Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи описали новое когнитивное искажение
Представьте, что вы решили куда-то сходить. Выходите из дома, поворачиваете налево и проходите примерно один квартал. Внезапно становится понятно: если бы сразу повернули направо — путь занял бы намного меньше времени. Еще достаточно близко, чтобы вернуться и пойти по более короткому маршруту, но сделаете ли вы это? Скорее всего, нет, считают американские ученые, которым удалось объяснить причины такого нерационального поведения.
По мнению психологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), тенденция отказываться от более легкого и быстрого пути, если он требует повторить уже пройденные шаги, объясняется достаточно просто. Во-первых, люди не хотят обесценивать уже приложенные усилия. Во-вторых — что уже совсем нельзя назвать рациональным, — им мешают опасения, что путь назад увеличит нагрузку, причем это верно как для физической активности, так и для интеллектуальной.
Чтобы подтвердить эти предположения, исследователи провели серию экспериментов с участием более двух с половиной тысяч человек (из них примерно 60% женщин): студентов университета (средний возраст — 21 год) и добровольцев, которых набрали через онлайн-платформу Amazon Mechanical Turk (средний возраст — 40 лет).
В частности, в одном из испытаний участникам предложили как можно быстрее назвать 40 слов, начинающихся с английской G. Когда испытуемый называл первый десяток, выполнив 25% задания, ему предлагали либо продолжить подбирать слова, либо переключиться на более простой тест — называть слова, начинавшиеся с буквы T, которых в языке значительно больше.
Но одной группе испытуемых ученые сообщали, что уже полученные результаты будут учитываться при оценке, другой предлагали начать все заново. В первой группе согласились 75,5% участников, во второй, хотя задание было заметно легче, — всего 25,5%. Таким образом, нежелание утратить достигнутые результаты перевешивало рациональный выбор.
Ученые назвали впервые описанный ими феномен избеганием повтора пути (англ. Doubling-back aversion) и охарактеризовали его как еще одно когнитивное искажение. Выводы они представили в статье для журнала Psychological Science.
Когнитивные искажения — систематические ошибки, которые мы допускаем из-за особенностей мышления. Например, люди склонны приписывать положительные качества предмету, человеку или явлению, которые почему-то показались привлекательными (искажение в восприятии сделанного выбора), или принимать во внимание только те факты, которые согласуются с ожиданиями (селективное восприятие). Они приводят к принятию неверных решений, ошибочным выводам и формированию вредных стереотипов.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Боль может возникать по разным причинам и в большинстве случаев исчезает после лечения или даже проходит самостоятельно. Но иногда она приобретает затяжной характер, превращаясь в тяжелую проблему и принося больному невыносимые страдания. Американские врачи разработали новый метод лечения хронической боли, который выглядит перспективно.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как устроена атомная подлодка
Разбор полетов: как Naked Science и «Новая газета» считали смертность от коронавируса в Москве
Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным
Семеро «жестоких вредителей» спасли морских рыб от уважаемого автора 250 научных работ
Великие изобретения будущего
Библиотека города N: самые необычные книги в мире
«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?
Сталинские соколы: мифы и реальность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии