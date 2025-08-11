План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Добыча энергии на Луне и Марсе — одна из самых непростых задач при освоении этих небесных тел. Солнечные батареи там дают немало энергии, но делают это прерывисто. Например, на Луне с ее ночью в 14 земных суток нужно накапливать энергию от фотоэлементов в очень громоздких и тяжелых батареях. Причем наиболее богатые водным льдом и потому самые интересные зоны на спутнике расположены в кратерах вечной тени у полюсов. Но чем ближе к полюсу, тем сложнее бывает использовать солнечный свет, поскольку он падает под большим углом.

Склоны некоторых лунных «пиков вечного света» 90 процентов времени в году находятся под освещением. Но там встает другая серьезнейшая проблема: эти склоны достаточно круты, чтобы стать проблемой даже для альпиниста на Земле. Все когда-либо созданные скафандры настолько снижают мобильность человека, что заниматься установкой солнечных батарей там будет на грани возможного, если не за ней.

Из-за всего этого атомные реакторы давно рассматривают как наиболее здравый вариант энергообеспечения лунных, а затем и марсианских баз. Реактору не нужны батареи, его можно размещать где угодно, причем очень компактно, а не на тысячах квадратных метрах, как солнечные батареи. Эффективнее всего он работает в зонах с самыми низкими температурами и наименьшим освещением: там металлическим радиаторам проще отдавать тепло. Значит, лучше всего он будет работать там и тогда, когда его энергия нужнее всего — в кратерах вечной тени, где стабильно минус 190 градусов Цельсия и ниже, в глубоких долинах на Марсе и так далее.

Теперь в статье для The Conversation юрист Мишель Хэнлон (Michelle Hanlon) из Миссурийского университета, специализирующаяся на космическом праве, остановилась на еще одном преимуществе, который дает ядерный реактор на другом небесном теле.

«Если какое-либо государство — участник договора имеет основания полагать, что деятельность или эксперимент, запланированные этим государством — участником договора или гражданами этого государства <…> создадут потенциально вредные помехи деятельности других государств — участников договора, <…> то оно должно провести соответствующие международные консультации, прежде чем приступить к такой деятельности или эксперименту», — говорится в статье IX Договора о космосе от 1967 года.

Хэнлон переводит этот кусок с юридического на общечеловеческий так: если какая-то страна разместит реактор на Луне, другие должны будут обходить его стороной — как юридически, так и физически. Это исключительно важно, так как существующие договоры запрещают территориальные претензии в космосе — но зона, в которую нельзя зайти без консультации с другим государством, по сути, будет иметь немало общего с территорией государства в том смысле, в котором ее понимают на Земле.

Особенности работы ядерного реактора в космосе таковы, что он неизбежно потребует охладительных систем, при повреждении которых активная зона реактора может перегреться, и он самозаглушится. Причем возможность его перезапуска в космических условиях пока не ясна, поскольку до сих пор таких прецедентов не было. Множество реакторов, которые СССР запускал в космос, всегда находились только на орбите и никогда — на другом небесном теле.

Все это оставляет большие возможности для установления ограничений на приближение к чужому ядерному реактору. Тем более что на Луне пыль даже от обычного луномобиля типа тех, что американские астронавты использовали полвека назад, может распространяться на десятки и даже сотни метров от самого транспортного средства, а удалять ее с радиаторов охлаждения будет очень непросто.

Юрист остановилась еще на одном моменте. Статья 9 не описывает ограничения по ядерным реакторам в деталях. Таким образом, тот, кто первым доставит и активирует реактор на Селене, создаст правовой прецедент, станет установителем таких норм и правил.

Это придает новый оборот планам США и Китая установить ядерный реактор на Луне к началу 2030-х. Напомним, о таких в этом году заявило и NASA («к 2030 году») и КНР (видимо, до 2035 года). Российская сторона также предполагает участвовать, доставив туда собственный реактор на китайских кораблях, поскольку своих с нужными возможностями для Луны у нее в обозримом будущем (как минимум до середины 2030-х) не будет.

С технической точки зрения первыми на Луне в XXI веке высадить людей должны США, поскольку их корабль для этих целей (Starship) прошел уже заметную часть цикла разработки. Китай пока не поднимал свое «железо» такого рода выше линии Кармана (границы космоса), плюс то, что он разрабатывает сейчас в смысле кораблей, довольно невелико по размерам, и неочевидно, что с его помощью можно доставить реактор на другую планету.

Интересно, что тезисы Хэнлон в неменьшей степени относятся и к Марсу. Там тоже есть ценный ресурс (водный лед под поверхностью) — в местных условиях еще более ценный, чем лунный лед. Дело в том, что формула Циолковского практически исключает какие-либо варианты регулярного возвращения людей с четвертой планеты без добычи топлива из местных ресурсов.

Из углекислого газа марсианской атмосферы и кислорода + водорода из местного водного льда можно получить жидкий метан и кислород, которым заправляют Starship и его будущие китайские клоны. Но мест, где водный лед близок к поверхности, пока известно не так много. Установив реактор рядом с такой точкой, можно получить легальный рычаг, мешающий другим государствам и их компаниям использовать подобные «выходы» водного льда к поверхности.

