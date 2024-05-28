Тинейджеры поплатились сном за популярность

Психологи из Швеции и Австралии провели анализ, который затронул отношения подростков со сверстниками и их социальные позиции. В итоге удалось подтвердить, что популярность в школе не приносит одни лишь плюсы, а грозит заполучить бессонницу. Причем, как оказалось, главную роль в этом играет пол.

Почти каждый подросток наверняка хотел быть популярным среди сверстников, иметь много друзей в школе и не подвергаться буллингу. Однако зачастую расплачиваться приходится сном. Это показало новое исследование психологов из Центра здоровья и медицинской психологии при Университете Эребру в Швеции и Университета Флиндерса в Австралии, статья которых вышла в журнале Frontiers in Sleep.

Бессонница неизбежно отражается на здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2009 год ею страдали как минимум 10% населения индустриально развитых стран. К примеру, нарушения сна могут приводить к ухудшению работоспособности, когнитивных навыков, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе внутричерепной аневризмы и субарахноидального кровоизлияния, диабета и ожирения.

Качественный ночной отдых особенно важен в период развития организма. Но в подростковом возрасте центральную роль играют друзья и знакомые, поэтому благодаря современным технологиям общение может происходить круглосуточно.

«Все больше данных говорит о том, что одиночество и виктимизация отрицательно сказываются на качестве и продолжительности сна. С другой стороны, влияние большого числа друзей и осознания их поддержки положительно, но время, потраченное на общение, тоже может сократить количество часов сна. Сверстники влияют на здоровье друг друга еще и в смысле употребления алкоголя, наркотиков, поддержания физической активности. Тем не менее тому, как общение воздействует на сон, специалисты уделяли очень мало внимания», — отметили авторы новой научной работы.

В выборку вошли 1395 учащихся 16 государственных школ Швеции, данные ​​которых в 2016 году собирали для более масштабного «Исследования трех городов», посвященного проблемам психического здоровья подростков. Большинство участников жили в полных семьях (69,6%), 46% были женского пола, средний возраст составил 15,3 года.

Тинейджеры заполняли анкеты, за что каждому классу заплатили по 300 шведских крон. Вопросы застрагивали такие темы, как доход семьи, место рождения учеников и родителей, продолжительность сна в будние дни, наличие признаков бессонницы (в частности, трудности с засыпанием и слишком раннее пробуждение) в последние полгода и симптомов депрессии.

Помимо этого, подростков просили назвать трех друзей из школы — так психологи оценивали, в какой степени респондент объединяет отдельные группы сверстников и выступает связующим звеном между «сетями» товарищей.

Визуальное представление социальной сети в одной школе. Девочки показаны зеленым цветом, мальчики — оранжевым, связи между ними изображены стрелками (двойные стрелки, если дружба взаимна), а более крупные узлы указывают на степень тяжести бессонницы / © Chung et al., 2011, Sleep Med

«После учета демографических характеристик и контрольных переменных (симптомы депрессии, тревоги, злоупотребление алкоголем) популярность оказалась связана с более короткой продолжительностью сна, примерно на 30 минут, но не признаками бессонницы. Однако в анализе данных отдельно для каждого пола популярность достоверно коррелировала с большим количеством симптомов бессонницы у девочек, но не у мальчиков. Для девушек каждая сверстница, назвавшая ее в числе друзей, означала средний прирост на 0,36 балла. В случае самых популярных школьниц это означало плюс 3,2 балла. Ни одна из других переменных в „сетях“ не была значимо связана со сном», — рассказали психологи.

По словам авторов статьи, их результаты немного контрастируют с предыдущими исследованиями: например, не удалось подтвердить, что «изоляция» в школе связана с нарушениями сна или что центральное место в «сети» друзей играло решающую роль. Вместо этого на продолжительности ночного отдыха и наличии симптомов бессонницы сказывалась популярность, то есть получение от однокашников большего числа «номинаций» в друзья.

Различия между полами исследователи объяснили процессами «гендерной социализации». Как известно из более ранних научных работ, мальчики и девочки демонстрируют разное поведение с друзьями: представительницы женского пола проявляют больше заботы и склонны чаще помогать другим по сравнению с молодыми людьми. Следовательно, девушки могут думать о проблемах друзей перед сном, общаться в Сети и в итоге испытывать трудности с засыпанием.

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