Психологи описали новое когнитивное искажение

Представьте, что вы решили куда-то сходить. Выходите из дома, поворачиваете налево и проходите примерно один квартал. Внезапно становится понятно: если бы сразу повернули направо — путь занял бы намного меньше времени. Еще достаточно близко, чтобы вернуться и пойти по более короткому маршруту, но сделаете ли вы это? Скорее всего, нет, считают американские ученые, которым удалось объяснить причины такого нерационального поведения.

По мнению психологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), тенденция отказываться от более легкого и быстрого пути, если он требует повторить уже пройденные шаги, объясняется достаточно просто. Во-первых, люди не хотят обесценивать уже приложенные усилия. Во-вторых — что уже совсем нельзя назвать рациональным, — им мешают опасения, что путь назад увеличит нагрузку, причем это верно как для физической активности, так и для интеллектуальной.

Чтобы подтвердить эти предположения, исследователи провели серию экспериментов с участием более двух с половиной тысяч человек (из них примерно 60% женщин): студентов университета (средний возраст — 21 год) и добровольцев, которых набрали через онлайн-платформу Amazon Mechanical Turk (средний возраст — 40 лет).

В частности, в одном из испытаний участникам предложили как можно быстрее назвать 40 слов, начинающихся с английской G. Когда испытуемый называл первый десяток, выполнив 25% задания, ему предлагали либо продолжить подбирать слова, либо переключиться на более простой тест — называть слова, начинавшиеся с буквы T, которых в языке значительно больше.

Но одной группе испытуемых ученые сообщали, что уже полученные результаты будут учитываться при оценке, другой предлагали начать все заново. В первой группе согласились 75,5% участников, во второй, хотя задание было заметно легче, — всего 25,5%. Таким образом, нежелание утратить достигнутые результаты перевешивало рациональный выбор.

Ученые назвали впервые описанный ими феномен избеганием повтора пути (англ. Doubling-back aversion) и охарактеризовали его как еще одно когнитивное искажение. Выводы они представили в статье для журнала Psychological Science.

Когнитивные искажения — систематические ошибки, которые мы допускаем из-за особенностей мышления. Например, люди склонны приписывать положительные качества предмету, человеку или явлению, которые почему-то показались привлекательными (искажение в восприятии сделанного выбора), или принимать во внимание только те факты, которые согласуются с ожиданиями (селективное восприятие). Они приводят к принятию неверных решений, ошибочным выводам и формированию вредных стереотипов.

Денис Яковлев 72 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.