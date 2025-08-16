  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
16 августа, 09:26
Рейтинг: +1045
Посты: 2330

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Астрофотограф Дейзи Добриевич поделилась интересным космическим снимком, который она сделала на свой телескоп. Добриевич пыталась запечатлеть туманность Вуаль, однако в результате удалось снять жуткую фигуру, напоминающую ксеноморфа из «Чужого». На полученном изображении видны тонкие струйки газа, которые поразительно напоминают культового злодея франшизы.

# астрономия
# космос
# туманности
Туманность Вуаль (слева) и кадр из сериала «Чужой: Земля» (справа) / © Daisy Dobrijevic, Xenomorph: Hulu
Туманность Вуаль — огромный остаток сверхновой, расположенный примерно в 2400 световых годах от Земли по направлению к созвездию Лебедя.

Туманность Вуаль — огромный остаток сверхновой, расположенный примерно в 2400 световых годах от Земли по направлению к созвездию Лебедя.

© Daisy Dobrijevic, Xenomorph: Hulu
© Daisy Dobrijevic, Xenomorph: Hulu

Учитывая ажиотаж вокруг нового сериала «Чужой: Земля», появление такого видения в космосе выглядит вполне уместно.

