Палеонтологи обнаружили останки оленя возрастом 5 миллионов лет

В американском штате Теннесси палеонтологи из Музея окаменелостей Грея (Gray Fossil Site) обнаружили останки древнего оленя возрастом около 5 миллионов лет.

Зубной ряд Eocoileus gentryorum из местонахождения Грей в сравнении с образцами ископаемых и современных оленей / © Palaeontologia Electronica

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Palaeontologia Electronica, найденные материалы принадлежат вымершему виду Eocoileus gentryorum. Предположительно, это предок современных белохвостых оленей.

Находка состоит из части черепа молодого оленя, верхнего коренного зуба и кости конечности. Восстановив облик животного по фрагментам, авторы исследования пришли к выводу, что Eocoileus gentryorum был значительно меньше современных оленей.



Получается, что олени пережили ледниковые периоды и изменения климата. Даже спустя пять миллионов лет их потомки все ещё занимают ту же экологическую нишу.