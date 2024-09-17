Нарушения сна у 10-летних детей связали с усилением суицидальных наклонностей

Обширное исследование в США показало, что проблемы со сном у детей предподросткового возраста могут быть предвестником суицидальных мыслей и попыток самоубийства. Особенно тревожный сигнал — если ребенка часто мучают кошмары, предупредили медики.

Специалисты Национальных институтов здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) недавно установили, что с 2008 года уровень самоубийств среди детей 8-12 лет в стране растет примерно на 8% ежегодно.

Проблемы со сном — один из 10 предупреждающих знаков, которые могут говорить о суицидальных наклонностях. Хотя из прошлых исследований известно, что нарушения сна у подростков коррелировали с риском самоубийств, подобную связь у детей 9-12 лет ранее изучали редко. Прояснить вопрос взялась группа медиков из Колорадского и Стэнфордского университетов (США). Статья об их работе вышла в журнале JAMA Network Open.

Выборку ученые сформировали с помощью другого исследовательского проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study. Он проходил с июня 2016-го по январь 2021 года и был посвящен когнитивному развитию мозга подростков. В его рамках родители 8807 детей, которым при включении в программу исполнилось 9-10 лет, предоставили сведения о качестве их сна. Затем медики с помощью специализированных опросников проследили, у кого из участников в последующие два года появились мысли о самоубийстве или суицидальное поведение.

Анализ данных показал, что у большинства детей (91,3% выборки) ничего подобного не наблюдалось. Тем не менее у 705 возникли мысли о суициде, а 58 впервые попытались покончить с жизнью.

Когда эту статистику сопоставили с информацией о качестве сна детей, выяснилось, что у имевших серьезные нарушения сна риск возникновения суицидальных наклонностей был более чем вдвое выше по сравнению с теми, кто почти не испытывал таких проблем.

Среди признаков, которые сильнее всего коррелировали с повышенным риском суицидального поведения, специалисты назвали регулярные ночные кошмары. У детей, которым они снились периодически, вероятность появления мыслей о самоубийстве или попыток его совершить возрастала на 74%. У тех же, кого кошмары мучили ежедневно, подобный риск увеличивался в пять раз по сравнению со сверстниками, которые не видели страшных снов.

Ученые отметили, что связь между тяжелыми нарушениями сна у детей на исходном уровне и повышенным риском суицидального поведения в следующие два года сохранилась и после поправок на такие факторы, как симптомы депрессии и тревожности, наличие подобных расстройств у родственников или конфликтная обстановка в семье.

По словам исследователей, родителям легче заметить ухудшение сна у ребенка, чем считать его внутреннее состояние. Кроме того, эту тему проще обсуждать с детьми и врачом. При выявлении других тревожных признаков взрослые смогут вмешаться в ситуацию раньше и предпринять необходимые меры, чтобы не допустить трагедии.

Сон может нарушиться по разным причинам, но поскольку снижение его качества в любом случае плохо влияет на здоровье, медики посоветовали родителям обращаться к лечащему врачу при появлении такого рода проблем у несовершеннолетних.

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