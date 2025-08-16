Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?
Генеральный директор SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял, что колонизация Красной планеты — это вопрос выживания человечества как вида. Но действительно ли колония на Марсе способна спасти нас от глобальных катастроф?
1. Астероидная опасность и извержения супервулканов
В истории Земли произошло пять крупных массовых вымираний, каждое из которых унесло более 70 % биоразнообразия. Причинами таких катастроф становились падения крупных астероидов или извержения супервулканов. Одно из таких событий произошло 66 миллионов лет назад и связывается с падением астероида диаметром 10–15 километров. Удар пришелся на область современного полуострова Юкатан в Мексике, где образовался кратер Чиксулуб. В результате исчезло около 75 % видов морских и наземных животных, включая динозавров. Подобный сценарий возможен и в будущем.
Сегодня предпринимаются попытки минимизировать астероидную угрозу. В 1998 году Конгресс США инициировал программу Spaceguard Survey, целью которой было обнаружить к 2008 году 90 % околоземных астероидов диаметром более 1 километра. Благодаря этой инициативе были открыты и поставлены на учет тысячи астероидов, и мониторинг продолжается до сих пор. Возникает следующий вопрос: что делать в случае обнаружения потенциально опасного объекта? Рассматриваются разные варианты — от применения ядерного заряда до изменения траектории с помощью столкновения. Наиболее реальным сегодня считается именно последний метод: 26 сентября 2022 года аппарат DART успешно столкнулся с астероидом Диморф, изменив его орбитальный период. Таким образом человечество приблизилось к созданию системы мониторинга и реагирования на астероидную опасность.
Но если с астероидами у нас уже есть первые инструменты защиты, то с извержениями супервулканов ситуация куда сложнее. На Земле известно около 20 супервулканов. И хотя ученые могут прогнозировать вероятность их активности, эффективных способов предотвратить извержение пока не существует. Глобальная катастрофа, вызванная падением астероида или серией извержений, способна уничтожить более 90 % жизни на Земле. К счастью, такие события крайне редки: они могут произойти через десятки тысяч лет, а могут и через миллионы.
2. Пандемия
В период 1346–1353 годов человечество пережило самую смертоносную пандемию в истории — бубонную чуму («Черную смерть»), которая унесла 75–200 миллионов жизней, то есть до 60 % населения Европы и значительную часть жителей Азии.
Повторение подобного сценария возможно из-за ускоренной урбанизации, глобальной мобильности населения и роста устойчивости патогенов к антибиотикам. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вопрос заключается не в том, произойдет ли новая пандемия, а в том, когда именно и насколько эффективно мировое сообщество сможет к ней подготовиться. История показывает, что пандемии повторяются, но сегодня у человечества гораздо больше инструментов для борьбы с ними.
3. Ядерная война
Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая — палками и камнями». Эта фраза наглядно показывает разрушительный потенциал ядерного оружия.
Современные данные подтверждают эти опасения. По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году в мире насчитывалось около 12 500 ядерных боеголовок, из которых примерно 3 700 находились в развернутом состоянии и готовы к немедленному применению. По данным Bulletin of the Atomic Scientists, в 2024 году стрелки «Часов Судного дня» были переведены на отметку 90 секунд до «ядерной полуночи». Причины — эскалация региональных конфликтов с участием ядерных держав, разрушение системы договоров о контроле вооружений и развитие новых видов стратегического оружия. Эксперты подчеркивают: мир балансирует на грани, где одна ошибка или просчет могут привести к катастрофе.
И как колония на Марсе поможет с этими угрозами?
Астероидная опасность. На данный момент не обнаружено крупного астероида, который бы угрожал Земле, но его появление вполне возможно. Развитие технологий обнаружения и отклонения астероидов — более рациональный путь, чем попытки создать «резервную копию» человечества на Марсе.
Извержения супервулкана. В отличие от астероидной угрозы, извержение супервулкана остается абсолютно непредсказуемым событием. Например, в отношении Йеллоустоунского супервулкана в США существуют разные прогнозы: по одним он может активизироваться в ближайшие десятилетия, по другим — лишь через сотни тысяч лет, а может и вовсе не извергнуться. Нужна ли в таком случае колония на Марсе? Вероятнее всего, нет. Современные технологии уже позволяют строить подземные бункеры с замкнутыми системами жизнеобеспечения, включая регенерацию воды и воздуха, а также гидропонные фермы для выращивания пищи. Такие убежища, многие из которых реально существуют, способны обеспечить выживание человечества даже при глобальной катастрофе.
Пандемия. Вспышки пандемий происходили и будут происходить. Они могут унести огромное количество жизней, но человечество как вид выживало и будет выживать. С учетом уровня медицины можно рассчитывать на создание лекарств и вакцин против новых болезней. При этом колония на Марсе никак не станет спасением от пандемии — угроза остается общей.
Ядерная война. Сценарии могут варьироваться от локальных ударов до глобального обмена ядерными ударами, включая активацию автоматизированных систем вроде «Мертвой руки». Однако подземные бункеры и удаленные острова дают шанс на выживание части населения. Скорее всего, человечество переживет катастрофу и восстановится. Колония на Марсе в этом случае не станет универсальным решением — точно так же, как и в предыдущих случаях.
Искусственный интеллект. Еще одна потенциальная угроза связана с развитием ИИ. Сценарии его будущего непредсказуемы: он может стать спасением или угрозой. Но если человечество не сумеет справиться с ним на Земле, вряд ли колония на Марсе станет защитой. Более того, при освоении Красной планеты ИИ будет активно использоваться, что означает возможность повторения рисков и там.
Итог
Подводя итоги, можно сказать, что колония на Марсе не сыграет ключевой роли в выживании человечества. Она не защитит нас от астероидов, супервулканов, пандемий, ядерной войны или угроз, связанных с искусственным интеллектом. Однако Марс может стать своеобразной «подушкой безопасности» — дополнительным шансом для сохранения цивилизации.
Но главная причина, по которой стоит колонизировать Красную планету, куда интереснее. Об этом — в следующей статье.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Десять сериалов для человека, увлеченного наукой
Как распад вакуума может уничтожить Вселенную
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»: ударные вертолеты России получили новое рождение
Будущее космических полетов: кто придет на смену «Спейс шаттлу» и «Союзу»
Топ 10 самых больших самолетов
Стимул-реакция: самые громкие психологические эксперименты
Физика будущих войн: от инфразвука до нейтрино
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии