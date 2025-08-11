  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 августа, 11:10
Александр Березин
45

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

❋ 4.5

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
Российский плутоний-238 на борту американского марсохода Curiosity. До сих пор на других небесных телах использовались только такие атомные источники энергии — радиоизотопные генераторы небольшой электрической мощности (на фото — 110 ватт). Атомные реакторы будут работать в киловаттном и мегаваттном классе мощности / © Idaho National Laboratory, CC BY

Добыча энергии на Луне и Марсе — одна из самых непростых задач при освоении этих небесных тел. Солнечные батареи там дают немало энергии, но делают это прерывисто. Например, на Луне с ее ночью в 14 земных суток нужно накапливать энергию от фотоэлементов в очень громоздких и тяжелых батареях. Причем наиболее богатые водным льдом и потому самые интересные зоны на спутнике расположены в кратерах вечной тени у полюсов. Но чем ближе к полюсу, тем сложнее бывает использовать солнечный свет, поскольку он падает под большим углом.

Склоны некоторых лунных «пиков вечного света» 90 процентов времени в году находятся под освещением. Но там встает другая серьезнейшая проблема: эти склоны достаточно круты, чтобы стать проблемой даже для альпиниста на Земле. Все когда-либо созданные скафандры настолько снижают мобильность человека, что заниматься установкой солнечных батарей там будет на грани возможного, если не за ней.

Из-за всего этого атомные реакторы давно рассматривают как наиболее здравый вариант энергообеспечения лунных, а затем и марсианских баз. Реактору не нужны батареи, его можно размещать где угодно, причем очень компактно, а не на тысячах квадратных метрах, как солнечные батареи. Эффективнее всего он работает в зонах с самыми низкими температурами и наименьшим освещением: там металлическим радиаторам проще отдавать тепло. Значит, лучше всего он будет работать там и тогда, когда его энергия нужнее всего — в кратерах вечной тени, где стабильно минус 190 градусов Цельсия и ниже, в глубоких долинах на Марсе и так далее.

Теперь в статье для The Conversation юрист Мишель Хэнлон (Michelle Hanlon) из Миссурийского университета, специализирующаяся на космическом праве, остановилась на еще одном преимуществе, который дает ядерный реактор на другом небесном теле.

«Если какое-либо государство — участник договора имеет основания полагать, что деятельность или эксперимент, запланированные этим государством — участником договора или гражданами этого государства <…> создадут потенциально вредные помехи деятельности других государств — участников договора, <…> то оно должно провести соответствующие международные консультации, прежде чем приступить к такой деятельности или эксперименту», — говорится в статье IX Договора о космосе от 1967 года.

Хэнлон переводит этот кусок с юридического на общечеловеческий так: если какая-то страна разместит реактор на Луне, другие должны будут обходить его стороной — как юридически, так и физически. Это исключительно важно, так как существующие договоры запрещают территориальные претензии в космосе — но зона, в которую нельзя зайти без консультации с другим государством, по сути, будет иметь немало общего с территорией государства в том смысле, в котором ее понимают на Земле.

Кратеры вечной тени на снимке показаны синим / © NASA’s Goddard Space Flight Center

Особенности работы ядерного реактора в космосе таковы, что он неизбежно потребует охладительных систем, при повреждении которых активная зона реактора может перегреться, и он самозаглушится. Причем возможность его перезапуска в космических условиях пока не ясна, поскольку до сих пор таких прецедентов не было. Множество реакторов, которые СССР запускал в космос, всегда находились только на орбите и никогда — на другом небесном теле.

Все это оставляет большие возможности для установления ограничений на приближение к чужому ядерному реактору. Тем более что на Луне пыль даже от обычного луномобиля типа тех, что американские астронавты использовали полвека назад, может распространяться на десятки и даже сотни метров от самого транспортного средства, а удалять ее с радиаторов охлаждения будет очень непросто.

Юрист остановилась еще на одном моменте. Статья 9 не описывает ограничения по ядерным реакторам в деталях. Таким образом, тот, кто первым доставит и активирует реактор на Селене, создаст правовой прецедент, станет установителем таких норм и правил.

Это придает новый оборот планам США и Китая установить ядерный реактор на Луне к началу 2030-х. Напомним, о таких в этом году заявило и NASA («к 2030 году») и КНР (видимо, до 2035 года). Российская сторона также предполагает участвовать, доставив туда собственный реактор на китайских кораблях, поскольку своих с нужными возможностями для Луны у нее в обозримом будущем (как минимум до середины 2030-х) не будет.

С технической точки зрения первыми на Луне в XXI веке высадить людей должны США, поскольку их корабль для этих целей (Starship) прошел уже заметную часть цикла разработки. Китай пока не поднимал свое «железо» такого рода выше линии Кармана (границы космоса), плюс то, что он разрабатывает сейчас в смысле кораблей, довольно невелико по размерам, и неочевидно, что с его помощью можно доставить реактор на другую планету.

Интересно, что тезисы Хэнлон в неменьшей степени относятся и к Марсу. Там тоже есть ценный ресурс (водный лед под поверхностью) — в местных условиях еще более ценный, чем лунный лед. Дело в том, что формула Циолковского практически исключает какие-либо варианты регулярного возвращения людей с четвертой планеты без добычи топлива из местных ресурсов.

Из углекислого газа марсианской атмосферы и кислорода + водорода из местного водного льда можно получить жидкий метан и кислород, которым заправляют Starship и его будущие китайские клоны. Но мест, где водный лед близок к поверхности, пока известно не так много. Установив реактор рядом с такой точкой, можно получить легальный рычаг, мешающий другим государствам и их компаниям использовать подобные «выходы» водного льда к поверхности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Опасные рыбы и их предки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Мангазея. 400 лет легенды
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Обдорск купеческий
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
История Русского географического общества в почтовых марках
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
750
Как зажигаются звезды?
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Взгляд на звезды
ИЦАЭ
Нижний Новгород
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
8 августа, 20:03
Юлия Трепалина

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

В мире набирает обороты тенденция по ограничению использования смартфонов в школах. К примеру, такие меры ввели в Китае, Франции, Италии, Греции и ряде других европейских стран, а также в отдельных регионах Австралии, Великобритании и США. В России с 2024 года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи на уроках, исключая экстренные случаи. Между тем помочь учащимся проводить меньше времени в смартфонах и улучшить вовлеченность в образовательный процесс можно не только с помощью запретов, но и поощрений, показало новое исследование.

Психология
# внимание
# образование
# поведение
# смартфоны
# студенты
# успеваемость
# учащиеся
# учеба
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

    11 августа, 11:10

  2. В китайских гибридных авто обнаружено опасное излучение, превышающее нормы в восемь раз

    11 августа, 10:33

  3. Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

    9 августа, 15:19

  4. Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

    9 августа, 10:54
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Екатерина Вековшинина...
56 минут назад
Из статьи понятно только то, что автор против данной методики. Это эзотерика, инфоциганство, панацея, "селфхарм на бумаге", опасно. Так в чем

В Финуниверситете изучили метод информационно-психологического воздействия «Турбо-суслик»

Педро Зурита
1 час назад
А может это вообще не Марс? И фото сделаны на Земле, в пустыне.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Евгений Гончаров
2 часа назад
Серьезные аппетиты у высокопоставленных военных чиновников США

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Жора Эссе
2 часа назад
Природу в чёрно-белом...👀👀👀

Опубликованы снимки дикой природы, получившие награду Monochrome Photography Awards 2025

Сергей Т
3 часа назад
Сравнивать перспективно реально достижимые, обозримые по масштабам, возможностям и существующим технологиям цели с целями, основанными лишь на

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

gapnet
9 часов назад
Олеся ,до нашего сириюс а намного дальше

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Гена Пастухов
10 часов назад
А что конкретно придумал этот товарищ? Таким идеям десятки лет в обед.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Алекс Капут
11 часов назад
Евгений, +4 дня к месту проезда отпуска и обратно, но я не знаю, может это по всей России так?!!! В Норникеле кстати каждый год оплачивают проезд к

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Сергей Медведев
11 часов назад
Забавно. Наблюдать как на полном серьёзе, обсуждают околонаучный бред. На ближайшие лет 100, все эти "нано", в компетенции "чубайсов". Это как с

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikolay Uvarov
11 часов назад
У меня все фото Марса прошли обработку фотошопом. Нас дурят, что Марс красный. Так и Венера видна в телеском серебряным, но на самом деле Венера

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Nikolay Uvarov
11 часов назад
Вот поэтому есть программа фотошоп, где исправляет цвета в настоящий цвет. На Марсе марсоходы используют красные фильтры или чёрно-белые.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Nikolay Uvarov
11 часов назад
Там где небо голубое, это иесть настоящий цвет Марса.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Николай Цыгикало
12 часов назад
Александр, расскажете детали вашей негативной оценки новости автора? Мне любопытно как орбитальному баллистику. Там куча нюансов, давайте

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Виталий Харитонов
15 часов назад
Вот не думал бы, что у итальянского и голландского дела плохи...

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

MikhailkotovOren
16 часов назад
Михаил, в конце 60-х дешевле и проще было действительно слетать на Луну, чем имитировать полет в студии))

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

1 2
16 часов назад
Alex, каво? Я вам говорю что 100м2 при температуре 3500К излучает 1,5 ГВт. Какие внутриатомные связи?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Николай Цыгикало
17 часов назад
Сергей, трудно сказать. Но и Америку, и Аляску открыли не из острой необходимости. Как и Антарктиду Лазарев с Беллинсгаузеном. Да и Камчатку открыли

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Федор Микишатьев
17 часов назад
Да дело не в ИИ, а в авторах дурацких статей о вреде поваренной соли. В идеале надо иметь понимание того, как работает та или иная система, и чувство

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Сергей Т
17 часов назад
Серьезная "птичка". 🤔

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Сергей Т
18 часов назад
А смысл? Зачем нам это? Неужели есть острая необходимость?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно