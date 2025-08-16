  • Добавить в закладки
16 августа, 19:09
Адель Романенкова
На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
Межзвездный объект 3I/ATLAS 21 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS 21 июля 2025 года / © ESA/Hubble

Практически сразу после обнаружения в Солнечной системе объекта 3I/ATLAS в начале июля 2025 года удалось заметить, что его окружает кома — облако испаряющегося вещества. За ним даже тянется короткий хвост. Так что, по основной версии, это межвездная комета — уже вторая известная науке после кометы Борисова (2I/Borisov) 2019 года. Впрочем, первый в истории наблюдений межзвездный объект Оумуамуа тоже причисляют к кометам — так называемым темным кометам, которые в целом давно «высохли», но еще немного летучих веществ в себе сохранили и спорадически извергают. 

Когда открыли комету Борисова, она была втрое дальше от Солнца, чем Земля, то есть примерно в 450 миллионах километров. (Среднее расстояние Марса от нашей звезды — 228 миллионов километров.) Первые признаки испарения, а точнее сублимации воды с поверхности 2I/Borisov проявились позже — комета успела еще приблизиться к светилу. Предполагают, что ядро кометы Борисова было примерно километрового размера. 

Все это интересно сравнить с аналогичными данными о 3I/ATLAS. Она, похоже, гораздо крупнее кометы Борисова: по текущим оценкам на основе наблюдений с помощью «Хаббла», ее диаметр может составлять до 5,6 километра. Заметили эту предполагаемую комету еще в окрестностях орбиты Юпитера — в 670 миллионах километров от Солнца. Сейчас она вдвое с лишним дальше Марса — в 490 миллионах километров. По расчетам, 29 октября 2025 года объект окажется в 203 миллионах километров от нашей звезды, а потом снова начнет удаляться. 

Кометы, как известно, во время приближения к Солнцу выделяют не только водяной пар, но и другие, намного более летучие газы. Поэтому хвост может появиться задолго до того, как глыба начнет терять воду. Какие именно вещества находятся в кометном хвосте и вообще где-либо в космосе, определяют по спектру света, потому что каждая молекула оставляет на этом спектре свой уникальный «опознавательный знак». 

Именно водяной пар возле кометы зафиксировать очень трудно, потому что молекулы воды после их высвобождения быстро расщепляются под действием солнечной радиации. Зато неплохо прослеживаются продукты этого расщепления. В частности, гидроксил (ОН). Значит, если при наблюдениях кометы обнаруживается гидроксил, из нее выходит вода. 

В своей недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) команда исследователей из Обернского университета (США) подчеркнула, что кометы редко выделяют воду на расстояниях более 450 миллионов километров от Солнца. Как раз таким исключением из общего правила стала 3I/ATLAS. 

Ученые рассказали, что гидроксил возле нее начали фиксировать во время наблюдений 31 июля и 1 августа. Впоследствии по количеству этого вещества подсчитали, что лед кометы тогда испарялся со скоростью примерно 40 килограммов в секунду. В это время объект был в трех с половиной астрономических единицах, то есть в 520 с лишним миллионах километров от Солнца. 

Есть и еще одна любопытная деталь: обычно задолго до воды в веществе кометы обнаруживаются в числе прочего простые соединения углерода и азота (СN), но в данном случае их пока что не наблюдают. По мнению ученых, это может говорить об особенностях формирования 3I/ATLAS в родной планетной системе: вероятно, там было сравнительно немного химических элементов тяжелее водорода и гелия, поэтому комета получилась состоящей из почти чистого льда, с минимальным количеством примесей.

Адель Романова
197 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
14 августа, 08:50
Юлия Трепалина

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# половые различия
# самки
# самцы
# смена пола
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
16 августа, 09:00
Денис Яковлев

Психологи описали новое когнитивное искажение

Представьте, что вы решили куда-то сходить. Выходите из дома, поворачиваете налево и проходите примерно один квартал. Внезапно становится понятно: если бы сразу повернули направо — путь занял бы намного меньше времени. Еще достаточно близко, чтобы вернуться и пойти по более короткому маршруту, но сделаете ли вы это? Скорее всего, нет, считают американские ученые, которым удалось объяснить причины такого нерационального поведения.

Психология
# когнитивные искажения
# мышление
# ошибки
# предрассудки
# стереотипы
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
