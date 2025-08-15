  • Добавить в закладки
15 августа, 10:05
Сеченовский Университет
6

ИИ определил рак мозга с рекордной точностью и локализовал его

❋ 4.7

Ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали веб-приложение для автоматического выявления новообразований головного мозга на МРТ-снимках с помощью методов компьютерного зрения. Программа не только обнаруживает опухоль, но и определяет ее точную локализацию и классифицирует новообразование. Веб-приложение направлено на повышение точности диагностирования опухолей головного мозга на ранних стадиях и снижение нагрузки в рентгенологии.

Сеченовский Университет
# ИИ
# МРТ
# нейросеть
# опухоль
# раковая опухоль
ИИ от российских ученых обнаружит опухоли мозга с точностью 97% / © Blondis, ru.wikipedia.org

Существующие на сегодняшний день бесплатные ИИ-решения для автоматического выявления опухолей на снимках МРТ ограничиваются в основном только обнаружением новообразования без определения его местонахождения, или используют устаревшие модели, рассказал автор проекта, выпускник магистратуры «Интеллектуальные информационные технологии в медицине» Передовой инженерной школы Сеченовского Университета Иван Симонович. А современные комплексные системы (Aidoc, Mediaire mdbrain, NeuroQuant Brain Tumor и другие), как правило, коммерческие и используют закрытые нейросетевые архитектуры и приватные базы данных. Кроме того, эти решения разработаны за рубежом и доступ к ним в России затруднен.

Созданное в Сеченовском Университете веб-приложение имеет открытый код, выложенный на GitHub – веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. В процессе разработки была обучена одна из самых современных открытых моделей YOLO v11. Для обучения нейросетевой модели использовали более 5 тысяч стандартизированных изображений, собранных из открытых дата-сетов. Благодаря применению актуальных техник аугментации и проведенной серии экспериментов удалось достигнуть показателя точности детекции опухолей 97,1%.

«Веб-приложение не только находит опухоль и определяет место ее локализации, но и классифицирует новообразование, то есть делает предположительный вывод о его характере, — отметил Иван Симонович. – Модель определяет, что обнаруженное образование – это, например, глиома, менингиома или аденома гипофиза».

На сегодняшний день уже создан прототип веб-приложения и разработано серверное приложение с веб-интерфейсом для демонстрации работы обученной модели в режиме реального времени. По словам автора проекта, в планах на будущее – повышение точности модели, добавление новых источников данных из российских рентгенологических лабораторий, доработка серверного приложения для удобства врачей и публикация научной статьи. В перспективе также планируется расширить функционал приложения – обучить модель находить на МРТ-снимках не только опухоли, но и другие патологии головного мозга.

«ИИ-решение для автоматической детекции опухолей головного мозга в перспективе может помочь повысить точность и скорость первичной диагностики этих патологий, а также снизить нагрузку на врачей-рентгенологов и избежать человеческого фактора в процессе интерпретации снимков, — отметил научный руководитель проекта, директор Центра цифровой медицины Сеченовского Университета Георгий Лебедев. – Проект уже готов к апробации в клиниках университета. Отрадно, что выпускники наших программ магистратуры и бакалавриата демонстрируют высокий уровень знаний и умений и обладают всеми компетенциями для создания новых продуктов для практического здравоохранения».

Сеченовский Университет
39 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Сеченовский Университет
# ИИ
# МРТ
# нейросеть
# опухоль
# раковая опухоль
Комментарии

