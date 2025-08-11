Многие привычные комнатные растения, которые украшают наши подоконники, на самом деле могут быть опасны для здоровья людей и животных. Некоторые из них содержат ядовитые вещества, вызывающие отравления, раздражения кожи или даже хронические заболевания. Ученый Пермского Политеха назвал семь растений, которые нельзя держать в квартире, и рассказал, как они «воруют» у нас кислород, какие вещества в их пыльце вызывают головокружение и проблемы с сердцем, какие — похожи борщевик, как мы незаметно окружаем себя плесенью и вредителями и подсказал, что из домашнего «огорода» можно «переселить» на дачу или заменить на безопасные аналоги.