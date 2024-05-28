В Северной Америке нашли самый древний скелет ископаемого дикобраза с южноамериканским хвостом

Американские биологи обнаружили во Флориде наиболее полный и древний скелет ископаемого предка дикобразов. Ученые проанализировали ключевые черты его костей, чтобы оценить родственную связь с грызунами из Южной и Северной Америки.

Примерно три миллиона лет назад, в позднем плиоцене (5,333-2,58 миллиона лет назад), Южную и Северную Америку соединил Панамский перешеек. По этому «мосту» между двумя континентами стали активно перемещаться животные — событие назвали Великим межамериканским обменом. Среди переселенцев были и американские дикобразы. Несмотря внешнее сходство дикобразов Старого и Нового Света, это не близкородственные группы. Их сходство во многом определяется конвергентной эволюцией.

На юге и в Центральной Америке обитали и по сей день живут цепкохвостые дикобразы (род Coendou). На севере его не встретишь, там проживает другой род, единственный представитель которого — североамериканский дикобраз (Erethizon dorsatum).

Эти родственные грызуны отличаются друг от друга по ряду особенностей: цепкохвостые, как ясно из названия, обладают хватательным хвостом. Северные животные крупнее, хвост у них короткий, они научились жить не в южных тропиках, а среди лесов умеренных широт — едят кору, а не только фрукты и листья. Но для палеобиологов остается неясным, когда и как именно дикобразы Нового Света разделись на два рода, потому что прошлые находки не давали полного представления.

Группа биологов из Музея естественной истории Флориды (США) сообщила о находке самого раннего и наиболее полного скелета вымершего дикобраза вида Erethizon poyeri в округе Алачуа. Исследователи провели компьютерную томографию ископаемых образцов и близкородственных видов для сравнения морфологии. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, специалисты описали ключевые особенности скелета E. poyeri, а более детальный анализ проведут в следующей научной работе.

Ископаемое из Haile 7G, округ Алачуа, северо-центральная Флорида, вместе со сравнительными образцами. Местонахождение скелета датируется плейстоценом. (A) Полный образец. В рамке указаны те же хвостовые позвонки, что и в части (С). (B-G). Хвостовые позвонки в спинном разрезе. (B) Coendou prehensilis. (C) Erethizon poyeri. У него сохранилось 14 хвостовых позвонков из, многие из которых относятся к проксимальной части, но по крайней мере три — к дистальной. (D) Erethizon dorsatum. Определение положения C14 и дистальных хвостовых позвонков E. poyeri является приблизительным, основанным на форме и размере относительно других позвонков. Проксимальные позвонки находятся в верхней части рисунка, дистальные — в нижней. Белые пунктирные линии указывают на начало переходных хвостовых позвонков. Серым пунктиром обозначено начало дистальных хвостовых позвонков / © Current Biology, Natasha S. Vitek et al.

Характерные черты челюстей, а именно — не очень прочные резцы и наклон нижней челюсти, связывают ископаемый вид с родом цепкохвостых дикобразов. Судя по всему, E. poyeri не обладал столь крепкой челюстью, как североамериканский грызун, поскольку еще не адаптировался для поедания древесной коры. Конфигурация костей лап свидетельствует о высокой шарнироподобной подвижности, которая позволяет хвататься. У северного дикобраза таких особенностей нет. То же касается фаланг ископаемого — их кривизна указывает на цепкость.

Количество хвостовых позвонков (вероятно, их было больше 23 штук) E. poyeri сходно с южным дикобразом. У североамериканского родственника их бывает только до 17 штук. Позвонки в хвосте вымершего дикобраза более вытянуты, чем у E. dorsatum. Тем не менее ископаемый вид состоит в более близком родстве с североамериканским дикобразом, нежели любой другой вид Coendou. Судя по всему, северный род добрался до умеренных широт в плиоцене 2,6 миллиона лет назад, потому что исследователи ранее не находили специальных зубов для поедания коры.

Считается, что во время Великого межамериканского обмена фауна Южной Америки попала на полуостров Флорида и на побережье по открытым лугам или саванне. Поэтому ученые думали, что дикобразы гибко подстроились под новую среду. Но выделенные признаки у E. poyeri указывают на то, что грызун мог передвигаться по деревьям (длинный хвост и цепкие лапы), а для этого нужно соответствующее окружение, то есть леса. Следовательно, как отметили авторы новой научной работы, экологический коридор на побережье Мексиканского залива поддерживал как открытые места обитания с гибкими видами, так и лесистые области.

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