ИИ впервые заподозрили в снижении профессионализма врачей-эндоскопистов
Через несколько месяцев после внедрения инструментов искусственного интеллекта в повседневную практику клиник опытные специалисты при выполнении колоноскопии без помощи ИИ стали на 20% реже находить у пациентов предраковые новообразования, чем до начала регулярного применения технологии. В процедурах с ИИ-поддержкой уровень выявляемости патологий, напротив, был более высоким.
Во время колоноскопии — эндоскопического исследования внутренней поверхности кишечника — врач может обнаружить и удалить предраковые новообразования (аденоматозные полипы, или аденомы), что позволяет не допустить развития онкопатологии. Наблюдения ученых ранее показали, что использование инструментов искусственного интеллекта во время такой процедуры повышало выявляемость аденом.
Обнадеживающие результаты подогревают интерес к применению ИИ-технологий для медицинской диагностики. Однако исследований о том, как постоянная помощь искусственного интеллекта сказывается на профессиональных навыках эндоскопистов, ранее не проводили. Возможен как положительный эффект за счет дополнительного обучения врачей, так и отрицательный — в виде снижения квалификации. Большая группа медиков из Польши, Норвегии, Италии и ряда других стран взялась разобраться в вопросе и пришла к тревожным выводам. Статью об их работе опубликовал журнал The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
Исследователи оценили качество колоноскопий, которые выполняли 19 опытных врачей-эндоскопистов, регулярно использующих ИИ в своей практике. Обследования проходили в четырех медицинских центрах Польши с сентября 2021-го по начало марта 2022-го.
С конца 2021 года в клиниках в рамках эксперимента стали применять инструменты искусственного интеллекта для выявления полипов. С этого момента часть обследований проводили с помощью ИИ, а часть — без. Один из двух вариантов назначали случайным образом в зависимости от даты.
Ученые рассмотрели результаты 1443 процедур, в которых ИИ к диагностике не привлекали. Из этого числа 795 пациентов обследовали за три месяца до внедрения ИИ, а 648 — спустя три месяца после ввода технологии в повседневную практику.
Выяснилось, что средний уровень выявляемости аденом упал с 28,4% (у 226 пациентов из 795) до 22,4% (у 145 обследуемых из 648), когда колоноскопию выполняли без использования ИИ. Это соответствует относительному снижению на 20% и абсолютному на 6%. Для сравнения, в процедурах с ИИ-поддержкой уровень выявления аденом составил 25,3% (у 186 пациентов из 734).
Специалисты предупредили: наблюдательный характер исследования не позволяет сделать вывод о том, что к таким результатам привело именно внедрение ИИ, а не другие обстоятельства. Кроме того, в эксперименте участвовали только опытные эндоскописты, у сотрудников с меньшим стажем эффект мог быть другим.
Тем не менее авторы подчеркнули, что их исследование впервые указало на возможность негативного влияния регулярного использования ИИ на способности медиков выполнять задачи, связанные с лечением пациентов.
«Результаты вызывают беспокойство, учитывая быстрое распространение ИИ в медицине», — заявил один из исследователей. Он призвал как можно скорее дополнительно изучить вопрос, чтобы выявить связанные с проблемой факторы и попытаться снизить их негативное воздействие на навыки врачей.
