В МГПУ узнали, как московские подростки осваивают город

Исследование специалистов Московского городского педагогического университета, опубликованное в журнале «UniverCity: Города и Университеты» показало, что столичные тинейджеры активно используют городскую среду для досуга и развития. Однако пока они осваивают в основном популярные и доступные локации в центре, не проявляя интереса к менее известным, но не менее интересным уголкам огромного мегаполиса.

По словам руководителя исследования, ведущего научного сотрудника МГПУ, Любови Борусяк, примерно с 12-13 лет подростки начинают передвигаться по Москве самостоятельно или с друзьями. Сначала радиус их пеших прогулок невелик, но со временем зона автономии существенно расширяется.

При этом большинство респондентов заявили, что после школы или по выходным они занимаются дополнительным образованием – спортом, музыкой, изучают иностранные языки. Ради этих занятий им приходится перемещаться по разным районам Москвы и осваивать городскую инфраструктуру.

Однако нельзя сказать, что подростки готовы с головой погружаться в историю и культуру города. Скорее они «потребляют» то, что лежит на поверхности – погуляли в Парке Горького, сходили в «Зарядье», прошлись по Китай-городу. Слушают уличных музыкантов и фотографируют необычные витрины магазинов. В лучшем случае это «сопутствующее окультуривание».

По словам Борусяк, в числе любимых музеев подростки называли «Гараж», «Флакон», «Винзавод», Третьяковку, Пушкинский музей – то есть места с большим количеством интерактива и современного искусства. А вот интерес к театрам практически отсутствует. За исключением школьных походов, о которых у ребят остаются в лучшем случае нейтральные впечатления.

Большинство опрошенных в качестве любимых мест назвали Парк Горького, Китай-город и близлежащие улицы, включая парк «Зарядье». Подросткам там нравится не только отдыхать с друзьями, но и открывать для себя новых людей, знакомиться с представителями разных субкультур.

В числе популярных районов также были названы Бульварное и Садовое кольцо, Яузские улицы, Патриаршие и Никитские переулки, Тверской бульвар. Подростки ценят это пространство за разнообразие, за то, что там можно встретить представителей самых разных сообществ и субкультур.

При этом большинство тинейджеров получают первичную информацию о городе от родителей и других старших членов семьи. Интервью показали, что ребята очень эмоционально реагируют, когда им рассказывают истории из детства мамы или папы, дедушек и бабушек, связанные с конкретными улицами, дворами, домами. Это во многом формирует их собственный интерес, любопытство и любовь к родному городу.

Что касается школы как источника знаний о Москве, то здесь роль учителей не столь велика. В основном это коллективные походы на экскурсии или в музеи, которые, по словам Любови Борусяк, дают положительный эффект, только если впоследствии обсуждаются на уроке.

Если говорить об интернете как источнике информации, то многие подростки следят за тематическими пабликами и подкастами о Москве. Однако большинство признались, что им хотелось бы, чтобы нужная информация сама их находила. То есть не приходилось бы специально что-то искать, а сведения автоматически попадали в ленту социальных сетей.

Как отметила Любовь Борусяк, в целом исследование показало высокий уровень привязанности московских тинейджеров к родному городу: «Подростки любят Москву и считают ее доброжелательным мегаполисом, который предоставляет им множество возможностей для развития и интересного времяпрепровождения». При этом некоторый дефицит внимания к истории и культуре города компенсируется активным участием родителей.

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МГПУ 4 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.