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Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках
Косатку Наю выловили в Охотском море. С 2012 года здесь поймали около 30 таких животных. Большую часть из них продали в зарубежные океанариумы. Нае было всего два года, когда ее забрали из семьи и поместили в сетевой вольер в бухте Средняя к другим пойманным ранее косаткам — Норду и Нарнии. Но бухта замерзала, поэтому решение о постройке «Москвариума» приняли в кратчайшие сроки, поместив туда всех трех косаток. Старшая Нарния обучала молодую Наю премудростям «косаточной» жизни. К сожалению, и Нарния, и Норд позже умерли от внутренних заболеваний. Ная осталась одна, но к тому моменту уже адаптировалась к питанию и первому контакту с человеком. Специалисты «Москвариума» и другие ученые, включая известного антрополога Станислава Дробышевского, рассказали Naked Science об интеллекте косаток, а еще о том, как проходит беременность Наи — первая в России, протекающая в искусственной среде, какие сложности ждут их будущего малыша и саму молодую мать в процессе родов и насколько это важно для науки.
Неволя — это не место для морских млекопитающих, и тем более это для косаток. Это очень большие и вольные животные. Но выпустить Наю в дикую природу уже нельзя: она не сможет адаптироваться в ней. Про рожденных в неволе косаток и речи нет — они, увы, остаются в искусственной среде навсегда. Благо, в «Москвариуме» им обеспечена максимально возможная забота и любовь.
А еще животных здесь можно изучать. Безболезненно для них и с пользой для науки. Ведь чем больше мы знаем о косатках, тем эффективнее можем помогать им и в дикой природе. И одно из таких «белых пятен» в жизни китообразных можно назвать беременность самок и роды. Ная и ее малыш помогут узнать больше об этих процессах.
Naked Science: В каких условиях морские животные содержатся в «Москвариуме»? Можно ли создать косатке микроклимат, максимально приближенный к естественной среде?
Главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова: Всех морских обитателей сразу после прибытия в «Москвариум» держат на карантине под контролем ветеринарных врачей и биологов, которые наблюдают за их поведением, состоянием и здоровьем. После карантина животных выпускают в постоянную акваторию, которая соответствует комфортным для них условиям. За каждой группой гидробионтов и морских млекопитающих закреплены специалисты, которые следят за состоянием и поведением животных, проводят с ними тренировки, кормят и играют, для того чтобы развивать их когнитивный интерес и буквально не давать заскучать.
В самом аквариуме мы создаем такие условия, чтобы вода по гидрохимическим параметрам полностью соответствовала водам ареалов обитателей. Для разных видов животных вода готовится с учетом их потребностей и разных параметров: солености, температуры, жесткости. Мы используем современные способы очистки воды, которую благодаря этому можем повторно использовать. Разработанный командой центра метод позволяет эффективно осаждать из воды фосфаты, благодаря чему возможна рециркуляция, а еще снижение потребления необходимой для замены воды до пяти процентов в месяц. Это способствует сохранению природных ресурсов.
В дальнейшем мы думаем о возможности перемещения морских млекопитающих в полувольные условия и предполагаем, что это будет бухта или лагуна. Важно отметить, что это должна быть хорошо закрытая от штормов акватория. Известны случаи, когда из-за штормов и других неблагоприятных погодных явлений животные, содержащиеся в полувольных условиях, гибли, чего мы не можем допустить. Процесс требует вдумчивого подхода, и сегодня мы разрабатываем варианты для реализации проекта, который в том числе предполагает участие и одобрение сторонних организаций. Пока единицы стран в мире смогли организовать переселение животных в неволе и создать комфортные условия для их существования.
Если говорить про Наю и ее малыша, то их переселение не может случиться моментально, так как необходимо, чтобы детеныш подрос и окреп. Согласно международным рекомендациям, китообразных, проживших больше двух лет в искусственных условиях, не рекомендуется выпускать в дикую природу, в связи с тем что они утрачивают некоторые жизненно необходимые навыки.
Например, в искусственной среде обитания животные не добывают пищу самостоятельно и привыкают к человеку, которого они должны избегать в дикой природе. Животные, которых выпускают в полностью естественную среду после длительного пребывания в неволе, чаще всего погибают от истощения. Поэтому лучшее решение для Наи — полувольные условия, которые сочетают преимущества природной акватории и ухода со стороны квалифицированных специалистов.
Выпуск в дикую среду даже из полувольных условий несет большие риски для животных: часто они умирают от истощения или приплывают к берегу, ища помощи у человека.
[NS]: По какой причине погибли две другие косатки, сородичи Наи? Как она это пережила?
[ИС]: Нарния и Норд умерли от острых заболеваний, а именно заворота кишечника и язвы третьего отдела желудка, развитие которых с учетом особенности анатомии и физиологии косаток невозможно диагностировать на ранней стадии. Кроме того, для лечения этих заболеваний требуется полостная операция, что неприменимо для косаток. Китообразные — очень сложные пациенты для ветеринарного врача, поэтому команда «Москвариума» ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить печальный исход.
Специалисты ограничены с точки зрения УЗИ, а процесс хирургических вмешательств осложняется отсутствием возможности обеспечить покой мышцам косатки, которая находится в постоянном движении. Анестезию этим животным тоже не сделать: под наркозом они не могут самостоятельно дышать, и сегодня в мире в принципе не существует аппарата, который способен обеспечить вентиляцию легких у существа такого размера.
Безусловно, косатки — социальные животные и могут страдать от одиночества. Для того чтобы компенсировать недостаток общения с сородичами, тренеры бросили все силы на то, чтобы Ная не чувствовала себя одинокой. Была разработана индивидуальная программа, которая, кроме привычных для Наи тренировок, включает обогащение среды, игровые сессии, а также занятия, направленные на развитие когнитивных навыков.
[NS]: Зачем играть с косатками? Почему важно проводить ежедневные тренировки? Как и с чем играет Ная?
[ИС]: У косаток развит интеллект, поэтому крайне важно поддерживать их когнитивные способности и познавательный интерес. В связи с этим тренеры приходят к Нае с девяти утра до девяти вечера: они играют с ней, проводят тренировки и тактильные сессии (поглаживания и легкие массажи). А еще тренеры учат косатку различать формы и предметы. Нае показывают фигуру: квадрат, круг или пирамидку, а затем она выбирает эту фигуру из нескольких предметов.
[NS]: Как Ная относится к своим тренерам, как выражает свою любовь и привязанность?
[ИС]: Конечно, между косаткой и тренерами существует доверительная связь, и она различает каждого человека, который работает с ней на постоянной основе: повадки и поведение Наи отличаются в зависимости от того, с каким человеком она взаимодействует в данный момент. Косатка радостно встречает своих наставников: подставляет ласты, хвост или животик, чтобы они погладили или почесали ее. Из поощрений Нае нравятся не только угощения, но и тактильный контакт с человеком. Это подтверждает, что у косаток существует определенная потребность в социальном взаимодействии такого рода.
Но в «Москвариуме» животные не привязаны только к одному тренеру, они взаимодействуют с несколькими людьми. Это делается для того, чтобы Ная не испытывала стресс, когда кого-то из тренеров нет рядом.
[NS]: В чем именно заключается сложность обследования и помощи беременным косаткам — в том лишь, что они живут в воде и большого размера? Может быть, есть также нехватка оборудования и квалифицированных врачей?
[ИС]: Действительно, собрать профессиональную команду для работы с косатками было непросто: в России, да и в мире вообще крайне мало специалистов, которые имеют опыт работы с этими животными. Поиск сотрудников велся на протяжении нескольких лет по всему СНГ. Ветеринарная служба «Москвариума» имеет лучшее в России оборудование для диагностики состояния животных. Тем не менее в силу крупного размера косатки многие возможности обследования ограничены. Например, самый мощный аппарат УЗИ позволяет увидеть всего 25 сантиметров в глубину. Толщина кожи, подкожного жира и мышц косатки — около 12 сантиметров. И мы можем рассмотреть только фрагмент матки, а чтобы полноценно обследовать плод, нужно визуализировать хотя бы на 50-60 сантиметров.
К сожалению, роды косатки — тот случай, когда от человека мало что зависит. Они не всегда проходят благополучно. Согласно официальной статистике, в диких популяциях выживают не более 50 процентов новорожденных детенышей, а первые один-два детеныша часто гибнут в силу неопытности самки.
[NS]: Это первые роды у Наи. Когда малыш должен появиться на свет? С чем связан риск осложнений?
[ИС]: Продолжительность беременности косаток — 15,5–18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок 17,5 месяца. С наибольшей вероятностью мы ожидаем появления детеныша во второй половине декабря. Но более точно определить начальную стадию родов можно с помощью температуры. У косаток, как и у некоторых других видов животных, температура тела перед родами снижается на один градус. Это связано с резким падением уровня прогестерона, а прогестерон — это гормон, который участвует в поддержании беременности. Именно поэтому мы начинаем регулярно измерять температуру нашей беременной косатке и другим животным за два месяца до родов. За месяц до родов мы измеряем температуру уже два раза в день, для того чтобы не пропустить начало родовой деятельности.
Детеныш косатки может погибнуть во время или сразу после родов из-за отклонений в родовом процессе или из-за неосторожных действий самки по отношению к малышу после родов. После родов детенышу не всегда хватает сил, чтобы всплыть на поверхность и сделать первый вдох, и самка должна поспособствовать ему в этом, подталкивая его к поверхности. Однако косатки, рожающие впервые, не всегда могут сориентироваться и быстро помочь малышу.
К сожалению, если в процессе родов начнутся осложнения, например если малыш застрянет в родовых путях, опция кесарева сечения нам недоступна. По нескольким причинам. Во-первых, косатки и другие китообразные в наркозе не дышат сами, то есть им необходима искусственная вентиляция легких. Искусственно провентилировать пациента, который весит три-четыре тонны, к сожалению, невозможно. Но есть и другие сложности, которые возникают, когда мы говорим об операциях на брюшной полости косаток. Для того чтобы швы на мышцах брюшной стенки срослись, им нужен покой, а у китообразных мышцы брюшного пресса активно задействованы в плавании.
В случае успешных родов мы все равно продолжим круглосуточно наблюдать за Наей и детенышем. Период новорожденности — один из самых критичных для всех млекопитающих. Помимо того что Ная должна сориентироваться и помочь детенышу сделать первый вдох при необходимости, очень важно наладить кормление молоком. В первые месяцы жизни у детеныша формируется иммунная система, а материнское молоко как раз помогает укреплять и формировать его иммунитет.
Если Ная по каким-то причинам не сможет кормить малыша самостоятельно, мы подготовили все необходимые ингредиенты для искусственной молочной смеси, по составу максимально приближенной к материнскому молоку.
Другой фактор, беспокоящий специалистов центра, — развитие врожденных патологий или болезней, которые могут привести к гибели детеныша на ранних этапах его жизни.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский: Беременность косатки в неволе — единственный случай в России. Ная, находясь в условиях искусственной среды, не видела процесса родов и ухода других особей за своими детенышами. Поэтому крайне важно, чтобы Ная смогла сориентироваться «на месте». В этом случае специалисты могут максимально подготовиться к возможным сценариям.
[NS]: Какие обследования сейчас проходит Ная, при помощи каких аппаратов? Как и чем она питается?
[ИС]: Нае регулярно измеряют температуру, берут кровь, мазки из дыхала, ротовой полости, половой щели, ануса, производят забор желудочного сока, проб выдыхаемого воздуха и делают ей УЗИ. Все эти данные способствуют не только правильной оценке состояния Наи, но и помогут ученым определять наличие беременности у косаток в диких популяциях.
Всех животных мы приучаем ко всем нашим медицинским процедурам через методику положительного подкрепления (она включает игровое и тактильное взаимодействие, а также лакомства, которые морские обитатели получают в качестве дополнительной мотивации).
Безусловно, с течением беременности мы следим за массой тела косатки и корректируем рацион, чтобы совокупная прибавка не превышала 300 килограммов, так как возможно развитие крупноплодия, что может осложнить роды. Сейчас рацион Наи — 40 килограммов рыбы в день. Всего — пять видов: голец, горбуша, салака, мойва и селедка. Любимая рыба у Наи — красная, но она не привередлива и с удовольствием ест и другие виды рыб.
[NS]: Какую конкретно роль играет беременность и роды Наи для изучения косаток в дикой природе?
Рожнов Вячеслав Владимирович, ученый-териолог, специалист в области экологии животных, директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН: Работа, которая проходит в «Москвариуме» с точки зрения взятия проб у Наи, очень полезна и необходима для того, чтобы знать, какие физиологические процессы происходят с косатками в дикой природе. В условиях естественной среды мы не имеем возможности приблизиться к косатке, взять у нее кровь, чтобы определить уровень гормонов. А здесь, в «Москвариуме», мы можем провести такие исследования и определить многие стандартные показатели, которые необходимы для понимания физиологии этого животного.
Более того, исследования, которые ведутся здесь, необходимы для валидации тех неинвазивных методов, которые используются и для косаток, живущих в естественной среде. Например, чтобы валидировать содержание метаболит в гормонах волосяного покрова, кожи или каких-либо выделениях косатки, выдыхаемом ею воздухе, важно сравнивать концентрации метаболит в гормонах с содержанием реальных гормонов в крови. Это чрезвычайно важная вещь, поскольку в дальнейшем, не касаясь животного фактически, мы можем брать у него образцы неинвазивными методами и таким образом отслеживать физиологическое состояние морских обитателей в естественной среде.
Эколог Георгий Каваносян: Мы не можем изучать дикую природу, не изъяв из нее образцы. «Москвариум» изучает не только морских млекопитающих, но и экосистемы в целом. Виды, обитающие в океанариумах, могут стать банком ДНК, который мы сможем распространить в естественные ареалы обитания.
[NS]: Как вы относитесь к содержанию морских животных, особенно социальных млекопитающих в неволе, а также к демонстрации их широкой публике, как это делают в дельфинариях, к «дельфинотерапии»?
[ИС]: «Москвариум» выступает против отлова морских млекопитающих из дикой природы и участвовал в разработке закона о его запрете на всех этапах. Тем не менее мы принимаем больных и взрослых животных, которым требуется особый уход, лечение или реабилитация, а также тех, кому не могут обеспечить комфортные условия в других центрах.
Мы уделяем особое внимание здоровью и благополучию наших обитателей, учитывая их психологическое и физическое состояние перед каждым выступлением на шоу. Если животное не хочет выступать, мы никогда не принуждаем его к этому и не используем систему наказаний, только положительное подкрепление. Кроме того, выступления — такая же привычная часть социальной активности и когнитивного развития морских обитателей, как и индивидуальные занятия с тренером.
[NS]: Какие меры, на ваш взгляд, стоит принять, для того чтобы отлов и содержание краснокнижных животных стали невыгодными для владельцев дельфинариев и океанариумов?
[ИС]: На наш взгляд, единственный эффективный способ — введение полного запрета на их отлов.
[NS]: Как люди, не занимающиеся наукой, могут помочь морским млекопитающим и могут ли? Насколько оправдано спасение выбрасывающихся на берег дельфинов и косаток?
[ИС]: Если человек, находящийся на побережье, обнаружит, что морское млекопитающее выброшено на берег, стоит немедленно связаться со специализированными службами. Не следует слишком близко подходить к животному и пытаться вступить с ним в тактильный контакт. До прибытия специальных служб можно обливать морского обитателя водой, чтобы сохранить целостность кожных покровов (но следить, чтобы вода не лилась непрерывным потоком на дыхало. — NS). Самостоятельно не нужно пытаться переместить животное в воду, поскольку оно в большинстве случаев выбрасывается на берег в силу болезней или травм и может само не иметь возможности держаться на воде.
Вот уже несколько лет я являюсь волонтером некоммерческой организации «Безмятежное море». Это центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих, который работает в Крыму и Севастополе. Специалисты центра решают многие важные задачи, в том числе занимаются мониторингом выбросов черноморских дельфинов на берег. Поскольку я ветеринарный врач, а выбросы бывают не только мертвых животных, но и живых, то наше сотрудничество началось как раз на этой почве.
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