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В МГПУ узнали, как московские подростки осваивают город
Специалисты МГПУ проанализировали стратегии, которые используют столичные тинейджеры, чтобы познать огромные возможности мегаполиса.
Исследование специалистов Московского городского педагогического университета, опубликованное в журнале «UniverCity: Города и Университеты» показало, что столичные тинейджеры активно используют городскую среду для досуга и развития. Однако пока они осваивают в основном популярные и доступные локации в центре, не проявляя интереса к менее известным, но не менее интересным уголкам огромного мегаполиса.
По словам руководителя исследования, ведущего научного сотрудника МГПУ, Любови Борусяк, примерно с 12-13 лет подростки начинают передвигаться по Москве самостоятельно или с друзьями. Сначала радиус их пеших прогулок невелик, но со временем зона автономии существенно расширяется.
При этом большинство респондентов заявили, что после школы или по выходным они занимаются дополнительным образованием – спортом, музыкой, изучают иностранные языки. Ради этих занятий им приходится перемещаться по разным районам Москвы и осваивать городскую инфраструктуру.
Однако нельзя сказать, что подростки готовы с головой погружаться в историю и культуру города. Скорее они «потребляют» то, что лежит на поверхности – погуляли в Парке Горького, сходили в «Зарядье», прошлись по Китай-городу. Слушают уличных музыкантов и фотографируют необычные витрины магазинов. В лучшем случае это «сопутствующее окультуривание».
По словам Борусяк, в числе любимых музеев подростки называли «Гараж», «Флакон», «Винзавод», Третьяковку, Пушкинский музей – то есть места с большим количеством интерактива и современного искусства. А вот интерес к театрам практически отсутствует. За исключением школьных походов, о которых у ребят остаются в лучшем случае нейтральные впечатления.
Большинство опрошенных в качестве любимых мест назвали Парк Горького, Китай-город и близлежащие улицы, включая парк «Зарядье». Подросткам там нравится не только отдыхать с друзьями, но и открывать для себя новых людей, знакомиться с представителями разных субкультур.
В числе популярных районов также были названы Бульварное и Садовое кольцо, Яузские улицы, Патриаршие и Никитские переулки, Тверской бульвар. Подростки ценят это пространство за разнообразие, за то, что там можно встретить представителей самых разных сообществ и субкультур.
При этом большинство тинейджеров получают первичную информацию о городе от родителей и других старших членов семьи. Интервью показали, что ребята очень эмоционально реагируют, когда им рассказывают истории из детства мамы или папы, дедушек и бабушек, связанные с конкретными улицами, дворами, домами. Это во многом формирует их собственный интерес, любопытство и любовь к родному городу.
Что касается школы как источника знаний о Москве, то здесь роль учителей не столь велика. В основном это коллективные походы на экскурсии или в музеи, которые, по словам Любови Борусяк, дают положительный эффект, только если впоследствии обсуждаются на уроке.
Если говорить об интернете как источнике информации, то многие подростки следят за тематическими пабликами и подкастами о Москве. Однако большинство признались, что им хотелось бы, чтобы нужная информация сама их находила. То есть не приходилось бы специально что-то искать, а сведения автоматически попадали в ленту социальных сетей.
Как отметила Любовь Борусяк, в целом исследование показало высокий уровень привязанности московских тинейджеров к родному городу: «Подростки любят Москву и считают ее доброжелательным мегаполисом, который предоставляет им множество возможностей для развития и интересного времяпрепровождения». При этом некоторый дефицит внимания к истории и культуре города компенсируется активным участием родителей.
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