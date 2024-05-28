  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Андрей Папиш
2

В Северной Америке нашли самый древний скелет ископаемого дикобраза с южноамериканским хвостом

4.2

Американские биологи обнаружили во Флориде наиболее полный и древний скелет ископаемого предка дикобразов. Ученые проанализировали ключевые черты его костей, чтобы оценить родственную связь с грызунами из Южной и Северной Америки.

Палеонтология
# дикобраз
# Северная Америка
# скелет
# Южная Америка
Несмотря внешнее сходство дикобразов Старого и Нового Света, это не близкородственные группы, и их сходство во многом определяется конвергентной эволюцией. На иллюстрации изображен североамериканский дикобраз
Несмотря внешнее сходство дикобразов Старого и Нового Света, это не близкородственные группы, и их сходство во многом определяется конвергентной эволюцией. На иллюстрации изображен североамериканский дикобраз / © Wikimedia Commons, L. Prang & Co.

Примерно три миллиона лет назад, в позднем плиоцене (5,333-2,58 миллиона лет назад), Южную и Северную Америку соединил Панамский перешеек. По этому «мосту» между двумя континентами стали активно перемещаться животные — событие назвали Великим межамериканским обменом. Среди переселенцев были и американские дикобразы. Несмотря внешнее сходство дикобразов Старого и Нового Света, это не близкородственные группы. Их сходство во многом определяется конвергентной эволюцией.

На юге и в Центральной Америке обитали и по сей день живут цепкохвостые дикобразы (род Coendou). На севере его не встретишь, там проживает другой род, единственный представитель которого — североамериканский дикобраз (Erethizon dorsatum).

Эти родственные грызуны отличаются друг от друга по ряду особенностей: цепкохвостые, как ясно из названия, обладают хватательным хвостом. Северные животные крупнее, хвост у них короткий, они научились жить не в южных тропиках, а среди лесов умеренных широт — едят кору, а не только фрукты и листья. Но для палеобиологов остается неясным, когда и как именно дикобразы Нового Света разделись на два рода, потому что прошлые находки не давали полного представления.

Группа биологов из Музея естественной истории Флориды (США) сообщила о находке самого раннего и наиболее полного скелета вымершего дикобраза вида Erethizon poyeri в округе Алачуа. Исследователи провели компьютерную томографию ископаемых образцов и близкородственных видов для сравнения морфологии. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, специалисты описали ключевые особенности скелета E. poyeri, а более детальный анализ проведут в следующей научной работе.

Ископаемое из Haile 7G, округ Алачуа, северо-центральная Флорида, вместе со сравнительными образцами. Местонахождение скелета датируется плейстоценом. (A) Полный образец. В рамке указаны те же хвостовые позвонки, что и в части (С). (B-G). Хвостовые позвонки в спинном разрезе. (B) Coendou prehensilis. (C) Erethizon poyeri. У него сохранилось 14 хвостовых позвонков из, многие из которых относятся к проксимальной части, но по крайней мере три — к дистальной. (D) Erethizon dorsatum. Определение положения C14 и дистальных хвостовых позвонков E. poyeri является приблизительным, основанным на форме и размере относительно других позвонков. Проксимальные позвонки находятся в верхней части рисунка, дистальные — в нижней. Белые пунктирные линии указывают на начало переходных хвостовых позвонков. Серым пунктиром обозначено начало дистальных хвостовых позвонков / © Current Biology, Natasha S. Vitek et al.

Характерные черты челюстей, а именно — не очень прочные резцы и наклон нижней челюсти, связывают ископаемый вид с родом цепкохвостых дикобразов. Судя по всему, E. poyeri не обладал столь крепкой челюстью, как североамериканский грызун, поскольку еще не адаптировался для поедания древесной коры. Конфигурация костей лап свидетельствует о высокой шарнироподобной подвижности, которая позволяет хвататься. У северного дикобраза таких особенностей нет. То же касается фаланг ископаемого — их кривизна указывает на цепкость.

Количество хвостовых позвонков (вероятно, их было больше 23 штук) E. poyeri сходно с южным дикобразом. У североамериканского родственника их бывает только до 17 штук. Позвонки в хвосте вымершего дикобраза более вытянуты, чем у E. dorsatum. Тем не менее ископаемый вид состоит в более близком родстве с североамериканским дикобразом, нежели любой другой вид Coendou. Судя по всему, северный род добрался до умеренных широт в плиоцене 2,6 миллиона лет назад, потому что исследователи ранее не находили специальных зубов для поедания коры.

Считается, что во время Великого межамериканского обмена фауна Южной Америки попала на полуостров Флорида и на побережье по открытым лугам или саванне. Поэтому ученые думали, что дикобразы гибко подстроились под новую среду. Но выделенные признаки у E. poyeri указывают на то, что грызун мог передвигаться по деревьям (длинный хвост и цепкие лапы), а для этого нужно соответствующее окружение, то есть леса. Следовательно, как отметили авторы новой научной работы, экологический коридор на побережье Мексиканского залива поддерживал как открытые места обитания с гибкими видами, так и лесистые области.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# дикобраз
# Северная Америка
# скелет
# Южная Америка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Май
700
Фонология на основе ограничений
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
29 Май
Бесплатно
XXVII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения
НПО «Орион»
Москва
Лекция
29 Май
600
Американоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
30 Май
Бесплатно
Экскурсия в музей НПО Лавочкина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Проект «Палеопарк России»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
400
Дело о мнимой комете Ивана Грозного
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
Бесплатно
Пути регуляции иммунологического гомеостаза в норме и при патологии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Сто страниц про зверей и птиц: о научной библиотеке Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Май
600
Иммунный ответ и пол
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:12
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
Вчера, 14:07
МГППУ

В МГППУ изучили, как люди оценивают уровень доверия к незнакомцу по фотографии

Психологи из МГППУ выяснили, что непосредственный контакт глаза в глаза (без слов) существенно влияет на оценку индивидуальных черт незнакомого человека и уровень доверия к нему. Они проверили гипотезу, как меняется представление о незнакомце по фото и при визуальном контакте с ним. Ученые определили, что люди с квадратным типом лица, чаще получают неправильную оценку своего характера от незнакомцев по фотографии. Но независимо от формы лица, повторная оценка после контакта взглядов отличается более положительными индивидуальными чертами.

МГППУ
# доверие
# незнакомец
# незнакомые люди
# фотография
Вчера, 13:04
Ольга Иванова

Склонность женщин к случайному сексу оказалась не связана с уровнем самооценки

Американские ученые показали: стереотип о том, что женщины, склонные заниматься случайным сексом, имеют более низкую самооценку по сравнению с другими дамами, не выдерживает критики.

Психология
# женщины
# мужчины
# самооценка
# секс
# стереотипы
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
Вчера, 15:12
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
24 мая
Полина Меньшова

Психологи выяснили, почему люди смотрят порнографию чаще обычного

Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.

Психология
# одиночество
# порно
# порнография
# регулирование эмоций
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Северной Америке нашли самый древний скелет ископаемого дикобраза с южноамериканским хвостом

    Только что

  2. Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

    17 минут назад

  3. В «Росатоме» рассказали о прорывной технологии печати человеческих органов

    39 минут назад

  4. Женщин, ставших трансмужчинами, менопауза настигла уже в молодости

    2 часа назад
Выбор редакции

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Позавчера, 11:57

Последние комментарии

Sam Dowson
1 час назад
Повод изобрести ещё 1 вид тампонов.

Женщин, ставших трансмужчинами, менопауза настигла уже в молодостиЖенщин, ставших трансмужчинами, менопауза настигла уже в молодости

Владимир Днестров
2 часа назад
А в чем счастье состоит? )) написано "к счастью выяснили что мрут из за инфузорий". Я так понимаю, что решения проблемы нет, но счастье уже наступило.

Биологи выяснили причину массовой гибели морских ежей в Красном мореБиологи выяснили причину массовой гибели морских ежей в Красном море

Александр Березин
3 часа назад
Иван, где именно у "Томаса Эдисона", ветку которого мы продолжаем, речь шла о "о телеуправляемых автоматах с оператором расположенным в

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, тогда зачем все эти фразы про недостаточную гибкость? Ведь с самого начала речь шла о телеуправляемых автоматах с оператором

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Виктор Ларионов
5 часов назад
Поговорка «В здоровом теле здоровый дух» заиграла новыми красками8-)

Физически слабые люди оказались сильнее подвержены психическим заболеваниямФизически слабые люди оказались сильнее подвержены психическим заболеваниям

Александр Березин
5 часов назад
Виктор, "высадка человека на др небесные тела, кроме как удовлетворения амбиций узкого круга заинтересованных лиц, на данном этапе эволюции не

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Виктор Ларионов
6 часов назад
Александр, частично соглашаюсь: качественный скафандр нужен срочно; высадка человека на др небесные тела, кроме как удовлетворения амбиций узкого

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Александр Березин
6 часов назад
Ivan, если не секрет, зачем вы комментируете про новости под текстом, который является не новостью, а большим материалом? И, если не секрет, в чем

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Николай Ц.
6 часов назад
У Маска в плотной и растущей эксплуатации своя многоразовая ракета, и продвигается программа лётных испытаний сверхтяжелой многоразовой ракеты.

Китайская компания планирует обогнать Starlink по количеству спутниковКитайская компания планирует обогнать Starlink по количеству спутников

Serge Safarian
6 часов назад
И что?! Какова себестоимость установки,и общие расходы по ремонту полотна с учётом ущерба от пробок?! На какой срок выгодно устанавливать такую

В Швейцарии придумали, как облегчить жизнь автомобилистам во время дорожных работВ Швейцарии придумали, как облегчить жизнь автомобилистам во время дорожных работ

Ivan Davydenko
7 часов назад
Жду не дождусь когда на этом же сайте, на этом же домене возможно будет прочитать интересные новости, но без агрессии и пропаганды в сторону

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

ulogin_facebook_10212809050330562
7 часов назад
Вячеслав! Я не понял скафандр для внутри КАКОГО корабля деятельности? У ЕКА не только нет своего пилотируемого корабля, но в последнее время у них

Компания Decathlon поможет разработать скафандр для астронавтовКомпания Decathlon поможет разработать скафандр для астронавтов

Александр Березин
7 часов назад
Иван, мои основные аргументы не в этом. Основной аргумент: у робота нет мозгов. Если оператор сидит за стенкой -- то это он бурит. Оператор за

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Александр Березин
7 часов назад
Виктор, "Это я к тому, что при современном уровне прогресса, высадка живого человека на Марсе или ещё где - вопрос, скорее, статуса, нежели научная

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
13 часов назад
Томас, чтобы поколебать такую убежденность наших с вами усилий навряд ли хватит 🙄 Другой вопрос что по вашей схеме человека все равно придется

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Александр Попок
13 часов назад
Ну так ясен пень, кубик рубика из каждой легальной ситации можно собрать за 20 ходов или меньше. Учитывая, что в кубике рубике 18 основных движений,

Видео: робот собрал кубик Рубика в мгновение окаВидео: робот собрал кубик Рубика в мгновение ока

Иван Колупаев
14 часов назад
Александр, ваши основные аргументы против роботов-бурильщиков "они не знают где бурить" "они не могут передвинуть бур если попал на камень" теряют

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Satel Tivi
14 часов назад
Конрад, это Рогозин, да ? Дмитрий Олегович, перелогиньтесь, вас опять раскрыли

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

White_Shadow
15 часов назад
Антарктида всегда таяла и обледеневала с определённой цикличностью. И уровень мирового океана она до сих пор не меняла. По тем же старых

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледниковСтарые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Артем Каримов
15 часов назад
Томас, потому что нет ходящих андроидов на земле сегодня. Просто нет. Если добавить ещё две секунды изза скорости света до луны то ваще говорить не

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить