоустоунского супервулкана в США существуют разные прогнозы: по одним он может активизироваться в ближайшие десятилетия, по другим — лишь через сотни тысяч лет, а может и вовсе не извергнуться. Нужна ли в таком случае колония на Марсе? Вероятнее всего, нет. Современные технологии уже позволяют строить подземные бункеры с замкнутыми системами жизнеобеспечения, включая регенерацию воды и воздуха, а также гидропонные фермы для выращивания пищи. Такие убежища, многие из которых реально существуют, способны обеспечить выживание человечества даже при глобальной катастрофе.

Пандемия. Вспышки пандемий происходили и будут происходить. Они могут унести огромное количество жизней, но человечество как вид выживало и будет выживать. С учетом уровня медицины можно рассчитывать на создание лекарств и вакцин против новых болезней. При этом колония на Марсе никак не станет спасением от пандемии — угроза остается общей.

Ядерная война. Сценарии могут варьироваться от локальных ударов до глобального обмена ядерными ударами, включая активацию автоматизированных систем вроде «Мертвой руки». Однако подземные бункеры и удаленные острова дают шанс на выживание части населения. Скорее всего, человечество переживет катастрофу и восстановится. Колония на Марсе в этом случае не станет универсальным решением — точно так же, как и в предыдущих случаях.

Искусственный интеллект. Еще одна потенциальная угроза связана с развитием ИИ. Сценарии его будущего непредсказуемы: он может стать спасением или угрозой. Но если человечество не сумеет справиться с ним на Земле, вряд ли колония на Марсе станет защитой. Более того, при освоении Красной планеты ИИ будет активно использоваться, что означает возможность повторения рисков и там.

Итог

Подводя итоги, можно сказать, что колония на Марсе не сыграет ключевой роли в выживании человечества. Она не защитит нас от астероидов, супервулканов, пандемий, ядерной войны или угроз, связанных с искусственным интеллектом. Однако Марс может стать своеобразной «подушкой безопасности» — дополнительным шансом для сохранения цивилизации.

Но главная причина, по которой стоит колонизировать Красную планету, куда интереснее. Об этом — в следующей статье.