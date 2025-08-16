Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Палеонтологи обнаружили останки оленя возрастом 5 миллионов лет
В американском штате Теннесси палеонтологи из Музея окаменелостей Грея (Gray Fossil Site) обнаружили останки древнего оленя возрастом около 5 миллионов лет.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Palaeontologia Electronica, найденные материалы принадлежат вымершему виду Eocoileus gentryorum. Предположительно, это предок современных белохвостых оленей.
Находка состоит из части черепа молодого оленя, верхнего коренного зуба и кости конечности. Восстановив облик животного по фрагментам, авторы исследования пришли к выводу, что Eocoileus gentryorum был значительно меньше современных оленей.
Получается, что олени пережили ледниковые периоды и изменения климата. Даже спустя пять миллионов лет их потомки все ещё занимают ту же экологическую нишу.
