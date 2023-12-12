  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
МГПУ
1

В МГПУ узнали, как московские подростки осваивают город

4.4

Специалисты МГПУ проанализировали стратегии, которые используют столичные тинейджеры, чтобы познать огромные возможности мегаполиса.

МГПУ
# город
# москва
# музеи
# подростки
# тинейджеры
В МГПУ узнали, как московские подростки осваивают город
В МГПУ узнали, как московские подростки осваивают город / © Getty images

Исследование специалистов Московского городского педагогического университета, опубликованное в журнале «UniverCity: Города и Университеты» показало, что столичные тинейджеры активно используют городскую среду для досуга и развития. Однако пока они осваивают в основном популярные и доступные локации в центре, не проявляя интереса к менее известным, но не менее интересным уголкам огромного мегаполиса.

По словам руководителя исследования, ведущего научного сотрудника МГПУ, Любови Борусяк, примерно с 12-13 лет подростки начинают передвигаться по Москве самостоятельно или с друзьями. Сначала радиус их пеших прогулок невелик, но со временем зона автономии существенно расширяется.

При этом большинство респондентов заявили, что после школы или по выходным они занимаются дополнительным образованием – спортом, музыкой, изучают иностранные языки. Ради этих занятий им приходится перемещаться по разным районам Москвы и осваивать городскую инфраструктуру.

Однако нельзя сказать, что подростки готовы с головой погружаться в историю и культуру города. Скорее они «потребляют» то, что лежит на поверхности – погуляли в Парке Горького, сходили в «Зарядье», прошлись по Китай-городу. Слушают уличных музыкантов и фотографируют необычные витрины магазинов. В лучшем случае это «сопутствующее окультуривание».

По словам Борусяк, в числе любимых музеев подростки называли «Гараж», «Флакон», «Винзавод», Третьяковку, Пушкинский музей – то есть места с большим количеством интерактива и современного искусства. А вот интерес к театрам практически отсутствует. За исключением школьных походов, о которых у ребят остаются в лучшем случае нейтральные впечатления.

Большинство опрошенных в качестве любимых мест назвали Парк Горького, Китай-город и близлежащие улицы, включая парк «Зарядье». Подросткам там нравится не только отдыхать с друзьями, но и открывать для себя новых людей, знакомиться с представителями разных субкультур.

В числе популярных районов также были названы Бульварное и Садовое кольцо, Яузские улицы, Патриаршие и Никитские переулки, Тверской бульвар. Подростки ценят это пространство за разнообразие, за то, что там можно встретить представителей самых разных сообществ и субкультур.

При этом большинство тинейджеров получают первичную информацию о городе от родителей и других старших членов семьи. Интервью показали, что ребята очень эмоционально реагируют, когда им рассказывают истории из детства мамы или папы, дедушек и бабушек, связанные с конкретными улицами, дворами, домами. Это во многом формирует их собственный интерес, любопытство и любовь к родному городу.

Что касается школы как источника знаний о Москве, то здесь роль учителей не столь велика. В основном это коллективные походы на экскурсии или в музеи, которые, по словам Любови Борусяк, дают положительный эффект, только если впоследствии обсуждаются на уроке.

Если говорить об интернете как источнике информации, то многие подростки следят за тематическими пабликами и подкастами о Москве. Однако большинство признались, что им хотелось бы, чтобы нужная информация сама их находила. То есть не приходилось бы специально что-то искать, а сведения автоматически попадали в ленту социальных сетей.

Как отметила Любовь Борусяк, в целом исследование показало высокий уровень привязанности московских тинейджеров к родному городу: «Подростки любят Москву и считают ее доброжелательным мегаполисом, который предоставляет им множество возможностей для развития и интересного времяпрепровождения». При этом некоторый дефицит внимания к истории и культуре города компенсируется активным участием родителей. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГПУ
4 статей
Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.
Показать больше
МГПУ
# город
# москва
# музеи
# подростки
# тинейджеры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
12 Дек
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Как собрать снежинку: от атома к молекуле и кристаллу
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Квантовомеханическое закулисье привычного мира
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Дек
700
Перспективы паразитизма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Дек
Бесплатно
Долгая дорога вместе: как мы выстраиваем наши отношения с лабораторными животными
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Дек
700
Один день неандертальца из Хотылево
Гиперион
Москва
Лекция
12 Дек
500
Депрессия: нейронаука, антидепрессанты и психотерапия
Центр «Архэ»
Онлайн
Конгресс
13 Дек
Бесплатно
Инновационная практика: наука плюс бизнес
МГУ
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Почему волнуются море и океаны?
Вавилов
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Вчера, 20:00
Мария Азарова

«Живая кожа» защитила Великую Китайскую стену от полного разрушения

Большая часть Великой Китайской стены покрыта мхом, цианобактериями и — реже — лишайниками. Оказывается, такая биокорка не медленно разрушает великое фортификационное сооружение, как считалось ранее, а, напротив, защищает его.

Биология
# архитектура
# бактерии
# Великая Китайская стена
# Китай
# цианобактерии
# эрозия
Вчера, 13:37
Василий Парфенов

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем

Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.

Физика
# атомная отрасль
# атомная энергетика
# материаловедение
# Россия
Выбор редакции
9 декабря
Василий Парфенов

Впервые обнаружен детеныш тираннозавра с пищей в желудке

Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

Палеонтология
# горгозавр
# Динозавры
# Канада
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
9 декабря
Василий Парфенов

Египет присоединился к китайской альтернативе «Соглашений Артемиды»

Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».

Космонавтика
# CNSA
# Артемида
# Китай
# лунная база
# лунная гонка
# лунная программа
8 декабря
Александр Березин

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить